Tragedia en el Jockey Club: la ruidosa salida de un directivo que pide respuestas por Facu Gorga

Otto Crippa García presentó la dimisión como vocal tras esperar dos años por explicaciones sobre la muerte del niño en la pileta La Dulce de la sede de Country

En los pasillos del Jockey Club todavía resuena la salida de Otto Crippa García , socio vitalicio y hasta diciembre parte de la comisión directiva. Fiel a su estilo, Crippa García expresó detalladamente las razones de su renuncia como vocal recordando el “hecho más tremendo en los 124 años” de historia que tiene el club: la muerte de Facundo Gorga .

El exvocal, reconocido exjuez penalista de Rosario, expuso en su largo descargo enviado al presidente de la entidad deportiva Ciro Castagnino que el “silencio” de la comisión directiva actual y anteriores por la muerte de Facundo Gorga , el niño de 10 años que quedó atrapado en el ducto de la pileta La Dulce, en la sede del Country de Jockey en Wilde y Eva Perón .

La tragedia de Gorga “motivó que por primera vez en el historial de la institución, la justicia penal, a través de la Fiscalía de turno, abriera de oficio una investigación en la que dirigentes quedaron sometidos”.

Crippa García recordó que él mismo fue citado por la Fiscalía de Rosario a mediados de 2025 como uno de los responsables de redactar el nuevo estatuto vigente desde 2022 y expuso durante dos horas, ante la atenta mirada de los padres y el abuelo de Facundo Gorga. “En esta circunstancia no se me requirieron opiniones personales ni nombres de personas, sino referencias a sujetos o personas con eventuales responsabilidades”, explicó el exdirectivo .

>> Leer más: A dos años de la tragedia en el Jockey Club: "El cambio de fiscales da expectativa"

Su presencia en la Justicia se contrasta con la falta de respuesta que el club ofreció a la simple pregunta de la familia Gorga: “¿Por qué ese ducto no tenía tapa o elemento de seguridad? Implicaba riesgo casi mortal, con antecedentes. Se debería haber averiguado o prevenido y ante alguna duda no debió haberse habilitado la Dulce en esas condiciones”.

Duro descargo contra la comisión del Jockey Club

El exdirigente, que presentó su renuncia a finales de diciembre, comenzó criticando el accionar de la Comisión Directiva para la admisión de nuevos socios, que según el estatuto debe hacerse de forma individual, con cinco avales por socio postulante. Crippa García denunció que la Mesa Directiva buscaba aprobar ingresos por grupos.

Más allá de incumplimiento del estatuto del club, el exvocal apuntó directamente por la falta de respuestas para la familia de Facundo Gorga y el resto de los socios del Jockey.

Desde que ocurrió el hecho, hace ya 25 meses, “muchas personas siguen preguntándose qué y cómo ocurrió y qué hace la institución en cuanto a otras personas socias que presentaron notas pidiendo justicia y que importe claridad sobre razones y responsabilidades”.

“Como es obvio lo sufrió y sufren los padres de Gorga, pues, esa pérdida no tiene posibilidad de tener aceptación... ese dolor sigue en los padres y abuelos sin disminuir, sino que crece mucho más cada día”, sentenció Crippa García.

Como la institución social y deportiva no explicó lo que la familia de Facundo Gorga solicitó a la Mesa Directiva, integrada por cinco miembros, entre ellos el presidente de la comisión del Country, que tiene como ‘función el accionar diario de la Asociación, y por lo tanto tomar las medidas ejecutivas conducentes para el mejor desarrollo y cumplimiento. La Mesa Directiva no podrá dejar de actuar durante ningún período del año y debe reunir cuantas veces se estime necesario”, explicó el exdirigentes y acto seguido enumeró puntos en el texto y dio sus explicaciones gramáticas: “Accionar, Tomar las medidas, ejecutivo, mejor desarrollo y cumplimiento”.

>> Leer más: Tragedia de Facu en el Jockey Club: la historia jamás contada de un caso similar ocurrido hace 40 años

En otro tramo de la extensa carta de renuncia, Crippa García reconoce que los padres de facundo “habían confiado en los dirigentes, los responsables de la gestión” las consultas sobre el caso. Sin embargo, del otro lado un silencio que aturde cada vez que se recuerda el suceso trágico. “Los valores de la institución y con más razón para quienes son dirigentes y gestionan, pues quisieron serlo, son: la moral, la ética, que tratan las obligaciones y obligan, la buena fe, las buenas costumbres, la honorabilidad, el sentido de pertenecían, la dignidad, la humildad, la generosidad, la determinación, el respeto, el compromiso y la solidaridad. El reclamo se profundiza ante el silencio incomprensible. El dolor de cada día no ha contado con ninguno de los miembros de la Mesa Directiva, porque ninguno asumió mencionar la respuesta... Ni siquiera se ordenó la instrucción de sumario para determinar responsabilidades”.

Crippa García remarcó que será la justicia la encargada de juzgar la eventual responsabilidad penal en posible negligencia y hecho por tierra la posibilidad de que la familia de Facundo “busque venganza”.

“Sobre esta inexplicable reticencia hay una gran falta de respeto, de humanismo y una deficiente sensibilidad comprensiva del hecho porque no se entendió que el 2 de enero de 2024 no fue sólo Facundo la víctima sino la familia de él que jamás volverá a amarlo o verlo crecer sin saber por qué, más allá de lo que resulte de la investigación penal”, agregó el exvocal.

Para el exdirectivo toda esta situación a más de dos años del hecho se podría haber evitado brindando una explicación, “máxime cuando había antecedentes” en cuanto a la falta de seguridad y “si hubiera habido preocupación, mayor sensibilidad por los sufrientes con principios conmiserativos, misericordiosamente, humanitariamente, piadosamente, en el lugar de cerrarse, no explicar éticamente, conforme al principio de moralidad”.

Crippa García cerró su renuncia reiterando el pedido de respuestas para la familia de Gorga y mostrándose en contra de la actual conducción del Jockey Club. Entenderá usted, señor presidente que me es imposible seguir formando parte de esta Comisión Directiva, pues así me lo demanda mi espíritu”.