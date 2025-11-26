Sydney Sweeney, en una faceta diferente: ¿empezará a vender contenido en OnlyFans?

La modelo participará en la tercera temporada de la serie "Euphoria", donde actuará como una actriz de contenidos para adultos

La tercera temporada de "Euphoria" está cada vez más cerca. Luego de cinco años desde la última entrega, la serie se lanzará en HBO Max el próximo año , aún sin fecha de estreno confirmada. Esta nueva saga de la aclamada producción contará con la presencia de Sydney Sweeney , en un papel que generó revuelo en los fanáticos.

HBO presentó un teaser exclusivo para la prensa en donde se observó que Cassie, interpretada por la actriz estadounidense, atraviesa un cambio radical: actuará como actriz en contenidos para adultos y producirá material para OnlyFans. La historia acompañará la transición de los protagonistas hacia la vida universitaria y el inicio de su adultez.

Acompañando a Sweeney, el elenco estará compuesto por Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules Vaughn), Jacob Elordi (Nate Jacobs), Alexa Demie (Maddy Perez), Maude Apatow (Lexi Howard), Eric Dane (Cal Jacobs), Colman Domingo (Ali), Nika King (Leslie Bennett), Martha Kelly (Laurie) y Chloe Cherry (Faye). Además, esta nueva saga contará con la inclusión de Rosalia y Sharon Stone.

Qué se espera para la tercera temporada de Euphoria

Cassie Howard y Nate Jacobs continúan en pareja y permanecen comprometidos, según mostró HBO en su presentación para los medios. Aunque se desconoce el estado real de esa relación, marcada por un inicio tóxico, trascendió que Cassie mantiene una doble vida como estrella de OnlyFans. El conflicto estalla cuando Nate la encuentra vestida como una conejita Playboy durante una sesión fotográfica.

Rue, interpretada por Zendaya, vuelve a enfrentar su adicción a las drogas. A pesar de su intento de rehabilitación visto en los últimos capítulos, la protagonista sigue atrapada en un espiral de consumo y deudas. Todo indica que esta será la entrega más dramática de la serie. Rue enfrenta las consecuencias de su adicción mientras la buscan dos organizaciones narco.

El creador de la serie Sam Levinson destacó que esta nueva temporada estará más centrada en las relaciones y decisiones personales de los personajes para su futuro, además de indagar en los conflictos sexuales y emocionales que marcarán el nuevo rumbo hacia la vida adulta.