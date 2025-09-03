Nico Vázquez reaccionó tras el final de la obra de Gimena Accardi y Andrés Gil

En medio de la visita de Messi a “Rocky”, el actor respondió en redes a las imágenes de la despedida de la pieza teatral que dirigió, protagonizada por su ex

Llegó otro final para Nico Vázquez y Gimena Accardi . La obra “En otras palabras”, dirigida por él y protagonizada por ella junto a Andrés Gil, tuvo su última función el pasado domingo en la ciudad de San Juan.

Mientras la rompe con “Rocky”, la exitosa nueva propuesta que fue recientemente vista por Lionel Messi, Vázquez dedicó unas palabras en redes a todo el equipo de “En otras palabras”, incluyendo a su ex.

El actor reposteó en Instagram un emotivo reel de la cuenta oficial de la obra con imágenes de los festejos de despedida. “Gracias a todo el equipazo que hizo posible que esta obra sea tan hermosa. Y al público, por acompañarnos con amor, emoción y agradecimiento ”, escribió Nico.

Además, dejó un mensaje en los comentarios: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público, por tanto amor”. Ante esto, Gimena respondió: “¡El mejor director de mi vida! ¡Gracias por tanto!”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de En otras palabras. (@enotraspalabrasteatro)

>> Leer más: Gimena Accardi y Andrés Gil estuvieron en Rosario con la obra "En otras palabras"

A pesar de su separación mediática, en la que Accardi admitió públicamente haber sido infiel, la dupla mostró de esta manera que mantiene un vínculo afectuoso y respetuoso. A su vez, estas interacciones parecen echar totalmente por tierra las versiones que afirmaban que el tercero en discordia habría sido Andrés Gil.

Qué dijeron Gimena Accardi y Andrés Gil en Rosario

“En otras palabras” estuvo dos veces en Rosario en el último año, como parte de su exitosa gira por todo el país. La primera visita tuvo lugar en mayo, antes de que Accardi y Vázquez anunciaran su separación y estallaran las especulaciones sobre la infidelidad. En ese marco, los protagonistas hablaron con La Capital y dieron detalles del trabajo de Nicolás como director y gran impulsor del proyecto.

Vázquez se encargó de comprar los derechos de la obra y trabajar en una adaptación, aprobada por el autor, que diera cuenta de la idiosincrasia argentina y se volviera genuina para el público y los actores. Vale recordar que “En otras palabras” retrataba la vida de una pareja, desde el momento en que se conocen hasta que envejecen, con un diagnóstico de Alzheimer en el medio.

“Nico la transformó muchísimo desde la adaptación, desde la dirección, incluso desde las canciones que suenan. Fue un laburo muy puntilloso, muy sensible. Quizás la gente lo tiene más catalogado como comediante, pero tiene una sensibilidad enorme. Y es súper romántico, así que contar una historia de amor le queda como anillo al dedo. Viene a todas las funciones que puede, nos sigue corrigiendo cosas, sigue apretando las tuercas. Es muy importante que el director no te suelte la mano después de que estrenos, porque una va ganando vicios y es muy importante tener la mirada del director para recordarte que cada cosa que hacemos sobre el escenario tiene un motivo”, dijo Gimena.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gime Accardi (@gimeaccardi)

>> Leer más: Gimena Accardi rompió el silencio: "Fue un desliz con una persona random"

“Nico estaba muy confiado en que la gente tenía que enamorarse de estos personajes. A mí me hizo mucho hincapié en que no me enferme antes de tiempo. Mientras más uno ama a Abel, mi personaje, más dura es la caída. Porque es un tipo muy conectado con la vida, con las emociones, con su pareja, y cuando ves cómo empieza a apagarse, te duele. Los primeros veinte minutos de la obra los inventó Nico. La obra británica arrancaba con ellos de viejos. Y toda la primera parte que le agregamos con ellos de jóvenes, hace que todo lo que viene después sea más fuerte”, apuntó Gil.

La dupla protagónica definió a la obra como “un drama luminoso” y elogiaron mutuamente el trabajo del otro.

“Todas las noches le encontramos cositas, por más pequeñas que sean. Siempre es distinta, ya sea por una forma distinta de decir, una reacción distinta. Eso hace que esté vivo el vínculo. Gime tiene algo muy lindo, que es que está muy presente en escena, muy receptiva. Eso hace que uno también crezca como actor, cuando tenés enfrente a alguien que está así en el momento ayuda muchísimo”, compartió Andrés.

“Es tan fuerte lo que me pasa arriba del escenario y lo que le pasa a la gente abajo. Yo estoy desnuda, tengo el corazón en la mano y se los estoy dando. Con Andrés nos pasa que sentimos que entregamos todo, y la gente lo recibe de una forma que yo nunca imaginé”, dijo Accardi.