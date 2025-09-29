La Capital | La Ciudad | Aeropuerto

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

“Estamos poniendo a Rosario en el lugar que merece estar”, destacaron desde el gobierno de Santa Fe. Será la primera vez que el aeropuerto tenga un vuelo directo a Europa

29 de septiembre 2025 · 12:48hs
En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, firmó un convenio con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para concretar por primera vez la conexión directa entre el aeropuerto de Rosario y Madrid.

Será la primera vez en la historia que la terminal área local cuente con un vuelo directo a Europa, convirtiéndose así en la tercera ciudad argentina en alcanzar este nivel de conectividad, después de Buenos Aires y Córdoba.

“Es una oportunidad histórica para el aeropuerto de Rosario. Estamos hablando de la primera conexión directa sin escalas con Europa”, destacó Puccini tras la firma. Y agregó: “Seguimos trabajando para potenciar a Rosario y dotar de mayores servicios al aeropuerto, tanto a nivel turístico como productivo y de cargas”.

Cuándo estarán disponibles los pasajes para este vuelo

De manera oficial se confirmó que habrá dos frecuencias semanales - martes y jueves - con 432 asientos disponibles en cada vuelo. La venta de pasajes se abrirá el 1° de diciembre de este año.

Puccini remarcó que la elección de Rosario por parte de World2Fly no es un dato menor: “Es fruto del trabajo conjunto que venimos desarrollando desde la Secretaría de Transporte y Logística y la gerencia del aeropuerto en estos meses, enmarcado en un plan de reposicionamiento de la ciudad y de la provincia”.

El convenio se enmarca en un programa de incentivos que impulsa el gobierno provincial para atraer nuevas rutas y aerolíneas. Según explicó el ministro, se incorporaron beneficios fiscales vinculados a tasas aeroportuarias “que no implican pérdidas para el Aeropuerto de Rosario, sino que acompañan el desarrollo y la expansión de la conectividad”.

Puccini vinculó este logro también al esfuerzo provincial por mejorar la seguridad, ordenar la ciudad y consolidar un posicionamiento turístico más competitivo junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia.

“Rosario se reposiciona como puerta de entrada y salida al mundo”, resumió Puccini, al destacar que esta apuesta estratégica será clave tanto para el turismo como para la economía regional.

Renovación de la pista del aeropuerto

El gobierno provincial concluyó este fin de semana la demolición total de la cabecera sur de la pista del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas y avanza firme en la obra de modernización integral que tiene como fecha de finalización a fines de diciembre.

La obra demandará una inversión de más de 33 mil millones de pesos, ejecutada con fondos provinciales y permitirá que aterricen aviones de más de 300 pasajeros. Solo en una semana, las tareas de demolición ya realizadas en la llamada cabecera 2 de la pista del aeropuerto equivalen a 3 canchas de fútbol.

Durante 90 días, se llevarán adelante las obras que implican la reconstrucción y remodelación integral de los 3000 metros de largo de la pista, incluidas sus cabeceras. Además, se instalará el nuevo sistema de balizamiento.

Aeropuerto de Rosario avanza en su nueva pista

Aeropuerto de Rosario avanza en su nueva pista

Las obras

La intervención abarcó 15.645 metros cuadrados y marca el inicio de una transformación clave para la conectividad aérea del sur santafesino. “Es una obra compleja, pero estamos avanzando en tiempo y forma. Solo en esta primera etapa se demolieron más de 15 mil metros cuadrados, el equivalente a 3 canchas de fútbol, lo que da dimensión del trabajo realizado”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Durante la primera semana de obra se avanzó en múltiples frentes de obra. Se removieron 1.500 metros cuadrados de suelo para ampliar el viraje en cabecera, se ejecutaron 800 metros lineales de zanjeo para drenajes y 500 metros de cunetas laterales para mejorar el sistema de desagües. Además, se demolieron 3.375 metros cuadrados de losas de pista y se hormigonaron 945 metros cuadrados de superficie nueva.

También se realizó el aserrado de 1.200 metros lineales para cañeros de balizamiento y se colocaron 60 metros de cañero en eje de pista”. En paralelo, se retiraron 150 balizas de borde de pista y rodaje, junto con 30 luces de umbral y fin de pista. Se realizaron cateos sobre cañeros existentes en rodaje Alfa y cabecera 02, y se definieron las posiciones de los nuevos shelters técnicos que alojarán los sistemas de control y energía.

