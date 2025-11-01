La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

La rosarina y el futbolista estuvieron en pareja durante poco más de dos meses, pero el amor se acabó repentinamente. Una fiesta en Milán, el supuesto detonante

1 de noviembre 2025 · 14:34hs
Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lamine Yamal y Nicki Nicole, separados.

A mediados de 2025 el mundo del espectáculo y del fútbol se vieron sorprendidas cuando Nicki Nicole apareció en los palcos del estadio de Barcelona. Rápidamente vincularon a la rosarina con la figura del conjunto culé: Lamine Yamal. Sin embargo, a poco más de dos meses la pareja rompió su relación.

A pesar de varias apariciones en público donde el amor flotaba, Nicki Nicole y Lamine Yamal terminaron su fugaz relación, que comenzó a fines de agosto. “Simplemente, nos hemos separado y ya”, dijo el jugador ante la pregunta del programa D Corazón de RTVE de España.

Yamal no se quedó allí y agregó: “No ha sido por ninguna infidelidad”. Despejando que la crisis se haya iniciado por un tercero o tercera en discordia.

La confirmación de Yamal llegó luego de varios días de especulaciones sobre el futuro de ambos. Los allegados a Nicki Nicole señalaban un viaje del futbolista a Milán como el detonante. Allí celebró una fiesta con varios invitados lejos de la rosarina, quien manifestó su malestar ante la situación. No obstante, el barcelonés fue tajante con su comportamiento: “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”.

Cómo comenzó el amor Nicki Nicole con Lamine Yamal

Nicki Nicole y Yamal fueron vistos en un boliche ubicado sobre la playa de Barcelona el pasado 24 de julio y ese día quedó marcado como su primera aparición en público. "Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4", aseguró Javi Hoyos, el periodista español de chimentos en un video de TikTok que ya superó los dos millones de reproducciones.

Otro aspecto que llamó la atención es la marca de pintalabios rojo que tenía el jugador de fútbol en las fotos de esa noche. En ese sentido, Nicki Nicole había fotos de una amiga con la misma marca de rouge, lo que ser una pista de que es la rosarina quien estaba detrás de esos besos.

Sin embargo, no fue la primera vez Nicki Nicole y Lamine Yamal compartieron espacio. De hecho, la rosarina participó de la fiesta de cumpleaños de Yamal que causó polémica.

Confirmación

Nicki Nicole sorprendió a todos sus seguidores cuando a fines de agosto publicó una foto celebrando su cumpleaños número 25 con el futbolista de 18 años.

Pero previo a esa imagen, ya se hablaba de un acercamiento entre la rosarina y el 10 del Barcelona. Luego de que varios medios españoles comenzaran a especular sobre el supuesto romance, Nicki Nicole fue captada en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como, con una camiseta personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal.

Después de un viaje a Mónaco, la rosarina y el futbolista estrella fueron captados en el aeropuerto de Barcelona. Lejos de esquivar las cámaras, ambos continuaron con sus rumbos e incluso Nicki sonrió para la foto.

Al mismo tiempo, a través de sus redes sociales, ambos compartían una serie de fotografías que parecen indicar que están juntos.

Yamal subió una foto de una partida del videojuego de Mario Kart 8, en la que escribió: “Roy siempre gana”, haciendo referencia a su personaje en la partida. Al mismo tiempo, Nicki publicó la misma imagen, pero borró el personaje “Roy” y remarcó el suyo “Peach de oro rosa”. En la imagen escribió: “Soy la mejor”.

De todas formas, no fue hasta mediados de septiembre que la pareja dejó explicito su amor. Fue luego de la entrega del balón de oro, el cual Yamal no consiguió el premio a pesar de ser uno de los favoritos, y la rosarina le respondió con un gesto de amor: “Mi estrella te amo”, le escribió la rosarina en una historia y adjuntó una foto de ambos.

nicki nicole y lamine yamal historia

Una pequeña crisis

A los pocos días de confirmar su romance a través de una foto en redes sociales, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación en esta inesperada pareja.

Aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto, fue el propio futbolista quien, mediante un video en redes y con un gesto romántico, despejó los rumores y confirmó que siguen juntos y enamorados. Fue su compañero de la selección española, Nico Williams, quien mandó al frente a Lamine Yamal. Al verlo sonreír y mirar el celular, Williams le preguntó a Lamine mientras lo filmaba: “Hermano ¿por que sonríes así?, bro” Y agregó: "¿Por qué le sonreís así al móvil?".

Fue entonces cuando el joven mostró su fondo de pantalla y envió un beso. En la imagen se pudo observar a la estrella del Barça con Nicki Nicole.

Además, el goleador del Athletic de Bilbao escribió: “Mi hijo esta in love”, en español: “Mi hijo está enamorado”.

La ruptura definitiva

Lamine Yamal celebró una fiesta en Milan con amigos a la cual asistió la influencer Anna Gegnoso. Algunos testigos de esa noche señalaron que el futbolista y la creadora de contenidos estuvieron muy cerca y hasta pasaron la noche juntos, según la periodista Anna Gurgui.

Consultado por Hoyos, Yamal desmintió los hechos y remarcó: “Tanto mi vida privada como mi relación con Nicki Nicole es algo que voy a alejar del ente público por todos los inventos y conclusiones que rodean toda esta situación”.

Noticias relacionadas
Wanda Nara se quejó de la actitud de la actriz en Instagram.

Wanda Nara fulminó a la China Suárez por un bolso exclusivo: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La tercera temporada de Envidiosa es uno de los estrenos destacados del mes en plataformas

Noviembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Liz Solari recordó la pérdida de su ex pareja y lo que experimentó durante su etapa de duelo

Liz Solari sorprendió al contar una experiencia paranormal que vivió en Rosario: "Vi a Jesucristo"

Halloween la tradicional celebración estadounidense.

Halloween: los mejores episodios de series de TV para la Noche de Brujas

Ver comentarios

Las más leídas

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Lo último

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newells y Central en la Rosarina

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Farm Hero fue el proyecto ganador de la edición 2025 del Nasa Space Apps Challenge Rosario. El juego se propone rescatar campos dañados. Esta semana sabrán si están entre los nominados globales
Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Ovación
En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newells y Central en la Rosarina
Ovación

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newells y Central en la Rosarina

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

En Central no hay estrellas, hay muy buenos jugadores y todos tiran para el mismo lado

"En Central no hay estrellas, hay muy buenos jugadores y todos tiran para el mismo lado"

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: Siento que hice un partido inteligente

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: "Siento que hice un partido inteligente"

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección