Arte en Rosario: octubre arranca con una semana para el encuentro con la cultura

Del 2 al 14 de octubre se llevarán a cabo múltiples actividades en espacios urbanos, en el marco del Tricentenario de la ciudad

1 de octubre 2025 · 07:10hs
Rosario se prepara para una nueva edición de la Semana del Arte.

Rosario se prepara para una nueva edición de la Semana del Arte.

Rosario se prepara para vivir una nueva edición de la Semana del Arte. Será del 2 al 14 de octubre y se sumará a los festejos que la Municipalidad lleva adelante por el Tricentenario de la ciudad, con acciones en distintos espacios que incluirán actividades centrales como la Noche de Galerías Abiertas, la subasta de obras La Fugaz y el gran cierre con la Noche de Museos Abiertos.

Bajo el eje curatorial de la Refundación, la ciudad se prepara para vivir una fiesta de encuentro artístico y cultural. Desde el municipio destacaron que en sus veinte años de trayectoria, la Semana del Arte Rosario (SAR) —que en sus últimas ediciones se desplegó como quincena— "sostuvo su espíritu inicial de trasladar el arte a ámbitos no convencionales, y proyectarlo desde las instituciones al espacio urbano para que una mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos accedan y disfruten del patrimonio que les pertenece".

A lo largo de estas dos décadas, la iniciativa generó espacios de intercambio entre artistas, gestores culturales, productores y vecinos, con intervenciones en plazas, bares, comercios, vidrieras, museos, shoppings, transporte urbano, escuelas y rincones inadvertidos "que reformulan el concepto de arte y transforman a la ciudad en escenario de encuentro".

Los destacados de la Semana del Arte

La apertura de la Semana del Arte será el jueves 2 de octubre, a las 19, en el Museo Castagnino (Pellegrini 2202) con la inauguración de "El Sueño de Hilarión" en la explanada del espacio.

El martes 7 de octubre, de 18 a 23, será el turno de la Noche de Galerías Abiertas, "una invitación a recorrer y visitar galerías de arte de la ciudad que ofrecerán exposiciones y actividades especiales". De la propuesta participan Diego Obligado (Güemes 2255), Subsuelo (Balcarce 238), Crudo (Corrientes 314), eESTUDIOG (Catamarca 1427), Gabelich (San Juan 911), Rivoire (Córdoba 954), Local 15 (Córdoba 954) y Espacio Barraco (Francia 2249).

Por su parte, el miércoles 8 de octubre, a las 19, en Alvear 1125, se realizará La Fugaz, una subasta de arte que convoca a artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, críticos y ciudadanos, con el objetivo de fomentar un mercado de arte local.

la fugaz

La Noche de los Museos

En tanto, una de las actividades centrales, la Noche de Museos Abiertos, se desarrollará el jueves 9. Durante esa noche, los museos municipales realizarán activaciones en sus explanadas, resultado de la convocatoria de artistas de Semana del Arte. Además, participarán museos provinciales, privados e independientes: performances, instalaciones, música en vivo, encuentros con artistas u otras propuestas abiertas al público.

El cronograma completo de las actividades se puede consultar ingresando en el sitio www.rosario.gob.ar

Además, a partir de una convocatoria, se llevarán adelante en los distintos museos una serie de intervenciones: 'Rosario Vibra' de Marcela Cejas en el Museo de la Ciudad de Rosario Wladimir Mikielievich; 'Vestido pesado' de Gimena Galli y 'Columna para una ciudad imaginaria' de Ariel Jurado, en el Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez; 'Proyecto Catalejo' de Guido Picasso, Ignacio Cuenca, Carla Haimovich, Cecilia Pellegrini, Joel Pérez, Fidela Antelo y Sofía Rothman en el Museo de la Memoria; 'Mirá, acá comprás regalitos originales' del Colectivo Bondi de Nicolás Gómez y Francesca Serrani en Macro; y 'Una incisión imposible' de Agustín Picazos en Museo de Ciencias en Movimiento.

mercado de las artes (3).jpg

Mercado de las Artes en la exAduana

Este sábado 4 de octubre llega además una nueva edición del Mercado de las Artes. Un museo a cielo abierto con exposiciones, intervenciones en vivo y un espacio de encuentro entre artistas y público. Será de 18 a 23 con entrada libre y gratuita en las inmediaciones del edificio de la exAduana (Belgrano 501).

En la propuesta, que se enmarca dentro de las actividades por el Tricentenario de la ciudad, las y los artistas exhibirán y pondrán a la venta sus obras, al tiempo que realizarán creaciones en vivo utilizando técnicas de acuarela, óleo, dibujo, acrílico y caricaturas. El público podrá apreciar la amplia diversidad de producciones, así como también observar los procesos creativos y dialogar con sus protagonistas.

La programación contará además con música en vivo que acompañará el recorrido por las exposiciones y un servicio de cafetería, creando un ambiente ideal para disfrutar de una jornada de arte al aire libre.

