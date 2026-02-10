Orgullo nacional: "La casita" de Bad Bunny en el Super Bowl fue diseñada por un argentino

El director artístico Federico Laboureau fue quien realizó el diseño interior del imponente escenario con una fuerte connotación simbólica para Latinoamérica

Bad Bunny hizo historia luego del impactante show de medio tiempo que llevó adelante durante la final del Super Bowl LX. Además del sentido discurso que brindó en representación de toda Latinoamérica, su actuación tuvo repercusión a nivel mundial por el simbólico escenario que montó en medio del Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

"La casita" es una puesta en escena habitual durante las giras del cantante, inspirada en las viviendas tradicionales de Puerto Rico y la región. Como nunca antes, este domingo se pudo observar el diseño interior de la estructura, que cuenta con un detalle particular: fue hecho por un argentino .

La vivienda, que tuvo su estreno en los videos de presentación del álbum "Debí Tirar Más fotos" en 2025, mide 12,8 metros por lado, tiene dos niveles y puede albergar más de 60 personas en simultáneo.

A lo largo del show, distintas figuras pasaron por la vivienda rural típica de la identidad puertorriqueña, en su mayoría latinas, que acompañaron al "Conejo Malo" en breves cameos, tales como el actor chileno Pedro Pascal, la cantante Young Miko, la artista colombiana Karol G, la rapera Cardi B y la actriz estadounidense Jessica Alba .

image - 2026-02-10T100324.855

La historia del argentino que diseño el interior de "La casita"

El argentino Federico Laboureau, productor creativo radicado en Los Ángeles, contó cómo llegó la oportunidad: "Me llamaron a mediados de diciembre para que bloqueara fechas, pero sin darme mayor información. Recién una vez que vieron mi trabajo, el equipo de Bad Bunny y de la NFL, y quedé aprobado, me dieron la casita", afirmó en diálogo con TN.

En este sentido, destacó la importancia de montar el interior nunca visto de "La casita": "Ya estaba diseñada por afuera, porque formaba parte del tour de Bad Bunny, pero era un reto hermosamente grande ser el primero que la diseñara por dentro".

Además, el director artístico comentó el significado de esta escenografía: "La casita no solo representa a Puerto Rico: Benito cierra el show hablando de América y de todos los países de América. Lo que pasa es que en este país son a veces tan egocentristas que piensan que sólo ellos son América".

Por otro lado, comentó que no enfrentó demasiadas complicaciones para llevar adelante el proyecto, con el apoyo de directores europeos: "Como latino, me es muy fácil poder representar cosas como de la casa de la abuelita. Ahí conviven lo religioso, lo kitsch y lo que sucede cuando las abuelas se vuelven vagas y dejan de comprar flores o plantas y compran flores artificiales".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FEDERICO LABOUREAU (@freaklance)

Por último, Laboureau expresó los rasgos características de las personas en la región que buscó materializar en la imponente estructura: "Los latinos tenemos un montón de cosas cachivache, pero también un montón de cosas hermosas que el show pudo representar. Somos pasión, fiesta, cultura, amistad, familia, y eso es lo que quedó demostrado. Somos trabajadores, generadores de plata, levantadores de empresas. Ese fue un gran mensaje, en el show más visto de todo el mundo, con Benito emisario".