Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

El vuelo despegó de Inglaterra con destino a España, pero aterrizó de emergencia en Toulouse-Blagnac, donde personal policial detuvo a cinco personas

30 de septiembre 2025 · 23:10hs
Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Un grupo de pasajeros en estado de ebriedad que viajaba de Inglaterra a España protagonizó incidentes durante el vuelo, que finalmente aterrizó de emergencia en Francia para que personal policial detuviera a cinco personas.

El episodio ocurrió el pasado viernes en el vuelo Ryanair FR8425 que despegó del aeropuerto de Londres Luton con destino a Alicante-Elche, pero un grupo de pasajeros se comportó de manera "ruidosa y grosera", agrediendo a otros viajeros y protagonizando varios incidentes, hasta que el comandante decidió desviar el avión y aterrizar de emergencia en Toulouse-Blagnac.

Una vez en tierra, un sobrecargo de Ryanair señaló a la Policía francesa quienes eran los revoltosos, y finalmente cinco personas fueron detenidas.

Una fuente policial dijo que uno de los arrestados no pudo declarar de inmediato debido a su estado de ebriedad.

Un portavoz de la aerolínea le dijo a la agencia AP que "un pequeño grupo de pasajeros se convirtió en un problema a bordo", mientras que un testigo indicó que "habían bebido mucho antes del vuelo".

"Después de unos 30 minutos en el aire, ya habían sido ruidosos y groseros", indicó, y aseguró que en un momento arrojaron bebida a un grupo de mujeres y sobre una computadora portátil.

Cuando estaban a punto de iniciar una pelea, el comandante decidió desviar el vuelo.

Las filmaciones de otros pasajeros mostraron que dos de los arrestados no opusieron resistencia, pero otro forcejeó con los oficiales aunque finalmente también fue detenido.

"Ryanair tiene una política estricta de tolerancia cero a la mala conducta de los pasajeros y continuará tomando medidas decisivas para luchar contra el comportamiento rebelde de los pasajeros, asegurando que todos los pasajeros y la tripulación viajen en un entorno respetuoso y libre de estrés, sin perturbaciones innecesarias", dijo un portavoz de la empresa de aviación.

