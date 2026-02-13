Del boliche a llenar tres River: el primer show de Bad Bunny en Argentina que se volvió viral

Antes de llenar el Estadio Monumental, con tan solo un Dj y un corista, el cantante puertorriqueño se presentó en 2017 en Pinar de Rocha

En los últimos días, el cantante puertorriqueño Bad Bunny llegó a la Argentina para prepararse para sus tres shows en el Estadio Monumental (River Plate) con entradas agotadas. El artista, que se consagró ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año en 2026 e hizo historia con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, arribó al país en medio de un gran furor por su regreso.

Con la expectativa por sus tres shows, los históricos fanáticos del cantante recordaron en redes sociales una de sus primeras visitas a la Argentina. En la víspera de su debut en River y mientras disfruta su estadía en el país, donde recientemente se lo vio cenar en un distinguido restaurante de Recoleta, salió a la luz un video y un flyer entre los fanáticos del artista: uno de sus primeros conciertos en la Argentina.

Cabe recordar que Bad Bunny visitó Argentina en varias ocasiones. Si bien está a pocos días de presentarse en uno de los estadios más grandes del país, sus primeras visitas fueron en boliches y presentaciones en 2017. Luego regresó en 2022 con su “World’s Hottest Tour”, con dos shows en el estadio de Vélez Sarsfield, y ahora se presentará este viernes 13 de febrero de 2026 al Estadio River Plate como parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos” .

Una de los primeros shows de Bad Bunny en Argentina

Lejos de las grandes producciones y presentaciones, de los deslumbrantes y costosos vestuarios, tan solo con un corista y un DJ: así fue una de las primeras visitas de Bad Bunny a la Argentina. Fue en el boliche Pinar de Rocha, en la zona oeste del conubarno bonaerense, cuando todavía era un incipiente cantante de trap latino. Con tan solo 23 años, rapado, con sus características gafas blancas y una camiseta de la selección argentina, se hizo presente en el boliche e hizo saltar y cantar a los fanáticos que ya empezaban a seguirlo.

La presentación fue el viernes 16 de junio, aunque en realidad el cantante había llegado algunos días antes al país, ya que tenía prevista una pequeña gira por distintos boliches. Arribó el jueves 14 de junio de 2017 y se hospedó en el Meliá Recoleta Plaza, en el barrio de Recoleta.

video de bad bunny