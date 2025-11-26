La Capital | Zoom | Gianinna Maradona

Gianinna Maradona volvió a encontrar el amor: quién es su nuevo novio

Tras su separación de Daniel Osvaldo, la hija de Diego Maradona volvió a ser noticia por un posible nuevo romance. Se trata de un hombre de bajo perfil

26 de noviembre 2025 · 13:42hs


En las últimas hroas, se conoció el nombre del neuvo novio de Gianinna Maradona

El romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo llegó definitivamente a su fin. Tras la separación, la hija de Diego Maradona volvió a ser noticia luego de que comenzara a ser vinculada con un misterioso hombre.

Cabe recordar que, después de más de diez años de relación y varios idas y vueltas, el exfutbolista y Gianinna se separaron en mayo de 2025. Ahora, según imágenes y comentarios que circularon en los últimos días, la hija de Diego Maradona fue vista muy cerca de un hombre cuya identidad generó especulaciones.

En el programa televisivo "Puro Show" se encargaron de revelar de quién se trataría y compartieron detalles sobre el noviazgo, aunque por el momento ninguno de los involucrados hizo declaraciones públicas al respecto.

>> Leer más: Dalma y Gianinna Maradona le respondieron a Macri por los dichos sobre su padre

Quién es la nueva pareja de Gianinna Maradona

En el programa "Puro Show", la periodista Caro Molinari contó que Gianinna Maradona estaría en pareja con un hombre de bajo perfil llamado Guido Sergi. “Él tiene 40 años, está separado desde hace mucho tiempo y es papá de dos nenas chiquitas”, detalló la panelista.

En este sentido, comentaron que el empresario y la hija de Maradona llevan varios meses saliendo pero que en los últimos la relación se habría formalizado. “Cuando se hizo el evento de Olga en homenaje a Maradona, él la acompañó pero mantuvo distancia porque no quería llamar la atención”, agregó Molinari.

Sobre su perfil profesional, la periodista señaló que Sergi trabaja junto a su familia en una imprenta y que “jugó en inferiores de chico y después se dedicó a otra cosa. “Es un chico súper tranquilo”, sumó Molinari.

Además, indicaron que Guido ya se muestra en redes sociales junto a Gianinna. Incluso compartió una foto con ella en la que escribió: “Todo va a estar bien hoy y siempre”.

Molinari sumó: “En esta foto ella no estaba arrobada ni lo resposteó”.

image
image
