Rumores de romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Se viene el blanqueo"

Tras su separación con Gime Accardi, una periodista aseguró que Nico Vázquez estaría en pareja con Dai Fernández, su coestrella de "Rocky"

Después de algunos días de calma, Nico Vázquez volvió a estar en boca de todos. Luego de su inesperada y muy comentada separación con Gime Accardi, comenzaron a circular los rumores de que el actor estaría por blanquear su nuevo romance con su compañera de elenco Dai Fernández.

Cabe recordar que en julio de 2025 Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron separarse tras 18 años juntos . En aquel momento, en un comunicado conjunto, los protagonistas expresaron: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

Luego del anuncio, pasó de todo: las redes sociales y los medios de comunicación estallaron con especulaciones y rumores que vinculan a los protagonistas con diferentes nombres de figuras del medio e incluso se comenzaron a viralizar videos virales y declaraciones cruzadas que encendieron la polémica. Y, aunque inicialmente los involucrados aseguraron que la decisión había sido “en buenos términos y sin terceros en discordia”, luego fue la propia Gimena Accardi reconoció públicamente una infidelidad y pidió disculpas públicamente por su error.

Recientemente una periodista aseguró que Vázquez dentro de unos días blanqueara su romance con Fernández, su coestrella en "Rocky".

>> Leer más: Nico Vázquez reaccionó tras el final de la obra de Gimena Accardi y Andrés Gil

Qué se sabe sobre el supuesto romance de Nico Vázquez

Fue la periodista Paula Varela quien reveló en el programa "Intrusos" (América TV) que Nico Vazquez estaría por confirmar su noviazgo con su Dai Fernández.

“En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance”, aseguró la panelista. Luego, agregó: “Me dicen que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, que ya toda su gente íntima lo sabe”.

Varela confirmó que Fernández ya lo habría contado en su círculo íntimo, y “que en breve vendrá el blanqueo, porque no da para mas tenerlo oculto”.

Cabe recordar que la actriz fue señalada como una de las posibles terceras en discordia cuando se dio a conocer la noticia de que Gimena Accardi y Nico Vazquez se habían separado. En este sentido, la periodista aclaró: “Lo que me confirman también es que él se enamoró después de que se separó de Gimena Accardi”.

Fue en ese momento cuando Marcela Tauro, conductora del ciclo sumó: “La Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

>> Leer más: Nico Vázquez y Gimena Accardi: uno por uno, los supuestos "terceros en discordia"

Quién es Dai Fernandez

Dai Fernández es una actriz con larga trayectoria pero perfil bajo de 37 años. Comenzó a trabajar con Nico Vázquez cuando le tocó reemplazar a Julieta Nair Calvo en su obra de teatro "Tootsie".

Luego fue seleccionada por el actor para interpretar uno de los personajes protagónicos de la obra "Rocky", específicamente a la pareja del boxeador. Cabe destacar que en las últimas horas la periodista Paula Varela dio a conocer que Fernández, se separó de su novio Gonzalo Gerber.