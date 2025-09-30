La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Se espera un aumento de los registros hasta el sábado, que tendría 31º de máxima y posibles tormentas aisladas

30 de septiembre 2025 · 23:31hs
El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 24º, que subiría a 27º el jueves, seguiría en alza el viernes para llegar a 29º y podría trepar hasta 31º el sábado, que otra vez podría traer precipitaciones para arrancar el fin de semana con mal clima por tercera semana consecutiva.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sudeste cambiando a moderados del este, un registro de 12º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros llegarían a marcar 16º, a la tarde se esperan 24º y en la noche las marcas bajarían a 18º.

El jueves otra vez estaría parcialmente nublado, con una máxima de 27º y una mínima de 12º.

Para el viernes anuncian nuevamente cielo parcialmente nublado, con aumento de la temperatura: 29º de máxima y 13º de mínima.

El sábado arrancaría con cielo parcialmente nublado y desde la tarde hay probabilidades de tormentas aisladas, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h. La temperatura: 31º de máxima y 16º de mínima.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas y para la tarde se pronostica cielo parcialmente nublado, con una jornada atravesada por vientos moderados y ráfagas de hasta 50 km/h. La máxima sería de 23º y la mínima de 14º.

El lunes podría estar algo nublado, con 23º de máxima y 12º de mínima.

Noticias relacionadas
El domingo estará soleado y agradable.

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Los paraguas volverán a las calles porque se espera que el tiempo sea inestable durante este sábado.

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

el tiempo en rosario: viernes caluroso y ventoso en visperas del alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes caluroso y ventoso en vísperas del alerta amarillo

el tiempo en rosario: jueves con fuertes rafagas que seguirian hasta el sabado

El tiempo en Rosario: jueves con fuertes ráfagas que seguirían hasta el sábado

Ver comentarios

Las más leídas

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Lo último

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonalds lanza la McCrispy Chicken Legend

Un clásico renovado llega a Rosario: McDonald's lanza la McCrispy Chicken Legend

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Una investigación de la Justicia federal llevó a la detención de un enfermero sospechado de vender fentanilo y otras sustancias
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Newells reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Newell's reaccionó al final y le empató a Estudiantes con una corajeada de Lollo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Newells rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Newell's rescató un empate ante Estudiantes cuando ni el más optimista lo imaginaba

Policiales
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1