Rumores de romance entre Shakira y Antonio de la Rúa: el video que convence a los fans

Tras semanas de especulaciones sobre un nuevo vínculo entre la cantante y el hijo del expresidente argentino, apareció una pieza que parece completar el rompecabezas

Los rumores acerca de una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa escalan con el correr de los días gracias a los encuentros y charlas en la que los exnovios se ven envueltos. Ahora, un video en el recital de la colombiana parece confirmar las sospechas de romance de todos sus fans.

En este nuevo capítulo de la novela, Antonio de la Rúa fue visto en el recital que Shakira desplegó en el estadio GNP de México. El video viralizado capta al hijo del expresidente argentino disfrutando de una canción que siempre se asumió que estaba dirigida a él: “Día de enero”.

El video fue grabado por los fans que se encontraban en el recital. De la Rúa, por su parte, pareció notar que lo estaban filmando por lo que intentó pasar desapercibido con la mano en la barbilla. Pero lo cierto es que su cara con la icónica canción de Shakira se transformaron en un nuevo indicio que alimenta la teoría de revinculación entre ambos.

Encuentros anteriores entre Shakira y Antonio De la Rúa

Esta no es la primera vez que Antonio De la Rúa asiste a un recital de Shakira en el último tiempo. Durante su gira por Estados Unidos y Canadá, los fanáticos notaron la presencia de su expareja en más de una ocasión. Además, muchas fuentes confirman que su asistencia a los shows no era la de un participante más, sino que se habría movido entre el equipo técnico y la familia de la artista, luciendo una acreditación que lo identificaba como parte del staff.

Más recientemente, trascendió de manera significativa un encuentro entre la cantante con sus dos hijos y el empresario argentino en un restaurante en Miami. Según confirman los allí presentes, la reunión transcurrió en un ambiente tranquilo y alejado de las cámaras, ya que sobre todo se buscó preservar la intimidad de los pequeños. La única imagen del encuentro fue tomada desde el exterior del restaurante.

Aunque los encuentros podrían indicar el resurgimiento de una nueva relación entre ambos, lo cierto es que no existe ninguna prueba contundente acerca del carácter del vínculo. Es preciso recordar que el empresario fue el manager de la artista y tuvo un papel fundamental en su carrera, por lo que los encuentros pueden estar vinculados a asuntos artísticos, legales y comerciales.

Por su parte, los protagonistas no se han pronunciado al respecto de los rumores, por lo que no se puede determinar si efectivamente el acercamiento responde a un interés romántico, a un asunto legal o simplemente se trata de una amistad mantenida a lo largo de los años.