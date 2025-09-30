Crimen en Nuevo Alberdi: identificaron a la víctima apuñalada cerca de la ruta 34

Economía
La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Policiales
Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos
La Ciudad
Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito
POLICIALES
Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
Salud
En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Ovación
Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
La Ciudad
Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad
Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
Política
En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política
Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Economía
El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
El Mundo
Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
Política
Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Información General
Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General
Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General
"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos
La Ciudad
Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad
Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
Información General
Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Policiales
El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial