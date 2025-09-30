El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Se espera un aumento de los registros hasta el sábado, que tendría 31º de máxima y posibles tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 24º, que subiría a 27º el jueves, seguiría en alza el viernes para llegar a 29º y podría trepar hasta 31º el sábado, que otra vez podría traer precipitaciones para arrancar el fin de semana con mal clima por tercera semana consecutiva.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sudeste cambiando a moderados del este, un registro de 12º y cielo parcialmente nublado que se mantendría durante toda la jornada. A la mañana los termómetros llegarían a marcar 16º, a la tarde se esperan 24º y en la noche las marcas bajarían a 18º.

El jueves otra vez estaría parcialmente nublado, con una máxima de 27º y una mínima de 12º.

Para el viernes anuncian nuevamente cielo parcialmente nublado, con aumento de la temperatura: 29º de máxima y 13º de mínima.

El sábado arrancaría con cielo parcialmente nublado y desde la tarde hay probabilidades de tormentas aisladas, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h. La temperatura: 31º de máxima y 16º de mínima.

El domingo podría arrancar con tormentas aisladas y para la tarde se pronostica cielo parcialmente nublado, con una jornada atravesada por vientos moderados y ráfagas de hasta 50 km/h. La máxima sería de 23º y la mínima de 14º.

El lunes podría estar algo nublado, con 23º de máxima y 12º de mínima.