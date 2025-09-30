Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

El club compartió un posteo para homenajear a la hincha Canalla víctima de un piedrazo en la cabeza luego de un clásico ante Newell's

Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023, luego de un triunfo de Central ante Newell’s.

El crimen de Ivana Garcilazo conmovió a Rosario. La hincha de Central fue asesinada de un piedrazo en la cabeza el 30 de septiembre de 2023 en Ovidio Lagos y Montevideo, cuando regresaba del clásico con Newell's en el Gigante de Arroyito. Por el hecho, fueron imputados tres hinchas leprosos, uno de ellos tras ser capturado en Bolivia luego de estar prófugo durante más de un año.

Este martes se cumplen dos años del crimen y el recuerdo A casi un año y medio del hecho, su familia nunca dejó de pedir justicia. "No puede pasar más que te maten por llevar una camiseta" , repitió infinitamente Silvina, hermana de la joven y referente del reclamo familiar.

La cuenta oficial de Rosario Central recordó a la hincha este martes, cuando se cumplen dos años de su asesinato.

El rostro de Ivana continuó apareciendo en el Gigante de Arroyito en cada partido de Central, incluso luego de que fueran capturados las tres personas que, hoy, están imputadas por el crimen.

El crimen de Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo tenía 32 años cuando en el anochecer del sábado 30 de septiembre de 2023 fue atacada con un piedrazo en la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos. La joven, hincha de Central, circulaba en moto hacia su casa luego de haber presenciado el clásico donde Central venció 1 a 0 a Newell's con gol de Ignacio Malcorra, de tiro libre, en el segundo tiempo.

Regresaba con Daniel, su pareja, cuando fueron atacados por al menos tres personas que estaban en la ochava de Lagos y Montevideo arrojando piedras. Una baldosa dio en la cabeza de Ivana, que cayó pesadamente y murió sobre el asfalto.

Según explicó el ministro de Seguridad de ese momento, Claudio Brilloni, el puesto policial más cercano estaba a unos 600 metros, en inmediaciones del ingreso al Coloso Marcelo Bielsa.

Si bien Ivana circulaba con ropa de Central, no iba haciendo ningún gesto de provocación. La joven fue atacada con una baldosa que le impactó sobre el lado derecho de su cara y la mató. El informe de autopsia indicó que al caer sobre el pavimento estaba muerta por la brutalidad del ataque. Aunque el fiscal Gastón Ávila entendió que los tres arrojaron piedras, varios testigos identificaron a Reinfestuel como la persona que arrojó el piedrazo mortal.

El estado de la causa

De acuerdo a la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), tres hinchas de Newell's atacaron a Ivana Garcilazo a pocas cuadras del Coloso. Cuando la mujer y su novio cruzaron Montevideo, por calle Ovidio Lagos, ella recibió un piedrazo fatal en la cabeza y murió antes de que pudieran auxiliarla.

En los días siguientes, la Fiscalía identificó a los sospechosos mediante testimonios, fotos y videos. El primer detenido fue Ariel Cabrera (43), un profesor de educación física imputado a mediados de octubre de 2023. Días más tarde, se entregó Juan José "Tuerca" Massón (41).

La búsqueda se extendió hasta febrero pasado hasta dar con Reifenstuel. En este caso, el gobierno de Santa Fe pagó una recompensa de 10 millones de pesos a cambio de la información con la que Interpol ubicó al docente de química en Samaipata, una localidad ubicada unos 120 kilómetros al oeste de Santa Cruz de la Sierra.

Damián Reifenstuel.png Damián Reinfestuel estuvo más de un año prófugo en Bolivia tras el asesinato de Ivana Garcilazo.

Previamente, Silvina Garcilazo viajó a Bolivia para tratar de rastrear al prófugo, considerando que los investigadores ya sabían que se había ido del país. Pasado un año y medio desde aquel periplo que le costó mucho dinero y tiempo, el viernes 4 de julio llegó el día que tanto esperaba su familia para que se esclarezca el caso y se dio la imputación de Reinfestuel.

Quién era Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo era una de las cinco hijas e hijos que Raúl educó casi en soledad. La familia Garcilazo era feliz, así lo contaron a La Capital días después del crimen de la joven hincha de Central.

Ivana unía a la familia. “Ella era lucha y solidaridad, amiga de sus amigos y compañera de quien la necesitara”, contó Silvina a este medio. Estaba para todo el mundo, si bien no era militante de ningún partido, motivó a sus hermanas y amigas a marchar por los derechos de las mujeres y comandó a su familia ante un abuso a una niña.

Los Garcilazo son una familia de trabajo del barrio Parque Casas, hasta que en 2021 se mudaron a Tablada. Ivana en particular pensaba en el futuro, realizó varios cursos y al momento de su asesinato se encontraba trabajando en un supermercado.

sil.jpg Los hermanos de Ivana Garcilazo lucharon hasta lograr la captura de los tres imputados.

Ese 30 de septiembre de 2023, Ivana festejó con su novio el triunfo de Central en el clásico contra Newell’s. Daniel nunca pensó que aquel gol de Ignacio Malcorra al minuto 41 del segundo tiempo iba a ser el último que gritaría junto a su novia. “Era una mujer, luchadora, un ángel”, dijo a La Capital.

Raúl se quedó a cargo de los cinco hijos cuando su esposa se fue de la casa. En ese entonces, Ivana tenía apenas 7 años y Laura, con 15 años, lo ayudó. La llevaba a la escuela y con su grupo de amigas. Sin la madre en casa, el primero de los hermanos que llegaba tenía que limpiar o hacer la comida. Ivana se ponía a la par de sus hermanos.