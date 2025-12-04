La Capital | Zoom | Lali

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

La producción hace un recorrido por la vida de la artista hasta el histórico show que hizo en el estadio de Vélez Sarsfield

4 de diciembre 2025 · 11:26hs
Lali Espósito

Lali Espósito, la mujer detrás de los escenarios y las pantallas

Ya se puede ver el documental sobre la vida de Lali Espósito en Netflix, propuesta que recopila material inédito sobre los últimos años de su trayectoria, marcada por el regreso a la música. Además, diferentes testimonios de personas que la acompañaron durante esta etapa se hacen presentes a lo largo del relato.

La producción, dirigida por su primo Lautaro Espósito, captó momentos únicos de la cantante en diversos shows, incluyendo el recordado show en el estadio de Vélez Sarsfield donde se convirtió en la primera argentina en agotar las entradas en dicho lugar.

Previamente, la mediática había anticipado de que trataba: "Es una película sobre los amigos, el apoyo de la familia, el amor por un oficio, la frustración de una industria que a veces impone cosas, pero sobre todo habla del espíritu y de la intuición, y cómo eso siempre hace que las cosas salgan bien".

De qué trata el documental "Lali: la que le gana al tiempo"

El documental muestra el lado más humano de la cantante, donde cuenta todo lo que involucra el proceso creativo de su música. Indaga desde reflexiones propias sobre su vida personal, acompañada por entrevistas exclusivas de su círculo más cercano. Además, detalla los inicios de la actriz en su paso por "Floricienta" y "Casi Ángeles".

Lali aborda cómo lleva la fama y la exposición constante de su cotidianeidad: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más".

Desde el punto de vista musical, la producción se centra en el álbum "Lali", que contiene los hits lanzados como "Disciplina", "N5" y "¿Quiénes son?" en 2023 que la consagraron como una las mayores exponentes de la música argentina, y el último álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" publicado este año.

El material estrenado en la plataforma de streaming consolida a Lali como una voz influyente. La película se adentra en sus momentos de fragilidad y en las fortalezas que fue construyendo a lo largo del camino, retratando a una mujer capaz de hacerse sentir en el mundo con sus palabras.

Tráiler oficial de "Lali: la que le gana al tiempo"

