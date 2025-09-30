La Capital | Policiales | fentanilo

Fentanilo en Rosario: allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal

Una investigación de la Justicia federal llevó a la detención de un enfermero sospechado de vender fentanilo y otras sustancias a particulares

30 de septiembre 2025 · 19:42hs
Un enfermero de Pami II de Rosario fue detenido este martes en el marco de una causa de la Justicia federal. El hombre es investigado por comercialización de medicamentos de venta prohibida, entre ellos fentanilo.

El sospechoso, identificado como L. E. B., fue aprehendido en una serie de allanamientos realizados en cuatro domicilios. Además uno de los operativos se realizó en la sede de Pami 2, de Olivé al 1100, donde se secuestró documentación y libros de farmacia.

La investigación la lleva adelante el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En particular los fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García. Además colaboró la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Matías Scilabra.

Venta de fentanilo

La causa investiga el tráfico ilícito de estupefacientes, concretamente de ampollas de fentanilo, y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud. Por ese motivo son de venta prohibida para particulares.

El sospechoso quedó en la mira de la investigación por posibles maniobras de comercialización. Los fiscales consideran que, abusando de su función de enfermero, sustrajo la droga del Policlínico Pami II, donde trabaja desde el año 2014.

Los delitos investigados se remontan a 2023. El identificado como L. E. B. habría vendido ampollas de fentanilo a un joven rosarino que luego falleció. También detectaron maniobras de venta de otra sustancia nociva, que los investigadores describieron como un elemento medicinal de uso hospitalario cuya comercialización no está autorizada por su potencial lesivo.

Allanamiento y un detenido

En el curso de la investigación brindó colaboración la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI) y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Andrés Montefietro.

Los allanamientos se realizaron en cuatro domicilios relacionados al sospechoso. Participaron el Escuadrón de Operaciones Antidrogas, Uesprojud y Seinaros Rosario todos de la Gendarmería Nacional Argentina. En el domicilio particular del detenido secuestraron ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio.

