La Capital | Zoom | Morena Rial

Morena Rial fue detenida otra vez: no cumplió con los requerimientos de la Justicia

A la mediática le revocaron la excarcelación. Las explicación de su abogado y las palabras de su padre, Jorge Rial

30 de septiembre 2025 · 14:20hs
Morena Rial otra vez detenida  

Morena Rial otra vez detenida

 

Este lunes, Morena Rial volvió a quedar detenida. No es la primera vez que la hija de Jorge Rial es demorada. Hace un tiempo, la Justicia imputó a la mediática por el cargo de robo agravado.

Ahora, la Justicia revocó su excarcelación en esta causa. La justificación fue que la famosa no cumplió con las medidas procesales. En particular, en el informe del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires que trascendió se establece que la mediática no asistió al juzgado durante dos semanas, una de las condiciones que debía cumplir.

Además, la Justicia le exige a Morena Rial que presente certificación de un tratamiento psicológico y psiquiátrico y probar que tenía un empleo o medios de subsistencia, otras dos tareas con las que tampoco cumplió.

Vale recordar que la famosa está acusada de robar una casa bajo la modalidad de “escruche” lo que significa irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse pertenencias. El hecho tomó lugar el pasado 18 de enero.

La explicación del abogado de Morena Rial

Luego de que Morena Rial quede detenida otra vez, su abogado, Alejandro Cipolla, reveló cómo fue el momento de su detención: “Me llegó a llamar cuando la estaban deteniendo. Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o por una medida alternativa que es el arresto domiciliario”, expresó el profesional en conversación con TN.

El defensor de la mediática también se expresó sobre el motivo de los incumplimientos por parte de Rial, lo que llevó a la Justicia a revocar la excarcelación. “La realidad es que el psicólogo estuvo yendo, pero no le gustó y se intentó cambiar de psicólogo y ninguno la quería atender”, explicó el abogado.

“Esa fue una gran problemática. Estuvimos llamando a miles y miles, porque fueron miles, o fuimos tres abogados llamando por teléfono y ninguno la quería atender. Ninguno se quería ver envuelto en ningún tipo de escándalo ni nada por el estilo”, siguió Alejandro Cipolla sobre

Además, explicó que Morena Rial dejó en claro frente a la Justicia sus medios de subsistencia: “Ella no estaba trabajando, pero se había dejado que el señor (Jorge) Rial era quien la mantenía”.

La palabra de Jorge Rial

Este lunes, Jorge Rial se refirió a la detención de su hija en su programa de streaming en Carnaval. En este marco, enfatizó en que “todos son iguales ante la ley”, y que Morena debe hacerse “responsable por las decisiones de vida” que toma.

“Acaban de detener, en realidad le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena. No cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, hay que respetar las normas y las reglas. Te llames Morena Rial, o te llames como te llames”, comenzó el icónico conductor de TV.

Embed

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación, ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas. Mi hija tenía otras alternativas, muchísimo mejores, y eligió el camino que a mí no me gusta, que no tiene nada que ver conmigo ni con mi hija Rocío ni con mis nietos, ni con nadie, ni con mi familia, ni con mis amigos”, cerró Jorge Rial, sobre la situación de su hija.

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
