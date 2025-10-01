La Capital | Ovación | Messi

Mascherano le pidió perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field

Inter Miami cayó en un partidazo por 5 a 3 ante Chicago y el entrenador optó por disculparse con el plantel. “La responsabilidad es mía por el mal planteamiento", sostuvo

1 de octubre 2025 · 08:28hs
Lionel Messi y Javier Mascherano mantienen un diálogo en pleno partido y en un momento en que Inter Miami la pasaba mal.

Lionel Messi y Javier Mascherano mantienen un diálogo en pleno partido y en un momento en que Inter Miami la pasaba mal.

Inter Miami desperdició buena parte de las posibilidades que tenía de quedarse con la Supporters Field. El equipo dirigido por Javier Mascherano perdió ante Chicago en una fecha negra en La Florida. Ni siquiera la figura de Lionel Messi pudo evitar el traspié por 5 a 3 ante los visitantes que generó hasta una disculpa pública del propio Jefecito a sus jugadores. Ahora las Garzas quedaron complicados en su búsqueda de la tercera copa de la entidad.

“No suelo venir acá a decir algo qué no le dije a los jugadores. Me disculpé por no haber podido ayudar. Es muy difícil cuando de parte del entrenador regalás una primera parte. Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo”, sostuvo Mascherano alrededor de una jornada que dejó a Inter Miami a 7 puntos de Philadelfia cuando restan 6 para el líder de la tabla general de la MLS. El equipo liderado por Messi debe un encuentro y es por eso que mantiene el sueño.

Mascherano sabe que perdió una bala de oro. La Supporters Field, que premia con trofeo al equipo que más puntos tenga antes de la llegada de los playoff, está cada vez más difícil: “La responsabilidad es mía por el mal planteamiento que hice en el primer tiempo. Cuando uno tiene que cambiar de planteamiento a mitad del partido es porque claramente pensó una cosa y se dio totalmente lo opuesto. No tiene que ver con nombres, sino con lo que pensé del partido y terminó siendo todo lo opuesto”.

Embed - INTER MIAMI de MESSI SUFRIÓ y CAYÓ por 5-3 vs CHICAGO FIRE, a pesar del DOBLETE de LUIS SUÁREZ | MLS

Mascherano apunta a la mejoría

“Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo. Es una lástima, no por cuestión de nombre, sino por tema de planteamiento. Hoy no pude ayudarlos desde ese lugar, esta derrota es exclusivamente responsabilidad mía”, finalizó en rueda de prensa un Mascherano que ahora mismo se queda sin margen de error. Habrá playoff y es lo más importante, pero solamente una semana atrás se podía ser campeón en pleno octubre con la Supporters Field.

>>Leer más: La historia del tratamiento de Lionel Messi: "Newell's lo pagó, claro que lo hizo el club"

El empate en Toronto y la derrota de estas horas sentencia prácticamente todo. Philadelfia tendrá compromisos ante Ney York City y Charlotte donde en caso de sumar más de 2 unidades, serán los ganadores de la Supporters Field. Inter Miami cruza los dedos mientras alista los choques ante New England, Atlanta y Nashville. Mascherano pide perdón a Messi y sus pupilos tras una jornada para el olvido.

Noticias relacionadas
Uno de los compañeros de Messi en Inter Miami prepara su retiro al finalizar la MLS.

Un histórico compañero de Messi en Inter Miami y Barcelona prepara su retiro a fin de año

El básquet de Atalaya otra vez está de festejo ya que se coronó en la Copa Santa Fe.

Básquet: los representantes de la Asociación Rosarina siguen sumando títulos en la provincia

Central viene de sumar tres puntos clave en condición de visitante y se aprovechó de otros resultados.

Central se acostumbró a convivir con la cima de la tabla anual y de ahora en más buscará no marearse

Cocoliso González domina como puede e intenta generar algo de peligro para Newells.

Fabbiani no habló y Cocoliso González admitió la "frustración por no poder ganar"

Ver comentarios

Las más leídas

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Lo último

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio para el usuario

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio para el usuario

Mascherano le pidió perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field

Mascherano le pidió perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field

Microteatro Rosario llega gratis este sábado al edificio de la exAduana

Microteatro Rosario llega gratis este sábado al edificio de la exAduana

Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple

La policía confirmó que el conductor se estrelló contra el acoplado de otro transporte de carga cerca del peaje de General Lagos

Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple
Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio para el usuario
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio para el usuario

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Quemas: ante la demora de la Justicia, piden la intervención del humedal
La Ciudad

Quemas: ante la demora de la Justicia, piden la intervención del humedal

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento
La Ciudad

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Qué dijo Santiago del Moro sobre el papelón que protagonizó en los Martín Fierro

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Ovación
Básquet: los representantes de la Asociación Rosarina siguen sumando títulos en la provincia

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: los representantes de la Asociación Rosarina siguen sumando títulos en la provincia

Básquet: los representantes de la Asociación Rosarina siguen sumando títulos en la provincia

Básquet: los representantes de la Asociación Rosarina siguen sumando títulos en la provincia

Central se acostumbró a convivir con la cima de la tabla anual y de ahora en más buscará no marearse

Central se acostumbró a convivir con la cima de la tabla anual y de ahora en más buscará no marearse

Fabbiani no habló y Cocoliso González admitió la frustración por no poder ganar

Fabbiani no habló y Cocoliso González admitió la "frustración por no poder ganar"

Policiales
Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La Ciudad
Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un choque múltiple

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana para el encuentro con la cultura

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana para el encuentro con la cultura

Quemas: ante la demora de la Justicia, piden la intervención del humedal

Quemas: ante la demora de la Justicia, piden la intervención del humedal

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española
La Ciudad

Fin de la ley de nietos: qué hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Milei defendió a Espert tras el escándalo: Son chimentos de peluquería
Política

Milei defendió a Espert tras el escándalo: "Son chimentos de peluquería"

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos
La Ciudad

Se lanza el Presupuesto Participativo con apuesta por los espacios públicos

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para vuelos directos entre Rosario y Madrid

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1