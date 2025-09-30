La Capital | Policiales | Extorsiones

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Rodrigo Ortigala quedó preso al ser imputado por tres intentos de extorsiones a agencieros y al dueño de una cochera a los que les exigía miles de dólares

30 de septiembre 2025 · 15:36hs
Rodrigo Ortigala

Rodrigo Ortigala, testigo contra el narco Esteban Alvarado, fue detenido en una causa por extorsiones a concesionarias. 

Rodrigo Ortigala, personaje ambivalente de la Justicia provincial en la que se lo ha presentado como víctima tanto como culpable, quedó en prisión preventiva este lunes. La Fiscalía le imputó extorsiones a dos dueños de agencias de autos y al propietario de un galpón a quienes les exigió pagos de miles de dólares.

La historia que se conoce de Rodrigo Ortigala lo ubica primero como hombre cercano Esteban Alvarado. Siguiendo una línea cronológica, luego aparece como testigo colaborador en contra del jefe narco que terminó condenado a prisión perpetua. Al tiempo comenzó a ser vinculado a Los Monos, conocida banda rival de Alvarado, y así volvió a quedar en la mira de la Justicia.

>> Leer más: Testigo contra el narco Alvarado ahora fue detenido por extorsiones a concesionarias

Además es hermano de Mariana Ortigala, con una trayectoria en ese sentido similar: primero cercana a Alvarado, luego testigo en su contra y finalmente presa por delitos relacionados a Los Monos. Precisamente por extorsiones, acusación que le valió una prisión preventiva al igual que su hermano Rodrigo que este lunes fue imputado por aprietes a agencieros en un ya no tan cercano 2021.

Aprietes a agencias

El fiscal Federico Rébola le imputó a Ortigala una tentativa de extorsión a un agenciero que tenía su local en Rondeau al 4100, en la zona norte de Rosario. En el marco de esos aprietes hubo una balacera contra el comercio: fue la noche del 8 de agosto de 2021 en un ataque que culminó con una tragedia como saldo colateral. Tras escuchar los más de diez disparos, Marta Agüero, una mujer que esperaba el colectivo a poca distancia, se descompuso y murió al cabo de unos minutos.

>> Leer más: Concesionaria baleada: "Me pidieron 25 mil dólares para dejarme trabajar tranquilo", contó el dueño

En ese marco trascendió que los dueños del local hacía al menos 2 meses recibían amenazas extorsivas. Uno de los encargados del local declaró entonces que le exigían un pago de 25 mil dólares por protección. El fiscal Rébola también imputó a un cuñado de Ortigala, identificado como Alejandro B., dado que parte de los mensajes extorsivos fueron enviados desde una línea a su nombre.

Ortigala quedó comprometido ante la Justicia al detectarse que envió mensaje desde cuatro líneas distintas usadas desde un mismo teléfono con un chip que estaba a su nombre. Los impactos de las antes, además, coincidían de manera permanente en un domicilio de Ortigala en Funes.

Más extorsiones

Otro comerciante que sufrió aprietes de parte de Ortigala, siempre de acuerdo a la acusación, fue el encargado de un local de Servando Bayo al 1200. Ese hecho ocurrió en junio de 2021 y continuó al día siguiente, cuando un hombre que no fue identificado se presentó ante la víctima para pedirle una suma de dinero.

Dos meses después el comerciante volvió a recibir mensajes de WhatsApp desde la misma línea en la que se habían comunicado anteriormente. "Te la voy a hacer muy corta, me mandan a pedir 30 mil dólares, no te va a pasar nada si pagás", le dijeron.

>> Leer más: Feroz ataque a balazos a una concesionaria de autos en Rondeau al 4100: murió una mujer

Con una maniobra similar, también en junio de 2021, intentó extorsionar al propietario de una cochera del barrio Echesortu. En esa ocasión un hombre se presentó en el lugar y pidió dinero. Días después, en otra cochera propiedad de la víctima, aparecieron pintadas intimidantes.

En ese marco el fiscal Federico Rébola le imputó a Ortigala tres tentativas de extorsión, una de ellas con arma de fuego, por lo que el juez Rodrigo Santana confirmó que quedará en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. A su cuñado le atribuyó dos hechos con la misma calificación de tentativa de extorsión y el juez confirmó prisión domiciliaria por el mismo plazo.

Noticias relacionadas
La policía confirmó el crimen este lunes en la zona norte.

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023, luego de un triunfo de Central ante Newell’s.

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La policía secuestró dinero, drogas y armas de fuego tras la detención del barrabrava.

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

asesinaron de una punalada a un hombre en nuevo alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco