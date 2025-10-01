Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple

La policía confirmó que el conductor se estrelló contra el acoplado de otro transporte de carga cerca del peaje de General Lagos

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este miércoles un operativo de tránsito especial por un choque fatal en la autopista Rosario-Buenos Aires . Según fuentes oficiales, un camionero falleció debido a una colisión con dos vehículos de similar porte en la mano que va hacia el norte.

El siniestro vial ocurrió a última hora del martes y la circulación estuvo reducida hasta las primeras horas del día siguiente entre Arroyo Seco y General Lagos. De acuerdo a la denuncia policial, los demás conductores sobrevivieron al impacto en inmediaciones del peaje y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

El primer reporte indica que Víctor P. falleció cerca de la medianoche en el kilómetro 270 de la traza . Los encargados del operativo de emergencia retiraron el cuerpo cerca de las 5 de la mañana mientras se llevaban a cabo otras medidas para esclarecer lo sucedido en el sur del departamento Rosario.

De acuerdo a voceros de las fuerza de las fuerzas de seguridad provinciales, los tres camiones protagonizaron un choque en cadena cuando iban hacia el norte . La víctima fatal ocupaba el último lugar en la fila y murió en el lugar.

Choque autopista Buenos Aires camionero 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Los testimonios iniciales señalan que el chofer se estrelló contra el vehículo que iba delante suyo y la cabina quedó incrustada en el acoplado. Luego de la colisión, los bomberos y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fueron a la autopista para asistir a las personas involucradas.

>> Leer más: Grave despiste en Circunvalación: un camionero cayó de un puente a la noche

La fiscal Mariana Prunotto se hizo cargo de la investigación a partir del aviso del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco en jurisdicción de la comisaría 27ª. Antes del amanecer, las autoridades recibieron la orden del secuestro de los tres camiones: un Iveco tipo volcador, un Mercedes-Benz Axor y un Iveco 170E22 con acoplado.

Cristian G., un conductor de 41 años oriundo de la localidad cordobesa de San Francisco, fue uno de los conductores demorados después de la denuncia de homicidio culposo. Lo mismo ocurrió con Pablo R. B. (26), oriundo de la provincia de La Rioja. Pasadas las 7 de la mañana, la APSV confirmó la liberación total de la calzada.