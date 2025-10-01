La Capital | Ovación | básquet

Básquet: los representantes de la Asociación Rosarina siguen sumando títulos en la provincia

El equipo masculino de Atalaya se quedó con la Copa Santa Fe en básquet y el seleccionado U17 femenino ganó el Interasociaciones.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

1 de octubre 2025 · 06:05hs
El básquet de Atalaya otra vez está de festejo ya que se coronó en la Copa Santa Fe.

El básquet de la Asociación Rosarina continúa sumando logros. Este fin de semana fueron dos equipos los se trajeron un título para nuestra ciudad: Atalaya, que con los varones obtuvo la Copa Santa Fe que se disputó en la capital provincial y el seleccionado U17 femenino que se consagró campeón en Sunchales.

El básquet de Atalaya transita un momento histórico

Los Azules de la calle Juan Manuel de Rosas 2555 están pasando por un gran momento. El pasado 31 de julio, en el Cruce Alberdi de Rosario Central, se consagraron campeones de la Copa 99º Aniversario de la Asociación Rosarina de básquet al derrotar a Temperley por 61 a 60. Con un triple sobre el cierre de Facundo Maruelli dieron vuelta el partido, con una épica que quedará para la historia del básquet rosarino.

Este título le dio el boleto para ser el representante de la ARBB en la Copa Santa Fe y no defraudó. Ya que el viernes pasado, en el Tribu Mocoretá, la casa de Regatas Santa Fe, venció en cuartos de final 77 a 69 a Olimpia de Venado Tuerto. El sábado, en el Ángel Malvicino de Unión de Santa Fe se impuso en semifinales a Santa Paula de Gálvez por 85 a 79. Y el domingo en el micro estadio tatengue, ante una multitud que viajó desde Rosario, ganó otra final que también se recordará por años por la forma en que lo hizo al doblegar a Sanjustino por 71 a 68.

Los campeones de los Azules

El plantel campeón estuvo integrado por Juan Ignacio Martino, Nicolás Ezequiel Castaño, Franco Galleano, Facundo Ignacio Maruelli, Maximiliano Ezequiel Yanson, Esteban Celotti, Valentino Verdaro, Gabriel Martín, Joaquín Nicolás Baridón, Gerónimo Verdaro, Juan José Borches y Luka Santiago Rueda.

Todos bajo la conducción técnica del gran Juan Pablo Lupo, quien le dijo a Ovación: “En la primera fecha, el mismo día que llegamos, tuvimos que enfrentar a Olimpia que fue un partido muy difícil, pero lo ganamos merecidamente. Al día siguiente nos medimos con Santa Paula, que creo yo que era el candidato a ganar el partido porque fueron muchos jugadores que participan en la Liga Argentina. Fue el mejor partido que jugamos, estuvimos muy sólidos y lo pudimos sacar adelante. Mientras que en la final nos enfrentamos con Sanjustino, un equipo muy intenso, con una rotación más larga y venían un poco más descansados ya que tanto en cuartos de final como en semifinales pudieron sacar una buena diferencia en forma temprana. Nosotros veníamos más desgastados, pero todos aportaron su granito de arena para que podamos coronarnos”.

Lupo además manifestó: “Fue impresionante lo que hizo la gente del club. Atalaya es un equipo muy pasional y llenaron toda la platea del Malvicino que es un estadio enorme. Estoy muy feliz por volver a salir campeón. Es muy gratificante para todos. Quiero agradecer a mi cuerpo técnico, a la dirigencia encabezada por Sol Nieto, a los jugadores que se matan en cada entrenamiento y a la gente que nos acompañó".

La U17 femenina brilló en Sunchales

En el Torneo Provincial interasociaciones U17 durante la fase de grupos, la Rosarina superó a Noroeste por 65-55 y a Santafesina por 69-43, asegurando su lugar en las semifinales. En esa instancia, derrotaron a la Rafaelina por 61-52, lo que las clasificó para la final.

El encuentro decisivo se disputó frente a la Selección Santafesina en el Hogar de los Tigres, y la Rosarina se impuso con un marcador de 64-46, levantando la Copa de manera contundente.

Los apellidos de las ganadoras

Para las campeonas actuaron: Josefina Virgillito (Regatas San Nicolás), Maive Xiomara Fernández (Regatas San Nicolás), Antonella Nisnievich (Rosario Central), Lupe Dinsmann (Talleres RPB), Agustina Benetti (Talleres RPB), Martina Castillo (Náutico), Victoria Sironi (Náutico), Brisa Donda (Paganini Alumni), Maitena Cejas (Paganini Alumni), Lourdes Morosin (Paganini Alumni), Lola Carbajales (Temperley) y Emma Hernández (Temperley).

El staff se completó con David Della Mora (entrenador), Agustín García (asistente), Andrea Armand (delegada) y Sabas Stenta (jefe de equipo).

U17 FEMENINO

El DT David Della Mora le confesó a La Capital: “Estamos muy felices porque las chicas hicieron un torneo increíble. Primero por haber logrado el título, que era nuestro primer objetivo, pero además por la forma que lo jugaron y se comportaron. Siempre fueron protagonistas y pudieron imponer su ritmo. Pudimos plasmar nuestro estilo de juego y dejar bien arriba al básquet de la Asociación Rosarina”.

En cuanto a la preparación dijo: “Tuvimos poco tiempo de trabajo porque coincidieron varios calendarios donde había chicas compitiendo. Por lo cual tuvimos que bajar las cargas a las jugadoras en la selección para que cumplan en sus clubes y lleguen bien al torneo. A raíz de esto buscamos conceptos claros y un estilo de juego más dinámico. Donde las posiciones no sean tan estructuradas sino más libres para que no haya tanto tiempo de memorizar jugadas sino de entender conceptos. Con una defensa bien aguerrida que fue donde nos hicimos fuertes y nos ayudó a destrabar los partidos”.

Finalmente expresó: “Nos tocó una zona difícil, pero al ganarla encontramos buenas sensaciones y que estábamos por el buen camino. En la semifinal contra las locales no nos pesó la presión y en la final, luego de pasar algún sofocón en el primer cuarto, nos recuperamos, dominamos y terminamos tranquilos para poder salir campeón. Estamos agradecidos a la ARBB y a Marcelo Turcato por siempre confiar en nosotros”.

