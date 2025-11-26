La Capital | Zoom | Shakira

Shakira ya tiene teloneras: una semifinalista de "La Voz Argentina", Meri Deal y Ángela Torres

La artista colombiana anunció a las tres artistas que la acompañarán en la previa de sus shows en Argentina, Paraguay y Uruguay durante su gira “Las Mujeres No Lloran”

26 de noviembre 2025 · 13:54hs
En sus redes sociales, las teloneras de Shakira expresaron su emoción y palabras de  agradeicmiento 

La cantante colombiana Shakira continúa planificando su gira “Las Mujeres No Lloran” y recorriendo distintos países de latinoamerica. En Argentina, el público ya agotó las localidades para los shows del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, por lo que se sumó una nueva fecha el 11 de diciembre en la que la artista cerrará su gira.

En las últimas horas, se confirmaron las cantantes que serán teloneras en sus respectivos shows. Hace poco tiempo, la cantante argentina Ángela Torres había anunciado que fue elegida para brindar el show previo al de Shakira. Ahora se confirmaron dos teloneras más para las fechas de Paraguay y Uruguay.

Por un lado, una cantante que participó en el reality show "La Voz Argentina" y que fue semifinalista en el equipo de Luck Ra se encargará de abrir el show en Paraguay. Por otro lado, en Uruguay, la cantante que recientemente fue vinculada con el piloto argentino Franco Colapinto también tendrá la oportunidad de cantar frente a los miles de fanáticos de la artista colombiana.

En sus redes sociales, ambas intérpretes expresaron su emoción y entusiasmo al recibir la noticia.

La telonera de Shakira en Argentina

En las fechas que la cantante colombiana tendrá en Argentina, la telonera confirmada es la artista Ángela Torres. Fue la propia cantante quien, durante el programa Nadie Dice Nada (Luzu TV), dio la noticia: “Voy a telonear a Shakira en Vélez”, anunció mientras sus compañeros celebraban la novedad.

Cabe remarcar que, tras muchos años dedicándose a la música, la artista lanzó su primer álbum, “No Me Olvides”, que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos en Spotify y otras plataformas.

“Estoy muy nerviosa. Me voy a morir, no lo puedo creer. O sea, va a sonar mi disco”, expresó la cantante.

La telonera de Shakira en Paraguay

En sus recitales en Paraguay, Shakira eligió como telonera a Nath Aponte. Se trata de una de las semifinalistas del reality show "La Voz Argentina", en el que formó parte del equipo de Luck Ra.

La cantante paraguaya dio a conocer la noticia en sus redes sociales con un video junto Shakira. En el breve clip, Aponte se encuentró en el camarín junto a la artista colombiana y exclamó: “¡Mamá… estoy con Shakira!”.

La cantante colombiana, por su parte, le preguntó: “¿Vas a cantar en Paraguay?”, y Nath le respondió que sí, mostrándole sus manos temblando de emoción.

“No te puedo explicar la emoción. Sigue siendo tan icónico lo que hacés, no solo musicalmente sino también como mujer”, agregó la cantante mientras agradecía la oportunidad.

A su vez, en la descripción del video, Aponte detalló: “Lo miro y no paro de llorar, pero no quiero que pase un segundo más sin que sepan que voy a ser la telonera de Shakira en Paraguay en el ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Y se multiplica la emoción porque la madre @shakira me lo confirmó este finde en Chile. Gracias a cada uno de ustedes que creen y confían en mí”.

La telonera de Shakira en Uruguay

En los shows que Shakira brindará en Montevideo, programados para el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario, la elegida para telonearla es la cantante Meri Deal. Cabe recordar que la joven uruguaya fue recientemente vinculada con el piloto argentino Franco Colapinto, luego de que fueran vistos juntos en un boliche en México.

Fue la propia Meri Deal quien confirmó la noticia en sus redes sociales. “Me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento una emoción tan grande que no me entra en el pecho”, comenzó escribiendo en un posteo de Instagram.

Luego, agregó: “Voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay, todavía no lo termino de procesar”.

“Es un honor enorme, un antes y un después. Voy a dar lo mejor de mí y un poquito más”, cerró en su mensaje.

Quién es Meri Deal

Nacida el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, María Inés Deal Herrán actualmente se encuentra viviendo en México, donde compone sus canciones como solista. Desde sus comienzos a temprana edad en el colegio The British Schools, se dedicó a formarse en el mundo de la música, particularmente en el piano, la guitarra, la composición y el canto.

En 2013 se dio su salto a la fama cuando Bautista Mascia, ganador de "Gran Hermano" Argentina 2024, la invitó a formar parte del grupo musical "Toco Para Vos" como cantante principal. Con canciones como "Sólo Necesito", "Hasta La Luna" y "Su fiel admirador", la banda de cumbia pop se escuchó a lo largo de toda América Latina, especialmente en Uruguay y Argentina.

Luego de la separación del grupo uruguayo en el 2017, dos años más tarde la cantautora inició su carrera como solista cuando fue la telonera en un show de Ed Sheeran por la capital uruguaya. A partir de esta nueva etapa de su carrera, firmó con sellos discográficos internacionales que llevaron a que, en 2023, saque su álbum "Amores Náufragos" con canciones de su autoría.

En una entrevista con el medio uruguayo El País en marzo de este año, Deal afirmó que "estaba en pareja en una relación a distancia". Sin embargo, en ese momento prefiero mantener la información de su vida personal en privado.

