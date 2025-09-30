El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El presentador de la gala se consagró con el máximo ganador de la televisión argentina y protagonizó una escena insólita al anunciarlo

El Hotel Hilton de Buenos Aires fue el escenario, este lunes por la noche, de la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series , organizada por la Asociación Argentina de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia distinguió a las mejores producciones argentinas del 2025.

Pasadas las 21, comenzó la transmisión en vivo por América TV , con más de 650 invitados en el salón principal. Del Moro fue el encargado de anunciar a los ganadores en cada terna y de presentar los momentos especiales de la velada, como el homenaje a los artistas fallecidos recientemente y los reconocimientos a Mirtha Legrand y Jorge Lanata .

Sin embargo, hacia el final de la gala se vivió uno de los episodios más insólitos en la historia de los Martín Fierro: además de ser el anfitrión de la noche, Santiago del Moro se consagró como el ganador del Martín Fierro de Oro . Ahora bien, en esta entrega, fue que él mismo se otorgó y anunció como ganador del máximo galardón. Rápidamente, el insólito momento desató una catarata de comentarios y memes en las redes sociales.

El insólito momento que protagonizó Santiago del Moro

Pasadas las doce de la noche del martes, llegó el momento más esperado de la gala: la entrega del Martín Fierro de Oro. Cabe remarcar que el galardón, que se entrega desde 1992, se encarga de destacar al "mejor de los mejores del año" en la televisión argentina. En este sentido, no tiene nominados previos y puede ser entregado tanto a programas de televisión en general como a equipos completos o bien a personas en particular.

Santiago del Moro se caracterizó en 2024 por estar bajo la conducción de grandes éxitos de la tevé argentina como "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity Argentina". Y en esta ocasión, también se encargó de conducir la gala completa de los Martín Fierro. Fue asi como, con el sobre en la mano el conductor de la ceremonia, anunció: “Ya nos estamos yendo, pero antes falta el gran premio de la noche”.

Luego de unos segundos de suspenso, abrió el sobre y exclamó: “El ganador, ganadora o ganadores del Martín Fierro de Oro es para... ¡Santiago del Moro!”.

Fue Rodolfo Barili quien le entregó la estatuilla. Al recibirla, Del Moro recordó su carrera y se emocionó: “Hace un par de años me decían: ‘Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí, a que cuando todo el mundo te dice: ‘No podés, no servís, no tenés ningún contacto’, las cosas sí se den”.

Entre lágrimas, agregó: “Yo soñaba con estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”. Antes de despedirse, agradeció a Aptra y al público: “¡Gracias Aptra y aguante la televisión! ¡Viva Argentina, los amo!”.

Fiel a su estilo, con gafas de sol puestas, posó sonriente en el escenario con su estatuilla dorada, mientras el público y el resto de los famosos lo aplaudía de pie.

