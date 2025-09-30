¿Quién es Bauleti, el "nuevo amor" de Zaira Nara?

Luego de la repercusión que tuvo su primer encuentro en vivo, la modelo habló para Brindis TV sobre su relación con uno de los streamers del momento

Este lunes fue la gala de los Martín Fierro 2025 con la presencia de los personajes más importantes de la televisión argentina. Entre ellos, estaba Zaira Nara , quien prefirió no opinar sobre la posible visita de Mauro Icardi a Argentina, pero sí dio detalles sobre su incipiente vínculo con el streamer Bauleti .

La actriz participó del evento como entrevistadora en la previa de la entrega de premios, más precisamente en la alfombra roja a todas aquellas celebridades que iban llegando, en dupla con Iván De Pineda.

Santiago Bauleti , también conocido como "Baulo", es un joven de 23 años que, desde marzo de 2024, decidió iniciarse en el mundo del streaming. Inicialmente, comenzó opinando sobre fútbol en X, reconociéndose como hincha de River Plate, donde actualmente tiene más de 110.000 seguidores. Sus primeros pasos en el mundo del stream como invitado al canal de "BenitoSDR" y en su programa "Desde el Área", se unió al proyecto "Mernosketti" a finales del año pasado junto a Moski y Mernuel.

Ya sin Moski en el equipo, Mernuel y Bauleti transmiten en vivo todos los días de la semana, excepto los sábados, en la plataforma de streaming Kick, además de tener un programa llamado "Cinco Minutos Más" en Vorterix, el canal de YouTube de Mario Pergolini.

El "ship" con la ex pareja de Diego Forlán surgió luego de que el simpático joven oriundo de la Ciudad de Buenos Aires dijera que Zaira Nara era "la mujer más hermosa del país". "Baulo" no se detuvo y en una de las últimas publicaciones de la modelo le comentó: "Te felicito.", lo que desató la ilusión de miles de seguidores.

Luego de varias idas y vueltas por redes sociales y emisiones en vivo, la modelo fue invitada a la transmisión de los jóvenes del pasado viernes por la noche. En ella, la hermana de Wanda se mostró muy contenta con el trato recibido por los streamers y su comunidad: "Me divertí mucho. Hay una comunidad atrás que está esperando más cosas", aseguró en la alfombra roja de la gala para el medio Brindis TV, streaming de La Capital.

Durante dicha emisión en vivo, "Baulo" le confirmó una de las declaraciones que le llamó la atención a Zaira: "Yo este año lo termino de novio con vos". A pesar de la sorpresa, la modelo no le cerró las puertas al joven y al deseo de la comunidad "Mernosketti" de que el shippeo se haga realidad: "Por ahora nos conocimos el otro día", dijo la mujer de 37 años.