La Renga estrenó disco en vivo en la previa de su gran show en Rosario

La emblemática banda cerrará el año el 13 de diciembre en el Autódromo Municipal. Para calentar motores, lanzó "Solo hace falta un mundo para dar una vuelta"

La Renga está cada vez más cerca de reencontrarse con el público local. La banda eligió Rosario para cerrar el año con un gran show el próximo 13 de diciembre en el Autódromo Municipal.

Mientras tanto, lanzó un nuevo disco en vivo , ideal para que los fanáticos de la ciudad vayan calentando motores. "Solo hace falta un mundo para dar una vuelta" fue grabado durante el mes de octubre de 2024 por las ciudades de Mallorca, Nápoles y Madrid. Contiene 13 canciones de los tres lugares de la gira. Se puede ver en YouTube y escuchar en todas las plataformas digitales.

Embed - La Renga - Solo hace falta un mundo para dar una vuelta (En Vivo en España e Italia 2024) [Completo]

El vínculo entre La Renga y Rosario es intenso, al nivel de hacer récords. Es la banda que, con entrada paga y en una sola noche, realizó el show más convocantes de la historia de la ciudad en el año 2018, con 39 mil personas.

Para el recital del 13, y como suele ocurrir, llegarán fanáticos de todo el país para cerrar el año junto a la banda. Será la última oportunidad para verlos hasta el 2026.

Algo para destacar es que, para la realización del evento y en el marco de los "300 años" de la ciudad, la Municipalidad de Rosario está realizando obras en la Avenida Jorge Newbery y en los ingresos hacia las pistas y los boxes, que van a generar nuevos espacios en el predio, y con ello la posibilidad de alojar eventos multitudinarios con un capacidad hasta el momento inédita en la ciudad.