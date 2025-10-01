Quemas: ante la demora de la Justicia, piden la intervención del humedal

Septiembre cierra con el peor registro de incendios del año y una ONG ambientalista pide una reparación integral del Delta del Paraná. Ya se quemaron 30 mil hectáreas en lo que va de 2025

Entre los efectos de las quemas intencionales en los humedales del Paraná Medio, ya se registraron 83 especies de plantas y animales eliminados por el fuego.

Ante la demora de la Justicia respecto de las quemas en la zona del Delta del Paraná, una ONG ambientalista pidió la intervención del humedal . Desde principio de año ya se quemaron más de 30 mil hectáreas y septiembre cierra con el peor registro del 2025 .

Desde la Asociación Civil Equística Defensa del Medio Ambiente, el abogado Sebastián Farina sostuvo que el accionar de la Justicia hasta aquí “fue puro humo” y recordó su demanda de agosto de 2023 ante la Corte Suprema de la Nación para la reparación integral de la zona afectada por los incendios intencionales en los humedales del Delta.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 31 de la Ley 25.675, la demanda se dirige contra el Estado nacional, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires . Además de los municipios de Rosario y Victoria .

Reparación del Humedal

Farina explicó que el objeto de la demanda de recomposición ambiental sugiere que se proceda a la recomposición y/o reparación integral de la zona geográfica conocida como Humedal del Delta del Río Paraná.

“Desde que comenzaron los incendios, primero pedimos que se adopten las medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares. Incluso planteamos tiempo atrás la necesidad de que se cree la figura de un interventor para poner fin a las quemas intencionales. Los incendios ni se controlaron ni cesaron, sino todo lo contrario, se multiplicaron”, detalló Farina.

“En 2020, en lo peor del ecocidio, también presentamos un amparo ambiental contra los mismos para que tomen cartas en el asunto y procedan a combatir el fuego. La Corte ordenó la creación de un Comité pero el tiempo pasó y el daño se incrementó. Ahora solicitamos que se remedie el daño ocasionado”, dijo.

En este contexto, desde la Asociación subrayaron que la “extinción de especies, alteraciones del clima y pérdida de fertilidad en los suelos son algunos de los efectos ambientales más severos de los incendios en las islas” y remarcaron que “los especialistas advierten que se van a necesitar entre 300 y 400 años para recuperar el Humedal”.

>>Leer más: Advierten que los humedales son indispensables para filtrar la contaminación del Paraná

El interventor

Respecto a las acciones necesarias para la remediación del Humedal, y como medida precautoria para que el mencionado ecocidio no se repita en el futuro, desde la Asociación Civil Equística recordaron que, hace tiempo, presentó como proyecto la creación a estos fines de la figura del “interventor”.

Sebastián Farina explicó al respecto que “se presentó hace varios años con motivo de un amparo ambiental que hicimos ante la Corte Suprema, se ordenó el cese inmediato de todas las quemas; y de modo complementario solicitamos un interventor, y el proyecto también lo presentamos ante autoridades provinciales”.

“Seguimos exigiendo que se ordene la remediación del Humedal y que se logre neutralizar nuevas quemas, proteger a las personas, la flora y la fauna de modo efectivo”, aportó el abogado, y detalló que entre los efectos de los incendios intencionales en los humedales del Paraná Medio, se registraron 83 especies de plantas y animales quemados por el fuego.