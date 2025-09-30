La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras del Gran Rosario

La Planta Rosario produce más de 650 millones de litros de agua potable por día, por lo que Aguas Santafesinas priorizó las obras postergadas que aseguran el futuro del sistema

30 de septiembre 2025 · 18:46hs
Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras del Gran Rosario

Aguas Santafesinas puso en marcha una obra en la Planta Potabilizadora de Rosario, en una mejora para "garantizar su funcionamiento de manera consistente y predecible". Maximiliano Pullaro y la actual vicegobernadora y candidata a diputada nacional Gisela Scaglia, destacaron "el enfoque en la transparencia, la eficiencia y el orden para que la inversión se retorne en calidad para cada vecino".

En el Gran Rosario "se está impulsando una obra pública inteligente que prioriza, ejecuta y rinde cuentas, visión que se ha puesto en práctica combinando renovación, mantenimiento y tecnología para mejorar el día a día de las personas y potenciar la calidad del agua de la región de cara al verano".

Este domingo se puso en marcha una obra histórica en la Planta Potabilizadora de Rosario, ubicada en French y Echeverría, para optimizar el proceso de potabilización del agua que todos los días llega a más de 1.200.000 vecinos y vecinas.

Durante los próximos días se renovarán por completo los componentes de la etapa de sedimentación —conocidos como seditubos—, piezas esenciales para asegurar la calidad del agua que consumimos a diario, lo que permitirá "modernizar una parte clave del sistema y garantizar un servicio más eficiente, confiable y sostenible".

“Estas obras no se ven, pero se sienten”, destacó la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti. “Estamos trabajando para que el agua que sale de cada canilla sea sinónimo de salud, de vida y de confianza. Renovar los seditubos es invertir en el corazón de la planta más grande de la provincia”, indicó.

Cuidar lo invisible también es cuidar a las personas

Por los decantadores donde se realiza esta renovación pasa más del 20 % del agua que ingresa a la planta. Sustituir los antiguos seditubos por nuevos sistemas hechos a medida —que cubren una superficie de casi 350 metros cuadrados— permitirá mejorar la eficiencia del proceso, optimizar los filtros y reforzar la seguridad del suministro.

El proceso incluye el vaciado y limpieza completa de los decantadores, el reemplazo de los componentes y la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. Una tarea técnica y minuciosa que apunta a sostener la calidad de uno de los servicios esenciales más importantes: el acceso al agua potable.

Una gestión que invierte donde más importa

Desde el inicio de esta gestión, Aguas Santafesinas priorizó las obras postergadas que aseguran el futuro del sistema. La Planta Rosario produce más de 650 millones de litros de agua potable por día, con más de 100 años abasteciendo a hogares, hospitales, escuelas y comercios de toda la región.

“Nos propusimos modernizar cada etapa del proceso, desde la toma del río Paraná hasta la red domiciliaria. Porque detrás de cada caño, hay una historia, una familia y un derecho que queremos cuidar”, subrayó Ghilotti.

