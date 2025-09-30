Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

El imputado fue detenido a la madrugada, cuando trató de ingresar a un edificio del centro y se activó la alarma

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este martes la apertura de una causa penal sobre un hombre que mordió a un policía . Fuentes oficiales señalaron que el uniformado sufrió lesiones en un dedo y el imputado quedó bajo prisión preventiva hasta fin de año.

La jueza Lorena Aronne dictó la medida cautelar al final de la primera audiencia de una investigación sobre resistencia a la autoridad en el centro de la ciudad. En base a la evidencia presentada, Federico O. continuará privado de su libertad por 60 días como parte del proceso.

La orden de prisión preventiva efectiva corresponde a la presunta agresión a un agente de las fuerzas de seguridad provinciales . Si bien no hay otros delitos en investigación y es un delito excarcelable de acuerdo a la sanción máxima prevista por la ley, el sospechoso ya había sido condenado por la Justicia provincial en una causa anterior.

De acuerdo a los testimonios reunidos por la fiscal Laura Riccardo , el detenido fue sorprendido por la policía el último viernes a las 3.40 de la mañana. En ese momento quiso ingresar a un edificio ubicado en Córdoba al 2600 y la alarma se activó.

Por el alerta del dispositivo a la madrugada, la Central de Emergencias 911 envió a integrantes de la Brigada de Control Ubano (BOU) a investigar lo que había ocurrido. A partir de la descripción de la persona que había intentado entrar al inmueble, los efectivos lo interceptaron en la esquina de calle Rodríguez, a pocos metros del domicilio.

Una vez que dieron con el sospechoso, los uniformados empezaron a verificar si tenía antecedentes penales. En ese momento, Federico O. se escapó y tuvieron que atraparlo nuevamente. Ante la segunda acción de los agentes, el imputado empezó a tirar puñetazos y mordió la mano de un suboficial.

Finalmente, los miembros de la BOU consiguieron arrestar al agresor en el centro. Voceros del MPA detallaron que la víctima sufrió un corte superficial en su dedo meñique izquierdo como consecuencia del enfrentamiento. El atacante ya había sido condenado por abuso sexual en 2018 y ahora volvió a la cárcel en el inicio de un nuevo proceso penal.