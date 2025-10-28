La mansión de Shakira y Piqué tendría nuevos dueños: Lamine Yamal y Nicki Nicole

El joven jugador del Barcelona estaría por comprar la icónica propiedad de Ciutat Diagonal, valuada en 11 millones de euros

Lamine Yamal , el joven jugador del FC Barcelona y de la selección española, hace tiempo que es el centro de la atención mediática y futbolística . No solo la prensa argentina sigue de cerca su relación con la rosarina Nicki Nicole, sino también los medios españoles que siguen de cerca la carrera del prometedor futbolista.

El jugador, que recientemente blanqueó su vínculo con Nicki Nicole, estaría a punto de concretar una compra multimillonaria que podría marcar un antes y un después en su vida. Según informaron los medios españoles como El País y El Periódico, Lamine Yamal estaría por adquirir una mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué.

Ahora bien, no se trata de cualquier propiedad : se trata de una de las más emblemáticas de España, ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, valuada en 11 millones de euros.

>> Leer más: Nicki Nicole y el gesto con el que confesó su amor por Lamine Yamal

La multimillonaria mansión que podría comprar Lamine Yamal

Con tan solo 18 años, Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, estaría a punto de adquirir una mansión ubicada en las afueras de Barcelona, en el mismo barrio donde residen algunos de sus compañeros de equipo, entre ellos Alejandro Balde y Ronald Araújo.

Según revelan los medios españoles, la elección de la vivienda no fue casual: se buscó una propiedad que pueda cumplir con los máximos estándares de seguridad, acorde a la fama mundial del futbolista. La casa tiene 3.800 metros cuadrados y tres pisos. Cuenta con seis dormitorios, una gran cocina, cinco baños, varios salones y terrazas, biblioteca, gimnasio, piscina interior y exterior, bodega y garaje.

En este sentido, los allegados del jugador indican que la mansión contará con un gimnasio remodelado que le permitirá prolongar sus sesiones de entrenamiento. Además, dispondrá de un equipo compuesto por un preparador físico y una fisioterapeuta, quienes seguirán las pautas indicadas por Julio Tous, jefe del área física del Barcelona.

>> Leer más: Nicki Nicole, más enamorada que nunca: la rosarina subió la primera foto con Lamine Yamal

La mansión de Shakira y Piqué

Ahora bien, no se trata de cualquier mansión sino del antiguo hogar de Shakira y Piqué. De hecho, fue 2012 cuando la arquitecta Mireia Admetller la diseño exclusivamente para pareja y está ubicada al lado del hogar de la suegra de Shakira.

image

image

image

Cabe recordar que, luego de su escandalosa separación, la pareja se sometió a un duro proceso judicial para poder dictaminar si la cantante podría retomar su carrera musical en Estados Unidos junto a sus dos hijos, Milan y Sasha. Finalmente, la justicia falló a favor de Shakira, quien decidió entonces partir hacia Miami con sus dos hijos. Por ese motivo, la mansión ubicada en el prestigioso barrio de Esplugues de Llobregat, fue tasada en entre los 12 y los 14 millones de euros y vendida.