Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El papá de Franco Colapinto hizo pública una llamativa foto, como había pasado antes de que Alpine lo oficializara como piloto de la escudería.

La historia reciente de Instagram de Aníbal Colapinto y la de antes de que Franco volviera a la Fórmula 1.

Eran los primeros días de enero cuando Aníbal Colapinto , papá de Franco Colapinto , publicó una historia en su Instagram con una frase enigmática que cobraría sentidos apenas unos días después. Ahora hizo lo mismo y la puesta en escena encendió la ilusión de los que quieren verlo en Alpine en la Fórmula 1 2026. Y tal vez más.

Allá en los inicios de año no se sabía qué pasaría con Colapinto. Si seguiría un año más en Williams como piloto de reserva, sin chances de sustituir a Alex Albon o Carlos Sainz, o emigraría a otra escudería donde tuviera más oportunidades.

La persiana de Red Bull se había bajado a finales de 2024, cuando se anunció la salida de Sergio Pérez y su reemplazo por Liam Lawson. Y solo estaba Alpine en el horizonte, con los muchos rumores del interés que había mostrado Flavio Briatore y que había desmentido tantas veces.

Fue entonces cuando Aníbal Colapinto publicó una foto con los amigos de una peña y una frase que decía mucho: "Somos pocos los que ya sabemos todo... F1 2025". Unos días después Alpine lo anunció como piloto de reserva.

Qué publicó ahora Aníbal Colapinto

La escena se repitió este domingo, cuando Aníbal Colapinto subió una historia a su Instagram, rodeado con más gente en una casa de campo y donde la frase no fue tan sugestiva como la puesta en escena.

>>Leer más: Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

"Las mejores cosas de la vida son los momentos", rezaba la frase publicada en primer plano. Pero lo importante estaba detrás, donde varios sostienen un cartel similar a los que se muestran a los pilotos de Fórmula 1 desde la calle de boxes, con el nombre "Franco" en letras azules en fondo naranja, y debajo "P1" y "+3", de nuevo en letras azules pero con fondo rosa como los del equipo Alpine.

El cartel simula una posición para Franco, la P1, pero parece claro que significa en realidad "F1", y el "+3" no deja lugar para muchas más lecturas, que la de sugerir tres años más en la máxima categoría.

Un indicio que apunta más allá

Si ese indicio tiene en los próximos días correlato con la realidad, Franco Colapinto se quedaría en Alpine no solo para el año próximo sino hasta 2028 como su compañero Pierre Gasly.

Aquella vez fue premonitorio y difícilmente Aníbal Colapinto levante polvareda sin sustento. Se verá, pero es un nuevo gran indicador, como el fin de semana que pasó Franco con el hijo de Flavio Briatore practicando motonaútica.

La confirmación parece estar al caer.