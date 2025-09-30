La Capital | La Ciudad | Ley de Nietos

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

El 22 de octubre vence el plazo de la Ley de Nietos. Estas son las claves y advertencias para acceder a la ciudadanía española sin quedar afuera

30 de septiembre 2025 · 14:22hs
Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

Largas colas en el consulado español en Rosario para obtener la ciudadanía 

El 22 de octubre vence el plazo para iniciar los trámites de ciudadanía española en el marco de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La normativa, que fue prorrogada, permite a descendientes de españoles acceder a la nacionalidad siempre que cuenten con el IDU (número de identificación de trámite).

La alta demanda ya dejó cifras históricas en la Argentina. El consulado de Buenos Aires concentra 590.000 usuarios consulares, mientras que los consulados de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza totalizan 220.000. En Rosario, el impacto fue particularmente fuerte: más de 87.000 expedientes fueron presentados desde que la ley entró en vigencia.

“El plazo de la ley para presentar expedientes de nacionalidad finaliza el 22 de octubre. Estamos ya en los días finales, después de tres años de plazo, pero se han presentado 87.000 expedientes en este consulado”, confirmó a La Capital el cónsul Pablo Platas Casteleir.

Platas Casteleir explicó que, ante la avalancha de solicitantes en los últimos días, se reforzó la atención: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo para dar turno a todos los solicitantes que todavía tardaron en reunir la documentación y quieren hacerlo ahora en el último momento. A partir de ahora, los jueves y viernes vamos a meter unos números altísimos de citados para tomar sus trámites”.

El compromiso, insistió, es que todo aquel que tenga la documentación pueda presentarla antes del 22 de octubre.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, hasta el 31 de julio de 2025 se presentaron 876.321 solicitudes de nacionalidad en el mundo. De ese total, 414.652 fueron aprobadas, se realizaron 237.145 inscripciones y otros 423.048 expedientes siguen en trámite.

Los países con mayor cantidad de pedidos son Argentina, Cuba y Brasil. El gobierno español calcula que, al cierre del proceso, se sumarán entre 1,5 y 2 millones de nuevos ciudadanos.

Quiénes pueden acceder a la Ley de Nietos

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 habilita a:

  • Nietos de abuelos españoles, hayan conservado o no la nacionalidad.

  • Hijos (mayores y menores de edad) de quienes accedan por esta ley o la 52/2007.

  • Bisnietos de padres fallecidos, siempre que el bisabuelo varón no haya renunciado a la nacionalidad.

Claves para no perder la oportunidad de obtener la ciudadanía española

  • No faltar al turno. En el consulado de Buenos Aires, quienes pierdan la cita asignada después del 22 de octubre no podrán obtener un nuevo turno ni rehabilitar su usuario consular.

  • Rehabilitar el IDU a tiempo. Toda rectificación de datos o rehabilitación de usuario consular debe hacerse antes del 22 de octubre. Esta medida aplica únicamente al consulado porteño.

  • Completar la documentación. Si al presentar la carpeta falta algún papel, el consulado enviará un correo electrónico para subsanarlo. Es clave tenerlo listo de antemano, ya que el plazo de respuesta es breve.

  • Sin seguimiento online. No existe una web para verificar el estado del trámite. Tras dejar la carpeta se recibe una constancia sellada y solo resta esperar la resolución.

  • Revisar los correos. Los IDUs habilitados son los obtenidos hasta el 15 de febrero de 2024. Quienes tengan turno deben confirmar la cita en un plazo de 15 días. Muchas notificaciones llegan a la carpeta de spam.

  • Gestionar la cita cuanto antes. Los IDUs que no gestionen turno quedarán inhabilitados. Las próximas habilitaciones serán en noviembre y enero, cuando la ley ya habrá vencido.

  • Asesoramiento gratuito. El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) brinda orientación sin costo, pero requiere turno previo online.

>> Leer más: Nacionalidad española: Rosario, a la vanguardia en gestión de pasaportes

Detrás de cada carpeta y cada número hay una historia. Familias enteras que viajan desde distintas provincias, jóvenes que sueñan con migrar para estudiar o trabajar en Europa, adultos mayores que ven en la ciudadanía un legado para sus hijos y nietos. Todos confluyen en estas jornadas intensas, donde el trámite se convierte en un punto de encuentro.

consulado españa 2

Qué pasa con los turnos después del fin de la Ley de Nietos

Frente al fin de la Ley de Nietos, muchos se preguntan qué sucederá con los turnos que otorga el Consulado para presentar la carpeta con la documentación y solicitar la doble ciudadanía. En ese sentido, desde la cancillería española afirmaron que continuarán recibiendo expedientes hasta el último día, pero no los procesarán de forma inmediata.

Entonces, todo lo ingresado antes del 22 de octubre será válido y se revisará luego, respetando el orden de presentación. Esto significa que quienes entreguen la carpeta antes del cierre aseguran su derecho, aunque la resolución pueda tardar meses.

Hasta el momento, la asignación de turnos podía demorar, aproximadamente, dos meses. Por eso, si se entrega la carpeta cerca de la fecha límite, es natural que desde la cancillería se tarde un poco en otorgar una cita, ya que hay una alta demanda de solicitudes.

>> Leer más: Nacionalidad española: Rosario, a la vanguardia en gestión de pasaportes

No obstante, si la carpeta de documentación se presentó en tiempo y forma (antes del 22 de octubre de este año), no hay de qué preocuparse. Solo hay que tener paciencia.

Noticias relacionadas
Juliovich, histórica figura de la radio rosarina, homenajeado por el Concejo.

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Manos a la obra. Avanza la renovación del Cultural Fontanarrosa.

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Se celebra una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia en Rosario.

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

Víctor Cabanellas va por la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco