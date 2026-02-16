La Capital | Zoom | Bad Bunny

Rosario en la casita de Bad Bunny: Nicki Nicole dijo presente en el tercer show

La cantante compartió escenario con Wanda Nara y otras celebridades en el cierre del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour"

16 de febrero 2026 · 09:26hs
Bad Bunny y la autora de Wapo traketero se habían cruzado en los Premios Grammy 2026.

Foto: Johnny Nunez.

Bad Bunny y la autora de "Wapo traketero" se habían cruzado en los Premios Grammy 2026.

La tercera presentación de Bad Bunny en Argentina fue la más convocante en lo que respecta a las celebridades invitadas para disfrutar de la fiesta sobre el escenario. Nicki Nicole aceptó el llamado del espectáculo y este domingo fue parte del despedida de la casita del Monumental.

El último acto del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" estuvo repleto de figuras locales. La rosarina se anotó entre las que subieron a bailar y a disfrutar de un lugar privilegiado para ver al artista del momento en la cancha de River.

La intérprete de "Wapo traketero" no fue la única exponente de la música argentina que asistió al concierto. Tiago PZK también fue parte del grupo de famosos, al igual que Yami Safdie y Luck Ra. Más resonante fue la presencia de Lali Espósito, que la noche anterior hizo vibrar a una multitud en Cosquín Rock y luego viajó a Buenos Aires para sumarse a la celebración de Benito Antonio Martínez Ocasio.

Wanda Nara se sumó a la fiesta de Bad Bunny

Si bien cualquier celebridad genera eco en el escenario de Bad Bunny, la que se robó todas las miradas en la casita del tercer recital fue Wanda Nara. La conductora de "MasterChef Celebrity" no sólo fue a bailar a uno de los eventos más importantes del año en Argentina, también se dio el gusto de tirar algunas de las fotos que más repercusión tuvieron en redes sociales.

Nicki Nicole Bad Bunny 2

Nicki Nicole y el resto de los artistas invitados aprovecharon la oportunidad para posar en una selfie de la modelo durante el show. Más tarde, la rosarina agregó otra historia a su cuenta oficial de Instagram con un comentario dedicado a Lali: "Estoy re en pedo".

>> Leer más: Bad Bunny en River: camiseta de Messi, homenaje a Soda Stereo y el perreo de 80 mil personas

Mientras Bad Bunny hacía saltar a 80.000 personas al ritmo de "Titi me preguntó", Wanda lo acompañó en primer plano dentro de la casita. Así dio una de las sorpresas de la tercera y última noche de reguetón en el Monumental.



El concierto fue un gran cambio de ambiente para la rosarina, ya que esta semana hará su debut en el Teatro Colón. La cantante se presenta el jueves 19 de febrero en un show sinfónico con entradas agotadas y tiene preparada una gran puesta en escena para compartir su música en la sala.

Bad Bunny hizo delirar a miles de personas en River. Se vienen dos fechas más

Bad Bunny en River: camiseta de Messi, homenaje a Soda Stereo y el perreo de 80 mil personas

Se hizo viral en redes sociales una de las primeras presentaciones de Bad Bunny en Argentina 

Del boliche a llenar tres River: el primer show de Bad Bunny en Argentina que se volvió viral

Bad Bunny junto a su pareja Gabriela Berlingeri, con quien se mostró públicamente en Buenos Aires por primera vez en largo tiempo

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

La casita, un escenario recurrente en los shows de Bad Bunny

Orgullo nacional: "La casita" de Bad Bunny en el Super Bowl fue un diseño argentino

