Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Su equipo lleva cinco derrotas consecutivas, los hinchas comienzan a fastidiarse y ahora le esperan dos partidos decisivos

15 de febrero 2026 · 20:23hs
Martín Anselmi

Martín Anselmi, que confesó varias veces el sueño de dirigir a Newell's, no está nada bien en Botafogo. 

En la campaña electoral de Newell's uno de los temas que dividió aguas fue el entrenador que prometió cada uno de los candidatos. Es un tema al que los socios le prestaban mucha atención y que posiblemente incidió en el resultado.

Hubo un nombre que se repitió entre todos los postulantes y es el de Martín Anselmi. Se trata de un entrenador que más de una vez confesó su deseo de dirigir alguna vez a Newell's, aunque no eran pocos los que suponían que no sería esta vez teniendo en cuenta sus altas pretensiones económicas.

Con la victoria de Ignacio Boero consumada y la designación de Roberto Sensini como director deportivo, finalmente las nuevas autoridades se inclinaron por una dupla y eligieron a Favio Orsi y Sergio Gómez como los responsables del primer equipo. Anselmi no estuvo ni cerca de serlo.

Anselmi en Botafogo

Poco después, un campeón de la Copa Libertadores, Botafogo, anunció la contratación del ex-Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto. Anselmi asumió en el equipo de Brasil los primeros días de enero.

Sin embargo, un mes y unos días después, el técnico ya parece estar en la cuerda floja y corre el riesgo de ser despedido, como ya sucedió hace una semana con otro entrenador argentino en Atlético Mineiro: Jorge Sampaoli.

Sus primeros partidos con el Fogao son decepcionantes y los hinchas del Botafogo ya empezaron a perder la paciencia. El equipo acumula cinco derrotas consecutivas y a Anselmi le será muy difícil mantenerse en el cargo si esto no cambia en el corto plazo.

El Fogao no empezó bien

Botafogo comenzó el año disputando el Campeonato Carioca, donde tuvo una marca de cuatro derrotas y tres triunfos. El equipo está comprometido en este certamen y podría quedar afuera.

Ahora el equipo afrontará dos partidos cruciales en menos de una semana para tratar de revertir la situación. El primero será ante Flamengo, por los Cuartos de Final del Campeonato Carioca. Y el miércoles 18 de febrero viajará a Bolivia para enfrentar a Nacional de Potosí en la fase previa de la Copa Libertadores, torneo que conquistó en 2024.

Perdió los últimos cinco que jugó

Las cinco derrotas en fila de Botafogo que ponen en riesgo la continuidad de Anselmi son las siguientes:

0-1 vs. Fluminense.

3-5 vs. Grêmio.

0-2 vs. Vasco da Gama.

0-1 vs. Fluminense.

1-2 vs. Flamengo.

