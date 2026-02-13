La Capital | Zoom | Bad Bunny

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

El artista puertorriqueño ya está en el país, de cara a los tres shows que dará el fin de semana. Por primera vez en años, se mostró públicamente en pareja

13 de febrero 2026 · 12:24hs
Bad Bunny junto a su pareja Gabriela Berlingeri

Bad Bunny junto a su pareja Gabriela Berlingeri, con quien se mostró públicamente en Buenos Aires por primera vez en largo tiempo

Bad Bunny ya está en Argentina. Después de ganar tres Grammys y de convocar al mundo entero con su show en el medio tiempo del SuperBowl, el puertorriqueño desembarcó en el país para continuar con su gira mundial “Debí tirar más fotos”: se presentará en River el 13, 14 y 15 de febrero, con entradas agotadas.

En este marco, el artista se mostró públicamente con Gabriela Berlingeri, en medio de rumores de reconciliación. La pareja se había distanciado en 2022, dos años después de blanquear su vínculo. En el último tiempo, se los había visto en los mismos eventos (incluso yéndose juntos del SuperBowl), disparando interrogantes sobre un posible regreso.

Esa confirmación llegó el jueves 12 de febrero en Buenos Aires, en la víspera de su debut en River pero también en la previa del Día de San Valentín. En este marco, la dupla fue a cenar a un distinguido restaurante de Recoleta, el primer local argentino en recibir dos estrellas Michelín.

Según dieron a conocer medios porteños, Benito y Gabriela pasaron tres horas en el local, donde disfrutaron de un menú de 12 pasos y una cata de vinos. A la salida, y protegido por un operativo de seguridad que incluyó diez custodios y cinco camionetas blindadas, el artista (luciendo un barbijo) saludó a los fans que lo esperaban en la vereda.

>> Leer más: Bad Bunny llega a la Argentina después de hacer historia en el Super Bowl y los Grammy

La historia de amor entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Gabriela Berlingeri, también puertorriqueña, es modelo, diseñadora e influencer. Se la vinculó por primera vez con Bad Bunny en 2017, cuando ambos se cruzaron en un restaurante de Puerto Rico, poco después del debut de Benito en un concierto de Zion & Lennox.

“La conocí en un restaurante, cuando estaba comiendo con mis padres y mis hermanos. Comenzamos a hablar y de ahí continuamos viéndonos”, contó el propio artista sobre el primer encuentro. Sin embargo, la pareja se mantuvo en la discreción durante un largo tiempo. En 2020, hicieron público el vínculo a través de la cuenta de Instagram del cantante.

“Me ha hecho entender que ella es la mejor compañera que yo puedo tener. Yo estoy feliz con ella, la gente no sabe que ella me ha ayudado mucho en aspectos emocionales cuando más lo necesitaba”, dijo Benito en aquel momento.

La pareja convivió durante el aislamiento por Covid-19, y en 2022 anunciaron una pausa en la relación. Entre 2024 y 2025, se los vio coincidir en algunos eventos y compartir amistosamente, por lo que afloraron los rumores de una reconciliación.

Bad Bunny confirmó así su regreso con Gabriela en Argentina, de la misma manera que Taylor Swift besó por primera vez en público a su pareja Travis Kelce durante uno de sus shows en Buenos Aires.

