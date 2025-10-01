Mascherano le pidió perdón a Messi tras quedar a un paso de perder la Supporters Field Inter Miami cayó en un partidazo por 5 a 3 ante Chicago y el entrenador optó por disculparse con el plantel. “La responsabilidad es mía por el mal planteamiento", sostuvo 1 de octubre 2025 · 08:28hs

Lionel Messi y Javier Mascherano mantienen un diálogo en pleno partido y en un momento en que Inter Miami la pasaba mal.

Inter Miami desperdició buena parte de las posibilidades que tenía de quedarse con la Supporters Field. El equipo dirigido por Javier Mascherano perdió ante Chicago en una fecha negra en La Florida. Ni siquiera la figura de Lionel Messi pudo evitar el traspié por 5 a 3 ante los visitantes que generó hasta una disculpa pública del propio Jefecito a sus jugadores. Ahora las Garzas quedaron complicados en su búsqueda de la tercera copa de la entidad.

“No suelo venir acá a decir algo qué no le dije a los jugadores. Me disculpé por no haber podido ayudar. Es muy difícil cuando de parte del entrenador regalás una primera parte. Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo”, sostuvo Mascherano alrededor de una jornada que dejó a Inter Miami a 7 puntos de Philadelfia cuando restan 6 para el líder de la tabla general de la MLS. El equipo liderado por Messi debe un encuentro y es por eso que mantiene el sueño.

Mascherano sabe que perdió una bala de oro. La Supporters Field, que premia con trofeo al equipo que más puntos tenga antes de la llegada de los playoff, está cada vez más difícil: “La responsabilidad es mía por el mal planteamiento que hice en el primer tiempo. Cuando uno tiene que cambiar de planteamiento a mitad del partido es porque claramente pensó una cosa y se dio totalmente lo opuesto. No tiene que ver con nombres, sino con lo que pensé del partido y terminó siendo todo lo opuesto”.

Mascherano apunta a la mejoría "Tenemos muchas cosas que mejorar, creo que lo dejé bastante claro. El primero, yo. Es una lástima, no por cuestión de nombre, sino por tema de planteamiento. Hoy no pude ayudarlos desde ese lugar, esta derrota es exclusivamente responsabilidad mía", finalizó en rueda de prensa un Mascherano que ahora mismo se queda sin margen de error. Habrá playoff y es lo más importante, pero solamente una semana atrás se podía ser campeón en pleno octubre con la Supporters Field.

El empate en Toronto y la derrota de estas horas sentencia prácticamente todo. Philadelfia tendrá compromisos ante Ney York City y Charlotte donde en caso de sumar más de 2 unidades, serán los ganadores de la Supporters Field. Inter Miami cruza los dedos mientras alista los choques ante New England, Atlanta y Nashville. Mascherano pide perdón a Messi y sus pupilos tras una jornada para el olvido.