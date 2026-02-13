La Capital | Zoom | Cosquín Rock

Cosquín Rock 2026: grilla completa de artistas, horarios, escenarios y cómo seguir por streaming

La edición número 26 del festival de música contará con más de cien artistas nacionales e internacionales en el Aeródromo de Santa María de Punilla

13 de febrero 2026 · 13:34hs
El Cosquín Rock 2026 se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de febrero

El Cosquín Rock 2026 se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de febrero

Este sábado 14 y domingo 15 de febrero llega el Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más importantes de Argentina que se llevará a cabo en el Aeródromo Santa María de Punilla en la ciudad cordobesa. A pocas horas de que arranque el evento, muchos fanáticos se preguntan cómo es la grilla de artistas y sus horarios para poder organizar su estadía en el show.

Con más de 100 artistas confirmados y a la espera de miles de fanáticos de todo el país, el festival representa una oportunidad única para compartir con amigos y la familia en una experiencia que quedará en el recuerdo.

El line incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, Fito Páez, La Vela Puerca, Lali y Trueno. Además, destacan artistas internacionales como la banda colombiana Morat y el escocés Franz Ferdinand.

Para esta edición, el festival incorporó una web que permite armar tu propia grilla personalizada para organizar tu agenda para cada día, junto a los horarios y escenarios en los que tocarán tus bandas y artistas favoritos. Una vez finalizada, se puede descargar el cronograma en PDF y llevarlo al predio para no perder tiempo y disfrutar de tus gustos musicales.

>> Leer más: La Sole celebró en Cosquín 30 años de carrera: fiesta inagotable bajo la lluvia

Grilla de artistas: horarios y escenarios

Día 1 - 14 de febrero

Escenario Norte

  • 14:30 – Kill Flora
  • 15:20 – Eruca Sativa
  • 16:30 – El Zar
  • 17:50 – Turf
  • 19:30 – Dillom
  • 21:20 – Babasónicos
  • 23:20 – Lali
  • 00:40 – Caligaris

Escenario Sur

  • 14:30 – Fantasmagoría
  • 15:20 – La Mississippi
  • 16:30 – Emi
  • 17:50 – Cruzando el Charco
  • 19:40 – Ciro y Los Persas
  • 21:40 – La Vela Puerca
  • 23:20 – Las Pelotas
  • 00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros

Escenario Montaña

  • 14:15 – Chechi de Marcos
  • 15:00 – Ryan
  • 15:50 – Bersuit Vergarabat
  • 17:10 – Marilina Bertoldi
  • 18:40 – El Kuelgue
  • 20:40 – Cuarteto de Nos
  • 22:40 – Franz Ferdinand
  • 00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)
  • 02:00 – Victoria Whynot

Escenario Boomerang

  • 14:10 – Microtul
  • 14:50 – 1915
  • 15:40 – Un Muerto Más
  • 16:30 – Girl Ultra
  • 17:20 – Hermanos Gutiérrez
  • 18:20 – Indios
  • 19:20 – Estelares
  • 20:40 – Abel Pintos
  • 21:50 – La Franela
  • 23:10 – Coti
  • 00:30 – Amigo de Artistas

>> Leer más: Crónica de un final anunciado: fama, conflictos y despedidas en Los Palmeras

Escenario La Casita del Blues

  • 14:15 – Golo´s Band
  • 15:05 – Los Mentidores
  • 15:55 – Las Witches
  • 16:50 – Le Dracs
  • 17:45 – Perro Suizo
  • 18:40 – Misty Soul Choir
  • 19:35 – Tango & Roll
  • 20:30 – Wayra Iglesias
  • 21:25 – Los Espíritus
  • 22:30 – Piti Fernández
  • 23:35 – Les Diabolettes

La Plaza – Electronic Stage

  • 16:00 – Claudio Ricci
  • 17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz
  • 19:00 – Lehar B2B Santiago García
  • 21:00 – Sorä
  • 22:30 – Arkadyan

Escenario Sorpresa

  • 15:50 – Falsed
  • 18:40 – Sorpresa
  • 22:20 – Sorpresa

Día 2 - 15 de febrero

Escenario Norte

  • 14:30 – Sofi Mora
  • 15:20 – Blair
  • 16:30 – Gauchito Club
  • 17:50 – Bándalos Chinos
  • 19:10 – Fito Páez
  • 20:55 – Airbag
  • 23:00 – YSY A
  • 00:20 – Caras Extrañas

Escenario Sur

  • 14:20 – Ainda
  • 15:10 – Kapanga
  • 16:25 – Pappo x Juanse
  • 17:45 – El Plan de la Mariposa
  • 19:40 – Divididos
  • 21:30 – Trueno
  • 23:10 – Guasones
  • 00:50 – Louta

Escenario Montaña

  • 14:30 – Renzo Leali
  • 15:00 – Beats Modernos
  • 15:50 – Gustavo Cordera
  • 17:00 – Los Pericos
  • 18:30 – Silvestre y La Naranja
  • 20:20 – Morat
  • 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
  • 00:00 – Peces Raros
  • 01:00 – Mariano Mellino
  • 02:00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

  • 14:20 – Wanda Jael
  • 15:10 – TGK
  • 16:10 – Malandro
  • 17:20 – Gauchos of the Pampa
  • 18:20 – Devendra Banhart
  • 19:30 – Dum Chica
  • 20:30 – Marky Ramone
  • 21:35 – David Ellefson
  • 22:35 – CTM
  • 23:35 – Six Sex
  • 00:45 – El Club de la Serpiente

>> Leer más: Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

Escenario La Casita del Blues

  • 14:15 – Rosy Gomez
  • 15:05 – Labios de Sal
  • 15:55 – Rudy
  • 16:50 – Bulldozer Blues Band
  • 17:45 – Cordelias Blues
  • 18:40 – Grasshopper’s
  • 19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
  • 20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
  • 21:45 – Nina Portela
  • 22:40 – Xime Monzón
  • 23:35 – Loretta Sorbello

La Plaza – Electronic Stage

  • 16:00 – Lourdes Lourdes
  • 17:00 – Glauco Di Mambro
  • 18:00 – Brigado Crew
  • 19:30 – Deer Jade
  • 21:00 – Franky Wah
  • 22:30 – Kölsch
  • 00:00 – Matias Tanzmann

Escenario Sorpresa

  • 15:50 – Golden Floyd
  • 17:10 – Sorpresa
  • 22:20 – Agarrate Catalina

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.

La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.

Noticias relacionadas
Valentín Fresno, bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, recibió comentarios homofóbicos por parte del programa de Beto Casella

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

San Valentín, una fecha única para expresar tus sentimientos por esa persona especial

San Valentín: ¿Por qué se celebra el 14 de febrero y cuál es el origen?

Luciano Castro se encuentra internado en un centro terapéutico

Luciano Castro habló sobre su internación: qué dijo el actor

La Delio Valdez se presenta este sábado en las Noches de Lunario 

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Lo último

Equipate para el cole, en qué consiste el beneficio que otorgan las librerías en Villa Gobernador Gálvez

"Equipate para el cole", en qué consiste el beneficio que otorgan las librerías en Villa Gobernador Gálvez

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El intendente de Rosario apoyó cambios en las sanciones penales sobre adolescentes porque "los delitos dolosos no pueden estar fuera del sistema judicial"

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Ovación
Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar
OVACIÓN

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas