Crimen en Nuevo Alberdi: identificaron a la víctima apuñalada cerca de la ruta 34

Un hombre de 36 años fue atacado a la noche en el cruce de Joaquín Suárez y Matheu. Falleció antes de que pudieran auxiliarlo

La Fiscalía Regional de Rosario dio a conocer este martes los primeros resultados de la investigación de un reciente crimen en Nuevo Alberdi . Fuentes oficiales confirmaron la identidad de la víctima y la hipótesis de un ataque en la calle entre las circunstancias del asesinato.

Según indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Fernando Nahuel Brule falleció este lunes a la noche en inmediaciones de la ruta nacional 34. El hombre de 36 años murió por heridas de arma blanca y no hay personas detenidas tras el operativo en el extremo norte de la ciudad.

La policía comenzó a investigar el episodio a última hora de la jornada, cuando la Central de Emergencias 911 recibió múltiples llamados desde el cruce de Joaquín Suárez y Matheu . Si bien el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue convocado para intervenir, los médicos sólo pudieron constatar el deceso del paciente.

Los primeros testimonios que recogieron las fuerzas de seguridad provinciales indican que Brule fue apuñalado alrededor de las 20 en la zona cercana a las vías del ferrocarril . Si bien quedó claro que lo atacaron en la vía pública mientras iba caminando, todavía no se sabe quién lo agredió.

De acuerdo al reporte oficial, la víctima sufrió lesiones fatales en el abdomen. El fiscal Patricio Saldutti ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia mientras esperaba el resultado de otras medidas del procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) en la escena del crimen.

En primer lugar, el MPA dispuso un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas alrededor del sitio del asesinato. Los brigadistas también se encargaron de tomar la declaración de vecinos del lugar y otros testigos que puedan aportar información sobre el episodio. Mientras tanto, la policía santafesina reportó que el hombre de 36 años tenía antecedentes penales.

A partir de este caso ya se registraron tres homicidios en Nuevo Alberdi desde el inicio de 2025. El episodio anterior fue el femicidio de Ailén Camila Espíndola, una joven de 24 años baleada el 25 de abril. Su expareja se encuentra bajo prisión preventiva luego de la denuncia.