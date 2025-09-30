La Capital | Política | Milei

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Donald Trump

Cancillería comunicó que el presidente realizará una visita oficial a Washington y será alojado en Blair House, la residencia para jefes de Estado

30 de septiembre 2025 · 14:45hs
El presidente Javier Milei y su aliado estratégico

Foto: prensa Casa Rosada

El presidente Javier Milei y su aliado estratégico, su par norteamericano Donald Trump.

La Cancillería Argentina comunicó que el presidente Javier Milei tendrá un nuevo viaje a Estados Unidos, donde será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. La reunión se llevará adelante el próximo 14 de octubre y será el quinto viaje del mandatario al país del norte durante el 2025.

"Como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald J. Trump", escribieron desde Cancillería en su cuenta oficial de X.

"Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos. El presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C", concluyó el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1973055571159855142&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Milei no dudó en compartir la publicación de Cancillería y agregar: "Reunión en Casa Blanca. Fin". Lo cierto es que Trump no recibió a un solo presidente del Cono Sur por lo que la llegada de Milei ratifica la alianza estratégica con la administración republicana.

Además, la visita de Milei ocurrirá en sintonía con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en donde Luis Caputo tenía previsto encontrarse con Kristalina Georgieva para analizar el salvataje financiero que diseñó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

>>Leer más: En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

El quinto viaje de Milei a Estados Unidos durante el 2025

El próximo viaje de Milei a Estados Unidos este 14 de octubre será la quinta visita por parte del mandatario argentino al país del norte en lo que va del 2025. El primero fue el 20 de enero, cuando participó de la asunción de Trump. En aquella ocasión, se reunió también con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

En febrero, Milei asistió a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Washington, donde coincidió con figuras como Elon Musk y volvió a entrevistarse con Trump.

En abril viajó a Florida, donde recibió el premio “León de la Libertad” de parte de fundaciones liberales. Y en septiembre, se trasladó a Los Ángeles para mantener reuniones con empresarios y representantes de compañías como JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase y Chevron.

Un destino recurrente

Un informe de Chequeado reveló que en 2024, de los 17 viajes internacionales que realizó Milei, siete fueron a Estados Unidos. En total recorrió más de 274 mil kilómetros, con un costo para el Estado de unos $1.280 millones entre traslados, viáticos y hospedajes.

El 90% de ese gasto correspondió al alquiler de aviones privados. El resto de los traslados se hicieron en la Flota Presidencial y en vuelos comerciales. En todos los viajes lo acompañaron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Asuntos Presidenciales, Darío Lucas.

Milei ratifica su preferencia por Estados Unidos como destino prioritario de su agenda internacional, al tiempo que busca consolidar su relación personal con Trump y reforzar la alianza estratégica con la Casa Blanca.

