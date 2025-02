Mauro Icardi, La China Suárez y Yanina Latorre se tiraron con todo: qué pasó

Todo empezó el domingo cuando la conductora de El Observador aseguró que una bata de un personaje de Hello Kitty que usó La China durante su viaje a Milán pertenecía a la conductora de Bake Off Famosos. Imitándola, Icardi le contestó desde sus historias: “Yani, Amoooorrr. A ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta, todo bien con que quieras hacerte la mediática e informante, pero hace rato estas perdiendo credibilidad ”.

“La batita de Hello Kitty era Rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotudeces) y no va solo por esto. Hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablas de mí y de la ‘Oriental’ o ‘Nipona’ como le decís vos, ya que no la podés nombrar... Daleee Amoooorrrr, un poquito más, que vos podés... Estás pareciéndote mucho a una tal Pachi, Gachi, Pochi”, concluyó, en alusión a la instagrammer y amiga de Wanda Nara, Pochi de la cuenta Gossipeame.

5OAJN3DJDBBA3GPB73FFWMMTGI.jpg.avif

Unos minutos después, la China Suárez salió al cruce también y subió la apuesta contra la esposa de Diego Latorre. “El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”, lanzó, desde su cuenta de Instagram junto al nombre de Yanina Latorre y dos cruces.

“Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entrada en mi casa con mis 3 hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc”. señaló.

En ese sentido, agregó: “¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ‘cuernearon’ pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información", aseveró.

“P.D.: Te repito, no llames más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo. Nunca, jamás, arreglaría nada con vos”, expresó, para terminar firmando como “La ‘Nipona’‘. ”Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice", concluyó.

La respuesta de Yanina Latorre

La respuesta de la panelista no tardó en llegar. “Soy tan importante que Maurito me contesta. Ja, ja, ja. Qué tardecita vamos a tener. Amo que en lugar de tener sexo estén pendientes de mí. Ahora contesto todo. Preparen pochoclo”, comenzó, en una serie de posteos en sus redes.

“Tengo varias preguntas. Si miento o invento, ¿por qué pierden su tiempo en dedicarme historitas en su luna de miel? ¿No será que siempre digo la verdad?Por eso les duele. De Mauro se dijeron barbaridades, mostraron chats, audios de él hablando con las hijas, amenazas, denuncias de violencia y de eso jamás contestó”, recordó.

5OAJN3DJDBBA3GPB73FFWMMTGI.jpg.avif

“Maurito, hijo. Cuando te defendí de las exclusiones del hogar no te vi agradecerme. Cuando dije que la Nipona no te cobra, tampoco. Y te jode la batita. La batita de la que hablo no es de Hello Kitty y la que me lo contó es tu entorno directo. Por privado te mando el chat, porque no vendo fuente. Yo siempre hablo con fuentes directas”, aseguró Yanina, mientras seguía respondiéndole al jugador del Galatasaray.

“¿Te acordás Maurito cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos que es mentira, porque sos tan mal educado que no me contestaste nunca un WhatsApp. ¿Por qué creés que ahora es al revés?“, dijo. “Te voy a decir algo, Maurito. En muchas cosas te banqué y defendí, pero en muchas otras es imposible. Y lo mismo corre para Wanda. Hay en mil cosas que discrepo, y en pocas le doy la razón. ¿Por qué no hablás de los chats tuyos, por qué no hablás de todo lo que te acusan? Muchos programas hablando de eso, acusándote de barbaridades y te jode la batita", aseveró.

“Lo que te debe haber secado la cabeza la Nipona. Para ella también hay, no se preocupen”, continuó, furiosa. “Porque cuando sos honesta y laburante y no te comés el marido de nadie, podés ir por la vida con la frente alta”, se defendió.

Yanina Latorre fue por más

“A la China la puedo nombrar las veces que quiera. Parece que el que escribe pelotudeces sos vos. Nunca me notificaron de nada. Para hablar informate como hago yo”, expresó, mientras seguía envalentonada contra la pareja. “Me acaban de avisar del entorno de Maurito que el problemita es que ayer a la China la mataron por la bata y ella lo enloqueció. Ja, ja, ja. Qué pollerudo”, se despachó.

“Ustedes vieron la cantidad de videos, posteos y Tiktoks donde a ella la matan. Muestran como enloqueció a Pampita, a Tobal, a Wanda... ¿Les van a contestar a todos? Me das lástima posta, Mauro. Desde el día uno te banqué. No fuiste capaz de ponerme un ‘ok’ en un chat. ¿Y ahora te hacés el vivo conmigo?“, le preguntó a Icardi. “¿Qué pasa Maurito? Cuando te favorece mi data está todo bien y cuando va en contra saltás? Amooor. ¿Sabés por qué me contestas? Porque siempre digo la verdad. No me caso con nadie", siguió.

YJZBUDWA35GJREBR2OFWEYC4VI.jpg.avif

“Como le jode a la Chinita mi existencia, para ella también hay. Andá avisándole a la China que no estoy obsesionada, como ella, que se la pasa quejándose de todo lo que digo y llamando al abogado. Yo hablo de ella porque siempre es noticia su vida sexual mediática. Es mi negocio contar data y armar novelas y ella se encarga de que ocurran”, señaló.

“La gente me pide el tema, ustedes mediatizan todo. Yo lo cuento. ¿Entendés o te lo explico de nuevo? Te reitero, a mí no me asustás, ni vos, ni lo que diga ella. ¿Sabés que me asusta a mí? La falta de valores, la inmoralidad, las mujeres que se acuestan con los maridos de las amigas. Eso me da terror, sé que soy antigua", deslizó, irónica. “Fueron amantes. Te separaste de Wanda, Maurito. Arrancaron en Gardiner, Tequila, conviviendo de un día para el otro, mostrando todo, ¿y querés que no hable?“, se preguntó.

“Amooooor. Te reitero, es mi negocio y soy creíble. Si ustedes se guardan, nadie los nombra. Les gusta lo mediático, después no aguantan los trapos. Y a vos, Chinita, Nipona, Oriental o como pito quieras que te llame. Pedazo de atrevida... para vos también hay”, arrojó.

“A la atrevida esta, le contesto punto por punto. Aclaro que me tiene bloqueada. Está obsesionada con callarme y no puede. Ja, ja, ja. ¿Querés juicio? Dale. ¿Y cuál es mi delito? ¿Pensar mal de vos, que me parecés una fresca? ¿Una irresponsable? ¿Que no querés ni a tus amigas? ¿Que no me gusta como sos? Amooor, dale" , dijo.

"La China Suárez es una perversa"

“Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda, Eugenia Tobal, Brenda Gandini. Y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna. No te importa nada de nadie”, aseveró. “Todos los que salieron de Casi Ángeles hicieron una carrera profesional, ni hablar de Lali o Peter Lanzani que la rompen. Vos siempre sos noticia por meterte con CASADOS CON HIJOS. Eso te define, Mosquita muerta”, disparó.

En un alto de su extensa respuesta a la expareja de Benjamín Vicuña y el exmarido de Wanda Nara, realizó una broma para después volver a la carga: “Banquen que me hago un mate que a mí estos dos no me van a ensuciar. Los sucios son ellos. La China me trató de cornuda como todos los mediocres. Claro que lloré y sufrí, pero gracias a Dios no soy como ella. Cuido a mis hijos y los respeto”.

“Chinita, en lugar de tratar de cornuda, ¿por qué no me hablás de algo que haya hecho yo, no te parece? A vos no te ‘cuernearon’ parece, porque siempre te adelantás, cuerneás primera. Son detalles, ¿no?“, lanzó, para meterse en los conflictos judiciales que mantienen.

“Chinita linda, hablemos del juicio. Me mandaste carta documento hace como 4 años, una mediación, y hasta ahora no pasó más nada. No es mi culpa, igual tengo testigos. Doy información, tengo pruebas, chats, fotos y videos. Espero el juicio con ansias. Vos te creés, Chinita linda, ¿yo voy a mandar a pedirle a mi abogada que llame a tu abogado? Ja, ja ja. Ni loca. No me interesás. Solo me servís para hacer una novelita berreta veraniegay entretener a la gente en el verano”, sentenció.

“Yo no mandé a mi abogada. Jamás me dijo que quiso frenar todo, tampoco pongo las manos en el fuego. Ahora le pregunto si le pidió a tu abogado. Tal vez le da fiaca seguir con los escritos. Qué sé yo. Pero linda, yo tengo orgullo, no soy como vos que te quedás con las migajas de las mujeres de tus novios”, arremetió.

EJC6I6Q4CNBG3IIKX7KT2ERJ4Q.PNG.avif

“Y ahora vamos a hablar de las entraderas. Ja, ja, ja. Te querés victimizar. Demostrá que fueron por mí. ¿A quién querés engañar? Todos sabemos dónde vive Pampita, Vicuña, Cabré, Wanda, Paula Chaves, Zaira Nara y la mar en coche. Se habla de las casas de todos y de los colegios de todos... Dejate de joder, linda. Estás obsesionada conmigo”, siguió.

“Tus desgracias las generás vos, te bardean por lo que hacés. Hacete cargo, salías con Icardi, dijiste que no lo conocías. ¿Te acordás cuando juraste por tus hijos que no estabas con Vicuña? Y así podría seguir", dijo la conductora de El Observador, para referirse a las causas que Icardi mantiene con Wanda.

“Y te tiro una de amiga, Maurito. Vos ya sabés perfectamente cuál es el único escollo que tenés en lo judicial. Te lo vienen diciendo, hasta el juez... la exposición, la que te acompaña, te lo dijo. ¿Te acordás? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanta foto, posteo, provocación? Sabés que la Nipona te está complicando lo judicial igual que L-Gantetambién le complica lo judicial a Wanda. No es el mejor entorno para las niñas, pero el del padre tampoco", detalló.

“Ahora me pregunto, Maurito, ¿no deberías estar más preocupado por las barbaridades de los chats y de los audios de las hijas (que yo nunca subí) que por la batita y por mí? Amooor", finalizó.