"Settembre": Una historia coral con personajes que luchan por encontrar la felicidad

El film narra los derroteros de tres personajes que en algún momento se cruzarán en alguna avenida de sus vidas. La punta de lanza es Francesca, o Fran, quien vive un matrimonio rutinario, opaco, con un marido que solo le importa salir a la noche a jugar al póquer y no sólo no le propone a su mujer tener sexo sino que tampoco le interesa saber qué le dijo el oncólogo después de hacerse unos estudios. Ese oncólogo es el protagonista de la segunda historia: un hombre mayor divorciado que vive solo y al que parece que todo le da lo mismo y que apenas disfruta salir a charlar con una joven prostituta, que se enamoró de un panadero pero no se anima a confesarle cuál es su verdadero trabajo. Y para que haya un equilibrio en la cuestión etaria, la última trama la protagonizan dos adolescentes. Ella quiere tener sexo por primera vez y él es el instructor que no sólo le gestionará la cita con el chico que le gusta sino que también le enseñará cómo besar y cómo son los genitales masculinos para alivianarle los nervios del debut.