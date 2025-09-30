La Capital | Policiales | Ivana Garcilazo

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

El club compartió un posteo para homenajear a la hincha Canalla víctima de un piedrazo en la cabeza luego de un clásico ante Newell's

30 de septiembre 2025 · 10:00hs
Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023

Ivana Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre del 2023, luego de un triunfo de Central ante Newell’s.

El crimen de Ivana Garcilazo conmovió a Rosario. La hincha de Central fue asesinada de un piedrazo en la cabeza el 30 de septiembre de 2023 en Ovidio Lagos y Montevideo, cuando regresaba del clásico con Newell's en el Gigante de Arroyito. Por el hecho, fueron imputados tres hinchas leprosos, uno de ellos tras ser capturado en Bolivia luego de estar prófugo durante más de un año.

Este martes se cumplen dos años del crimen y el recuerdo A casi un año y medio del hecho, su familia nunca dejó de pedir justicia. "No puede pasar más que te maten por llevar una camiseta", repitió infinitamente Silvina, hermana de la joven y referente del reclamo familiar.

La cuenta oficial de Rosario Central recordó a la hincha este martes, cuando se cumplen dos años de su asesinato.

Embed

El rostro de Ivana continuó apareciendo en el Gigante de Arroyito en cada partido de Central, incluso luego de que fueran capturados las tres personas que, hoy, están imputadas por el crimen.

El crimen de Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo tenía 32 años cuando en el anochecer del sábado 30 de septiembre de 2023 fue atacada con un piedrazo en la esquina de Montevideo y Ovidio Lagos. La joven, hincha de Central, circulaba en moto hacia su casa luego de haber presenciado el clásico donde Central venció 1 a 0 a Newell's con gol de Ignacio Malcorra, de tiro libre, en el segundo tiempo.

Regresaba con Daniel, su pareja, cuando fueron atacados por al menos tres personas que estaban en la ochava de Lagos y Montevideo arrojando piedras. Una baldosa dio en la cabeza de Ivana, que cayó pesadamente y murió sobre el asfalto.

Según explicó el ministro de Seguridad de ese momento, Claudio Brilloni, el puesto policial más cercano estaba a unos 600 metros, en inmediaciones del ingreso al Coloso Marcelo Bielsa.

Si bien Ivana circulaba con ropa de Central, no iba haciendo ningún gesto de provocación. La joven fue atacada con una baldosa que le impactó sobre el lado derecho de su cara y la mató. El informe de autopsia indicó que al caer sobre el pavimento estaba muerta por la brutalidad del ataque. Aunque el fiscal Gastón Ávila entendió que los tres arrojaron piedras, varios testigos identificaron a Reinfestuel como la persona que arrojó el piedrazo mortal.

El estado de la causa

De acuerdo a la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), tres hinchas de Newell's atacaron a Ivana Garcilazo a pocas cuadras del Coloso. Cuando la mujer y su novio cruzaron Montevideo, por calle Ovidio Lagos, ella recibió un piedrazo fatal en la cabeza y murió antes de que pudieran auxiliarla.

En los días siguientes, la Fiscalía identificó a los sospechosos mediante testimonios, fotos y videos. El primer detenido fue Ariel Cabrera (43), un profesor de educación física imputado a mediados de octubre de 2023. Días más tarde, se entregó Juan José "Tuerca" Massón (41).

La búsqueda se extendió hasta febrero pasado hasta dar con Reifenstuel. En este caso, el gobierno de Santa Fe pagó una recompensa de 10 millones de pesos a cambio de la información con la que Interpol ubicó al docente de química en Samaipata, una localidad ubicada unos 120 kilómetros al oeste de Santa Cruz de la Sierra.

Damián Reifenstuel.png
Damián Reinfestuel estuvo más de un año prófugo en Bolivia tras el asesinato de Ivana Garcilazo.

Damián Reinfestuel estuvo más de un año prófugo en Bolivia tras el asesinato de Ivana Garcilazo.

Previamente, Silvina Garcilazo viajó a Bolivia para tratar de rastrear al prófugo, considerando que los investigadores ya sabían que se había ido del país. Pasado un año y medio desde aquel periplo que le costó mucho dinero y tiempo, el viernes 4 de julio llegó el día que tanto esperaba su familia para que se esclarezca el caso y se dio la imputación de Reinfestuel.

Quién era Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo era una de las cinco hijas e hijos que Raúl educó casi en soledad. La familia Garcilazo era feliz, así lo contaron a La Capital días después del crimen de la joven hincha de Central.

Ivana unía a la familia. “Ella era lucha y solidaridad, amiga de sus amigos y compañera de quien la necesitara”, contó Silvina a este medio. Estaba para todo el mundo, si bien no era militante de ningún partido, motivó a sus hermanas y amigas a marchar por los derechos de las mujeres y comandó a su familia ante un abuso a una niña.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: detuvieron en Bolivia al prófugo Damián Reifenstuel

Los Garcilazo son una familia de trabajo del barrio Parque Casas, hasta que en 2021 se mudaron a Tablada. Ivana en particular pensaba en el futuro, realizó varios cursos y al momento de su asesinato se encontraba trabajando en un supermercado.

sil.jpg
Los hermanos de Ivana Garcilazo lucharon hasta lograr la captura de los tres imputados.

Los hermanos de Ivana Garcilazo lucharon hasta lograr la captura de los tres imputados.

Ese 30 de septiembre de 2023, Ivana festejó con su novio el triunfo de Central en el clásico contra Newell’s. Daniel nunca pensó que aquel gol de Ignacio Malcorra al minuto 41 del segundo tiempo iba a ser el último que gritaría junto a su novia. “Era una mujer, luchadora, un ángel”, dijo a La Capital.

Raúl se quedó a cargo de los cinco hijos cuando su esposa se fue de la casa. En ese entonces, Ivana tenía apenas 7 años y Laura, con 15 años, lo ayudó. La llevaba a la escuela y con su grupo de amigas. Sin la madre en casa, el primero de los hermanos que llegaba tenía que limpiar o hacer la comida. Ivana se ponía a la par de sus hermanos.

Noticias relacionadas
La policía secuestró dinero, drogas y armas de fuego tras la detención del barrabrava.

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

asesinaron de una punalada a un hombre en nuevo alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

La fiscalía federal pidió 20 años de cárcel para Claudio Daniel Coto, sindicado líder de la banda de secuestradores

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Gustavo Gutiérrez era camarógrafo de la Televisión Regional de San Lorenzo y fue asesinado el 29 de diciembre de 2022.

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Lo último

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

La ciudad celebrará este miércoles un nuevo aniversario de la propuesta que invita a jugar a personas de todas las edades. Cuáles serán las propuestas

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito
Ovación

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Policiales
Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

La Ciudad
Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
Economía

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
El Mundo

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Política

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial