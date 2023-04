Silvina Luna publicó un conmovedor mensaje vinculado a su salud

Silvina Luna da pelea para solucionar un serio problema de salud que por ahora le impone una rutina de diálisis mientras espera un trasplante de riñón , y desde el hospital al que concurre tres veces por semana para cumplir con el tratamiento durante cuatro horas por sesión, publicó en sus redes sociales parte de este proceso mostrándose junto al aparato médico que la asiste. "Hola. Estoy en diálisis, para los que no saben es una máquina que es como un filtro para mi riñón. O sea, que me está ayudando a vivir", comenzó explicando. Y continuó: "Le agradezco a esta máquina y me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible".

"Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día, en base a cómo me siento organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos!!", concluyó.

Cabe recordar que la fragilidad de la salud de Silvina Luna fue atribuida con juicio mediante a una mala praxis del médico Aníbal Lotocki.