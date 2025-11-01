Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

La rosarina y el futbolista estuvieron en pareja durante poco más de dos meses, pero el amor se acabó repentinamente. Una fiesta en Milán, el supuesto detonante

A mediados de 2025 el mundo del espectáculo y del fútbol se vieron sorprendidas cuando Nicki Nicole apareció en los palcos del estadio de Barcelona . Rápidamente vincularon a la rosarina con la figura del conjunto culé: Lamine Yamal . Sin embargo, a poco más de dos meses la pareja rompió su relación.

A pesar de varias apariciones en público donde el amor flotaba, Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su fugaz relación, que comenzó a fines de agosto. “Simplemente, nos hemos separado y ya”, dijo el jugador ante la pregunta del programa D Corazón de RTVE de España .

Yamal no se quedó allí y agregó: “No ha sido por ninguna infidelidad” . Despejando que la crisis se haya iniciado por un tercero o tercera en discordia.

La confirmación de Yamal llegó luego de varios días de especulaciones sobre el futuro de ambos. Los allegados a Nicki Nicole señalaban un viaje del futbolista a Milán como el detonante. Allí celebró una fiesta con varios invitados lejos de la rosarina, quien manifestó su malestar ante la situación. No obstante, el barcelonés fue tajante con su comportamiento: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

Cómo comenzó el amor Nicki Nicole con Lamine Yamal

Nicki Nicole y Yamal fueron vistos en un boliche ubicado sobre la playa de Barcelona el pasado 24 de julio y ese día quedó marcado como su primera aparición en público. "Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4", aseguró Javi Hoyos, el periodista español de chimentos en un video de TikTok que ya superó los dos millones de reproducciones.

Otro aspecto que llamó la atención es la marca de pintalabios rojo que tenía el jugador de fútbol en las fotos de esa noche. En ese sentido, Nicki Nicole había fotos de una amiga con la misma marca de rouge, lo que ser una pista de que es la rosarina quien estaba detrás de esos besos.

Sin embargo, no fue la primera vez Nicki Nicole y Lamine Yamal compartieron espacio. De hecho, la rosarina participó de la fiesta de cumpleaños de Yamal que causó polémica.

Confirmación

Nicki Nicole sorprendió a todos sus seguidores cuando a fines de agosto publicó una foto celebrando su cumpleaños número 25 con el futbolista de 18 años.

Pero previo a esa imagen, ya se hablaba de un acercamiento entre la rosarina y el 10 del Barcelona. Luego de que varios medios españoles comenzaran a especular sobre el supuesto romance, Nicki Nicole fue captada en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como, con una camiseta personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal.

Después de un viaje a Mónaco, la rosarina y el futbolista estrella fueron captados en el aeropuerto de Barcelona. Lejos de esquivar las cámaras, ambos continuaron con sus rumbos e incluso Nicki sonrió para la foto.

Al mismo tiempo, a través de sus redes sociales, ambos compartían una serie de fotografías que parecen indicar que están juntos.

Yamal subió una foto de una partida del videojuego de Mario Kart 8, en la que escribió: “Roy siempre gana”, haciendo referencia a su personaje en la partida. Al mismo tiempo, Nicki publicó la misma imagen, pero borró el personaje “Roy” y remarcó el suyo “Peach de oro rosa”. En la imagen escribió: “Soy la mejor”.

De todas formas, no fue hasta mediados de septiembre que la pareja dejó explicito su amor. Fue luego de la entrega del balón de oro, el cual Yamal no consiguió el premio a pesar de ser uno de los favoritos, y la rosarina le respondió con un gesto de amor: “Mi estrella te amo”, le escribió la rosarina en una historia y adjuntó una foto de ambos.

nicki nicole y lamine yamal historia

Una pequeña crisis

A los pocos días de confirmar su romance a través de una foto en redes sociales, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación en esta inesperada pareja.

Aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto, fue el propio futbolista quien, mediante un video en redes y con un gesto romántico, despejó los rumores y confirmó que siguen juntos y enamorados. Fue su compañero de la selección española, Nico Williams, quien mandó al frente a Lamine Yamal. Al verlo sonreír y mirar el celular, Williams le preguntó a Lamine mientras lo filmaba: “Hermano ¿por que sonríes así?, bro” Y agregó: "¿Por qué le sonreís así al móvil?".

Fue entonces cuando el joven mostró su fondo de pantalla y envió un beso. En la imagen se pudo observar a la estrella del Barça con Nicki Nicole.

Además, el goleador del Athletic de Bilbao escribió: “Mi hijo esta in love”, en español: “Mi hijo está enamorado”.

La ruptura definitiva

Lamine Yamal celebró una fiesta en Milan con amigos a la cual asistió la influencer Anna Gegnoso. Algunos testigos de esa noche señalaron que el futbolista y la creadora de contenidos estuvieron muy cerca y hasta pasaron la noche juntos, según la periodista Anna Gurgui.

Consultado por Hoyos, Yamal desmintió los hechos y remarcó: “Tanto mi vida privada como mi relación con Nicki Nicole es algo que voy a alejar del ente público por todos los inventos y conclusiones que rodean toda esta situación”.