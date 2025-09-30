La Capital | Policiales | barrabrava

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, se refirió al arresto de Zapa Vallejos en un megaoperativo con 130 allanamientos

30 de septiembre 2025 · 08:56hs
La policía secuestró dinero

Foto: PDI.

La policía secuestró dinero, drogas y armas de fuego tras la detención del barrabrava.

Una investigación de varios meses sobre el aumento de la violencia en Villa Gobernador Gálvez derivó este lunes en el arresto de un barrabrava de Newell's y otras 32 personas. ligadas a tres organizaciones distintas. Según indicaron fuentes oficiales este martes, estos resultados reflejan "la nueva realidad del mapa" delictivo en el departamento Rosario.

Aunque entre los sospechosos reaparecen nombres de presos de alto perfil ligados a Los Monos, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, consideró que actualmente "es difícil hablar de bandas de maneras definidas". En diálogo con LT8 destacó que el escenario actual se caracteriza por la "fusión" de los grupos ilegales y los que están asociados a los clubes deportivos no escapan esa dinámica.

De acuerdo al análisis del funcionario, estos lazos fluidos son el resultado de la captura de los jefes de las principales redes de negocios ilícitos y violentos. Sin embargo, existen otros cambios que preocupan a las autoridades como el aumento de la participación de mujeres y personas menores de edad para sostener la venta de drogas, las extorsiones y otras actividades similares.

Otro barrabrava en la mira judicial

Uno de los principales detenidos este lunes por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es Alejandro Daniel "Zapa" Vallejos. Identificado entre quienes estaban al frente de la barra brava de Newell's, el nombre del hincha rojinegro trascendió como uno de los responsables de admitir en sus filas a Juan José "Juancito" Gómez , preso desde hace casi un mes, y el fallecido Juan Domingo "Cascarita" Ramírez. Previamente, ambos habían pasado por la tribuna de Central.

Pereira consideró que este es un buen ejemplo de la fusión de las bandas delictivas, donde "supuestos referentes exclusivos de un equipo guardan relación con del equipo contrario". Luego concluyó: "Cuando hay que delinquir, no hay rivalidad".

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

"Todo lo que tiene que ver con el fútbol en Rosario ha sido siempre parte del problema", comentó el comandante general retirado de Gendarmería Nacional. El día anterior, reconoció que "la preocupación es importante y es antigua" frente a la actividad de este tipo de redes delictivas y la violencia que generan.

En el caso de los 130 allanamientos realizados este lunes, el fiscal Pablo Socca confirmó que los grupos apuntados operaban principalmente en Villa Gobernador Gálvez. Uno de los detenido es José María "Yiyo" Medrano, identificado como líder de la barra brava de Coronel Aguirre. El funcionario recordó que la organización ligada a este club históricamente tuvo un vínculo fuerte con la de la Lepra.

Más mujeres presas

Así como los hinchas o los miembros de una banda dedicada al narcotráfico ya no son referentes inamovibles, en el gobierno santafesino advierten que los negocios ilegales tienen otras cuestiones novedosas. "A partir del año pasado hubo un incremento de detenciones e investigaciones de mujeres", señaló Pereira.

El secretario de Seguridad Pública de la provincia consideró que esposas, parejas y otras parientes de los delincuentes tomaron la posta y asumieron distintas responsabilidad cuando los jefes cayeron en prisión. A medida que las causas penales se desarrollaron, "ha crecido la población carcelaria femenina" porque "ha ido derivando la delegación del mando".

Por último, el funcionario expresó preocupación debido a la evidencia de "terceras y cuartas líneas con muchos menores de edad" en los grupos delictivos. A pesar de este fenómeno, en el cuadro general se mostró conforme con los resultados de las medidas para frenar la violencia altamente lesiva en el departamento Rosario: "Se ha dado un plan operativo e investigativo que nos está dando resultados. Vamos por la buena senda".

El aumento de los homicidios en Villa Gobernador Gálvez

De acuerdo a la evidencia reunida por el MPA durante tres meses, los allanamientos de este lunes pusieron la lupa sobre tres organizaciones ilegales que no necesariamente están conectadas entre sí. Incluso es posible que algunas sean rivales. El fiscal regional Matías Merlo destacó que la pesquisa comenzó por una "escalada de homicidios y balaceras" en Villa Gobernador Gálvez. De acuerdo al registro del organismo judicial, estos hechos se elevaron "prácticamente en un 50 o 70 por ciento" este año en comparación con 2024.

El megaoperativo solicitado por Socca y su colega Brenda Debiasi fue el desenlace del trabajo de un equipo de fiscales para atacar cabos de 18 investigaciones relacionadas con cuestiones de microtráfico y abuso de armas de fuego. Así se definieron dos grandes estructuras delictivas al sur de Rosario y los contactos con la barra brava de Newell's.

>> Leer más: Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

La primera banda que será llevada a audiencia imputativa a partir del próximo lunes es la asociada a dos referentes en la tribuna leprosa que ya están presos y con altas condenas en ejecución: Carlos Damián "Toro" Escobar y Cristian Nicolás "Pupito" Avalle. Se trata de un grupo aliado que tiene llegada a la primera línea de Los Monos en cárceles federales.

Una semana después, el MPA presentará la evidencia contra otra organización manejada desde el pabellón 8 de la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. En este caso, el presunto cabecilla tras las rejas es Jerónimo Joel "Negro" Bogado. La tercera y última audiencia servirá para analizar casos de balaceras y otros hechos de violencia altamente lesiva. Hasta este lunes había 15 personas prófugas en el marco de estas causas y una decena de reclusos involucrados en los delitos que se investigan desde hace tres meses.

