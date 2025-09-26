Milo J lanza "La vida era más corta": un álbum que une folklore, trap y voces históricas

El artista argentino de 18 años presenta su tercer disco, con 15 canciones que integran las voces de Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Soledad Pastorutti

El artista argentino Milo J , de apenas 18 años, lanzó su tercer álbum de estudio , titulado “La vida era más corta” , una de las producciones más esperadas de la música nacional. El disco incluye 15 canciones y se presenta como una obra conceptual que combina lo ancestral con lo contemporáneo, explorando temas como la memoria, el tiempo, las cicatrices y la transformación.

Con la producción del propio Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el álbum propone un viaje sonoro que recupera tradiciones, integra voces históricas y suma a representantes de la nueva escena.

Milo J creó un disco que funciona como un puente generacional entre las raíces del folclore argentino y los sonidos modernos del trap y las texturas digitales. Con un oído contemporáneo, el joven artista rescata elementos de la tierra y la memoria colectiva, al tiempo que rinde homenaje a las voces de los abuelos y las lenguas originarias.

La propuesta mezcla bandoneones, guitarras criollas, cantos ancestrales y sonidos electrónicos, en un trabajo que honra las raíces sin caer en lo tradicional ni perder los gustos juveniles.

Este álbum reúne colaboraciones históricas con leyendas de la música latinoamericana y voces de la nueva generación. Entre ellas se destacan Silvio Rodríguez, Soledad Pastorutti, Cuti y Roberto Carabajal, y la incorporación de la voz eterna de Mercedes Sosa. La obra también incluye la fuerza de la escena actual con las participaciones Trueno, AKRIILA, Radamel, Paula Prieto y otros artistas invitados.

Más que un disco, “La vida era más corta” se presenta como un manifiesto artístico. Milo J utiliza el folklore como lenguaje emocional y narrativo para hablar de identidad, rebeldía y transformación. En tiempos de saturación digital, propone volver a lo esencial: la tierra, la memoria y las raíces, sin renunciar a la innovación sonora.

El resultado es un trabajo profundo, emotivo y radical, que confirma al oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, como uno de los artistas más relevantes de la nueva música argentina.

Tracklist completo de “La vida era más corta” de Milo J