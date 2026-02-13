Cosquín Rock 2026: grilla completa de artistas, horarios, escenarios y cómo seguir por streaming

Este sábado 14 y domingo 15 de febrero llega el Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más importantes de Argentina que se llevará a cabo en el Aeródromo Santa María de Punilla en la ciudad cordobesa. A pocas horas de que arranque el evento, muchos fanáticos se preguntan cómo es la grilla de artistas y sus horarios para poder organizar su estadía en el show.
Con más de 100 artistas confirmados y a la espera de miles de fanáticos de todo el país, el festival representa una oportunidad única para compartir con amigos y la familia en una experiencia que quedará en el recuerdo.
El line incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, Fito Páez, La Vela Puerca, Lali y Trueno. Además, destacan artistas internacionales como la banda colombiana Morat y el escocés Franz Ferdinand.
Para esta edición, el festival incorporó una web que permite armar tu propia grilla personalizada para organizar tu agenda para cada día, junto a los horarios y escenarios en los que tocarán tus bandas y artistas favoritos. Una vez finalizada, se puede descargar el cronograma en PDF y llevarlo al predio para no perder tiempo y disfrutar de tus gustos musicales.
Grilla de artistas: horarios y escenarios
Día 1 - 14 de febrero
Escenario Norte
- 14:30 – Kill Flora
- 15:20 – Eruca Sativa
- 16:30 – El Zar
- 17:50 – Turf
- 19:30 – Dillom
- 21:20 – Babasónicos
- 23:20 – Lali
- 00:40 – Caligaris
Escenario Sur
- 14:30 – Fantasmagoría
- 15:20 – La Mississippi
- 16:30 – Emi
- 17:50 – Cruzando el Charco
- 19:40 – Ciro y Los Persas
- 21:40 – La Vela Puerca
- 23:20 – Las Pelotas
- 00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros
Escenario Montaña
- 14:15 – Chechi de Marcos
- 15:00 – Ryan
- 15:50 – Bersuit Vergarabat
- 17:10 – Marilina Bertoldi
- 18:40 – El Kuelgue
- 20:40 – Cuarteto de Nos
- 22:40 – Franz Ferdinand
- 00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)
- 02:00 – Victoria Whynot
Escenario Boomerang
- 14:10 – Microtul
- 14:50 – 1915
- 15:40 – Un Muerto Más
- 16:30 – Girl Ultra
- 17:20 – Hermanos Gutiérrez
- 18:20 – Indios
- 19:20 – Estelares
- 20:40 – Abel Pintos
- 21:50 – La Franela
- 23:10 – Coti
- 00:30 – Amigo de Artistas
Escenario La Casita del Blues
- 14:15 – Golo´s Band
- 15:05 – Los Mentidores
- 15:55 – Las Witches
- 16:50 – Le Dracs
- 17:45 – Perro Suizo
- 18:40 – Misty Soul Choir
- 19:35 – Tango & Roll
- 20:30 – Wayra Iglesias
- 21:25 – Los Espíritus
- 22:30 – Piti Fernández
- 23:35 – Les Diabolettes
La Plaza – Electronic Stage
- 16:00 – Claudio Ricci
- 17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz
- 19:00 – Lehar B2B Santiago García
- 21:00 – Sorä
- 22:30 – Arkadyan
Escenario Sorpresa
- 15:50 – Falsed
- 18:40 – Sorpresa
- 22:20 – Sorpresa
Día 2 - 15 de febrero
Escenario Norte
- 14:30 – Sofi Mora
- 15:20 – Blair
- 16:30 – Gauchito Club
- 17:50 – Bándalos Chinos
- 19:10 – Fito Páez
- 20:55 – Airbag
- 23:00 – YSY A
- 00:20 – Caras Extrañas
Escenario Sur
- 14:20 – Ainda
- 15:10 – Kapanga
- 16:25 – Pappo x Juanse
- 17:45 – El Plan de la Mariposa
- 19:40 – Divididos
- 21:30 – Trueno
- 23:10 – Guasones
- 00:50 – Louta
Escenario Montaña
- 14:30 – Renzo Leali
- 15:00 – Beats Modernos
- 15:50 – Gustavo Cordera
- 17:00 – Los Pericos
- 18:30 – Silvestre y La Naranja
- 20:20 – Morat
- 22:20 – Las Pastillas del Abuelo
- 00:00 – Peces Raros
- 01:00 – Mariano Mellino
- 02:00 – Franky Wah
Escenario Paraguay
- 14:20 – Wanda Jael
- 15:10 – TGK
- 16:10 – Malandro
- 17:20 – Gauchos of the Pampa
- 18:20 – Devendra Banhart
- 19:30 – Dum Chica
- 20:30 – Marky Ramone
- 21:35 – David Ellefson
- 22:35 – CTM
- 23:35 – Six Sex
- 00:45 – El Club de la Serpiente
Escenario La Casita del Blues
- 14:15 – Rosy Gomez
- 15:05 – Labios de Sal
- 15:55 – Rudy
- 16:50 – Bulldozer Blues Band
- 17:45 – Cordelias Blues
- 18:40 – Grasshopper’s
- 19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
- 20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
- 21:45 – Nina Portela
- 22:40 – Xime Monzón
- 23:35 – Loretta Sorbello
La Plaza – Electronic Stage
- 16:00 – Lourdes Lourdes
- 17:00 – Glauco Di Mambro
- 18:00 – Brigado Crew
- 19:30 – Deer Jade
- 21:00 – Franky Wah
- 22:30 – Kölsch
- 00:00 – Matias Tanzmann
Escenario Sorpresa
- 15:50 – Golden Floyd
- 17:10 – Sorpresa
- 22:20 – Agarrate Catalina
Dónde ver el Cosquín Rock 2026
Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.
La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.
Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.