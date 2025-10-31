La Capital | Zoom | Franco Colapinto

Franco Colapinto muy cerca de una cantante uruguaya: el video que despertó rumores de romance

El piloto argentino fue visto junto a Meri Deal, una reconocida cantante uruguaya, en una una fiesta en México, tras el Gran Premio de Fórmula 1

31 de octubre 2025 · 10:30hs
A pocos días de su llegada a San Pablo para disputar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Franco Colapinto se encuentra en el centro de la atención mediática, aunque no precisamente por su desempeño en la pista, sino por su vida amorosa. El piloto pilarense fue visto muy cerca de una reconocida cantante uruguaya.

No es la primera vez que la vida privada del joven deportista despierta el interés del público. En otras ocasiones, Colapinto fue vinculado sentimentalmente con figuras como Eugenia “La China” Suárez y la cantante rosarina Nicki Nicole.

En esta oportunidad, los rumores surgieron tras un evento en México, la noche posterior a la carrera de Fórmula 1, donde el piloto y la artista fueron vistos muy juntos. La protagonista es Meri Deal, exvocalista de la banda "Toco para Vos".

Fue el panelista Pepe Ochoa quien difundió las imágenes y reveló algunos detalles del encuentro entre el piloto argentino y la cantante.

Qué se sabe sobre el romance de Franco Colapinto y Meri Deal

En el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa relató los detalles del encuentro entre Franco Colapinto y la cantante uruguaya Meri Deal. Según contó, todo ocurrió en un evento en México, la noche posterior a la carrera de Fórmula 1, donde ambos coincidieron en el sector VIP de una reconocida discoteca.

“Franco Colapinto corrió en México el fin de semana e hicieron un cierre con una fiesta el domingo”, explicó Ochoa.

Luego, el periodista detalló además cómo fue el acercamiento entre el piloto y la artista: "Ella se apersonó y entraron. Fueron al VIP con Bizarrap y un par más, y lo primero que se vio fue un coqueteO":

En el primer video que se viralizó, se los ve conversando de manera cercana, en una actitud que Ochoa describió como un inicio “tímido” que rápidamente se volvió más audaz: “Le habló un poquito al oído, arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó”.

Finalmente, Ochoa concluyó su relato asegurando que Colapinto y Meri Deal pasaron toda la noche juntos, muy cariñosos, y que se retiraron del lugar juntos.

Quién es Meri Deal

María Inés Deal Herrán, más conocida como Meri Deal, es una cantante uruguaya. Nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo y pasó gran parte de su infancia en El Pinar.

image

Cursó sus estudios en The British Schools, donde recibió formación en solfeo y en 2015, con el auge de las bandas de cumbia pop en Uruguay, Meri Deal saltó a la fama como vocalista del grupo "Toco para Vos", reconocido por éxitos como “Solo necesito” y “Hasta la luna”. Con tan solo 19 años, se convirtió en una de las principales referentes del género.

Embed

A partir de 2017, la banda decidió tomarse un descanso y Meri Deal emprendió su carrera como solista. Actualmente, reside en México, donde continúa desarrollando su trayectoria musical.

