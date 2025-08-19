Nico Vázquez y Gimena Accardi: uno por uno, los supuestos "terceros en discordia"

Gimena Accardi admitió que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Un repaso por su vínculo y los nombres que aparecieron en diferentes teorías que nunca fueron confirmadas

En el último mes, una noticia sacudió al mundo del espectáculo : Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron separarse tras 18 años juntos . Aunque inicialmente los involucrados aseguraron que la decisión había sido “en buenos términos y sin terceros en discordia”, en las últimas horas la propia Gimena Accardi reconoció públicamente una infidelidad y pidió disculpas públicamente por su error.

La noticia de la separación llegó de manera inesperada en julio de 2025 a través de las redes sociales de ambos actores. En un comunicado conjunto, expresaron: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

A tan solo horas de su separación, las redes sociales y los medios de comunicación estallaron con especulaciones y rumores que vinculaban a los protagonistas con diferentes nombres de figuras del medio. Incluso se comenzaron a viralizar videos virales en redes sociales y declaraciones cruzadas que encendieron la polémica. Ahora, con la nueva declaración de Gime Accardi uno de esos nombres cobra más fuerza que nunca pero ella ya salió a aclarar que no hay nada cierto.

A continuación, un repaso por los nombres que aparecieron como posibles terceros en discordia y lo que se sabe hasta el momento.

Uno por uno los posibles terceros en discordia

Como en toda separación mediática, la de Nico Vázquez y Gimena Accardi no estuvo ajena a rumores. Las teorías sobre supuestos terceros en discordia no tardaron en llegar. En redes sociales y programas de espectáculos las especulaciones involucraron a otras personas del medio aún cuando no hay pruebas o confirmaciones oficiales.

Entre ellos se mencionaron a dos colegas cercanas a Nicolás Vázquez: las actrices Dai Fernández y Mercedes Oviedo, que protagonizaron junto a él la obra de teatro Rocky.

Por un lado, Dai Fernández es una actriz con larga trayectoria pero perfil bajo de 37 años. Comenzó a trabajar con Nico Vázquez cuando le tocó reemplazar ar a Julieta Nair Calvo en su obra de teatro "Tootsie". Luego fue seleccionada por el actor para interpretar uno de los personajes protagónicos de la obra "Rocky", específicamente a la pareja del boxeador. Cabe destacar que en las últimas horas la periodista Paula Varela dio a conocer que Fernández, se separó de su novio Gonzalo Gerber.

Por otro lado, Mercedes Oviedo es una actriz y profesora de arte de 42 años. A lo largo de su carrea participó en telenovelas como “Todos contra Juan”, “Casi Ángeles” y “Dulce amor”. Hasta 2009, fue la pareja de Gonzalo Heredia. Al igual que Fernández, Mercedes Oviedo forma parte del elenco de “Rocky”, el proyecto teatral encabezado por Nico Vázquez.

Cabe remarcar que, a pocos días de la separación entre Gimena y Nicolás, comenzó a circular en redes sociales un video de la actriz y Vázquez bailando y abrazados en un bar. Aunque al poco tiempo ambos salieron a aclarar la situación y a negar un romance, este clip alimentó los rumores de infidelidad.

Mientras que por el lado de Gimena se mencionó a Andrés Gil, compañero de su última obra de teatro. Cabe mencionar que el actor actualmente está en pareja con Cande Vetrano con quien tiene un hijo de menos de un año.

Qué dijeron Nicolás Väzquez y Gimena sobre los terceros en discordia

Ahora bien, para intentar apaciguar las aguas, en julio los protagonistas negaron cualquier tipo de infidelidad. A la salida de "Rocky", Nico Vázquez junto a Dai Hernandez y Mercedes Oviedo dijo: “No sé lo que se está comentando, porque yo puse lo que tenía que poner y es lo único que me importa en el momento que estoy pasando con Gime”.

“Hablar de terceros en discordia vende un montón”, agregó en un tono molesto. Sin rodeos, el actor mencionó a las dos compañeras con las que se lo involucró. “Bailé con todas las chicas. ¿No se puede bailar ahora? Yo puse un posteo triste, Gime está triste y ustedes me vienen a preguntar por otra cosa”, aclaró sobre el polémico video. “Parece que uno no puede tomar una decisión sana. Siempre hay que encontrar un culpable”, sentenció el actor.

En aquel entonces, el actor se refirió a los rumores que vinculban a Accardi con su compañero de elenco Andrés Gil. “Andrés es un amigo, somos un tridente que nos acompañamos muchísimo. Soy el director de la obra. Me tomó por sorpresa”, comentó el actor.

Asimismo, en un audio Gimena comentó: “Entiendo que es aburrido que una pareja se separe en buenos términos y que no haya ningún tipo de conflicto. Entiendo y sabíamos que siempre se van a inventar rumores. Pero es doloroso porque están ensuciando a muchísima gente”. “Lo que queremos es que paren con el rumor del rumor”, cerró la actriz.

Y en las últimas horas, luego de confirmar la infidelidad, la actriz habló con la prensa e insistió en que Vázquez no había estado con ninguna de las actrices mencionadas y que ella no había estado con su coestrella. Dijo que su "canita al aire" fue con una persona que no es del ambiente.

La historia de amor de Nico Vázquez y Gime Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi formaban una de las parejas más sólidas del ambiente artístico argentino. Se conocieron en 2007 durante las grabaciones de Casi Ángeles y, aunque él estaba casado, la química entre ellos fue inmediata. Unos meses después, Vázquez se separó y comenzó una historia de amor que duró 18 años.

La historia comenzó como muchas otras: en el set de una ficción. Pero lo que parecía una simple amistad laboral se transformó rápidamente en algo más. Luego de algunas idas y vueltas, y ya con su relación anterior terminada, Nicolás y Gimena comenzaron a mostrarse juntos en público.

Con el paso del tiempo, su relación se afianzó, tanto en lo personal como en lo profesional. Compartieron obras de teatro, viajes y proyectos, pero también momentos muy duros que pusieron a prueba su vínculo.

En 2013, la pareja sufrió la pérdida de un embarazo. Fue un golpe muy fuerte, que eligieron atravesar con bajo perfil. Un año después, enfrentaron una breve crisis y decidieron separarse por unos días. “No fue más de una semana”, contaron en entrevistas posteriores, dejando en claro que nunca dejaron de amarse.

El gran sacudón llegó en diciembre de 2016, a pocos días de haberse casado. Santiago Vázquez, el hermano menor de Nico, murió inesperadamente durante un viaje con amigos. Gimena estuvo al lado de su pareja en todo momento, y juntos enfrentaron el dolor con una entereza que emocionó al país entero.

Años más tarde, en 2020, la actriz perdió a su padre por COVID-19, otro golpe del que supieron salir fortalecidos.

Después de casi diez años de relación, Nico le propuso casamiento a Gimena en uno de los lugares más románticos de Europa: el Puente Carlos, en Praga. El “sí” no tardó en llegar, y en diciembre de 2016 se casaron en una ceremonia íntima frente al mar, en Mar del Plata. La pareja decidió no usar anillos, sino tatuarse una cruz en el dedo anular como símbolo de unión y fe. “Es nuestro compromiso eterno”, explicaron.

Ángel de Brito: lo que dijo sobre la infidelidad

Finalmente, este lunes por la noche y a más de un mes de la separación, Ángel de Brito confirmó la infidelidad de Gime Accardi y dio detalles del supuesto tercero en discordia. Y en las últimas horas, la actriz rompió el silencio en el programa de streaming Olga, donde reconoció la situación y pidió disculpas públicamente.

"Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona, no una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo. Lamento informar porque quiero mucho a los dos, esto se va a saber igual porque hay otros involucrados", comenzó el periodista Ángel De Brito.

Y agregó los detalles de la ruptura: "Nico está muy enojado, porque vio lo que no quería ver, se enteró. Ellos venían mal igual hace como un año. En cierto momento del último año de crisis, empezó a notar otras cosas, que no eran de la crisis del desgaste. No voy a precisar las fechas, pero en determinado momento se dio cuenta de que había otra persona en la vida de Gimena", detalló. Cuando una de las panelistas le consultó acerca del material que descubrió el actor, Ángel preciso: “Fotos”.

En este sentido, el conductor confirmó que frente a las sospechas de Nico, Gime Accardi terminó admitiendo la infidelidad. Y definió a la información como un “secreto a voces”, dando a entender que el ambiente artístico ya conocía de la situación.

Fue en ese momento cuando la panelista Yanina Latorre agregó información: "Él siempre se dio cuenta de que esto estaba pasando. Sospechaba. No tenía nada tangible".

Más tarde en sus redes sociales, Laura Ubfal agregó que la actriz tiene pensado salir a disculparse y agradecer la empatía de Nico Vázquez. “Como conté en primicia, Gimena hablará mañana para reconocer que se equivocó y agradecer el silencio de Vázquez, que siempre supo la verdad”, detalló la periodista.

En el programa de LAM, los panelistas comenzaron a consultarle a Ángel de brito de quien se trataba la tercera persona en discordia. Fue así como el periodista dio algunos detalles aunque sin revelar su identidad. Según especificó se trata de un actor, "Un compañero" y sumó "es alguien del medio", mientras que Yanina añadió: “es alguien casado".

rápidamente, las redes sociales estallaron con suposiciones acerca del tercero en discordia. Teniendo en cuenta las pistas lanzadas en el programa de América Tv, la mayoría de los usuarios señalaron que se trata de Andres Gil, novio de Candela Vetrano y compañero de elenco de Gimena Accardi. De hecho su nombre y el de la actriz fueron tendencia en la plataforma X.

La confirmación de infidelidad de Gimena Accardi

Finalmente y tal como lo había adelantado Laura Ufbal, este martes en el programa “Sería Increíble”, del canal de streaming Olga, Gimena hizo frente a los rumores y habló del escándalo que la involucra. “Estoy sin dormir, estoy angustiada y mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que me tienen en los ojos en la tormenta”, comenzó Accardi. Haciendo referencia a su ex marido detalló: “Agradezco el hombre que es por cómo se comportó”.

Y fue en ese momento cuando admitió la infidelidad: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”. Haciendo referencia a las especulaciones que se dieron en el programa de Ángel de Brito, aclaró: “Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dijo ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Me hago cargo, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas.Fui perdonada y nuestra relación sigue siendo de respeto y amor”, añadió la actriz.

Asimismo, se encargó de negar los rumores que la vinculan con Andres Gil, su compañero de elenco: “Todo lo que dicen es mentira. Con la persona (Andrés Gil) con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene”.

Accardi volvió a remarcar: “Soy humana y cometo errores, como cualquiera. Lastimé a una persona que amo y que es la única persona que no quiero lastimar, que no se lo merece”. Y acerca del tercero en discordia agregó: “Fue un desliz con una persona random. No tiene nada que ver con el medio, no intenten hurgar porque ni lo sigo en Instagram. Desapareció. Fue una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

“Quisiera darle el cierre a esto, esta es la verdad y es de la que me puedo hacer cargo. De lo otro no me voy a hacer cargo y pido que eso se frene porque hay una familia que está siendo manchada y que no tiene nada que ver con esto”, cerró la actriz pidiendo casi explícitamente que se deje de involucrar a su compañero de elenco quien actualmente está en pareja y tiene un hijo con la actriz Cande Vetrano.

