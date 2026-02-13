Cosquín Rock 2026: grilla completa de artistas, horarios, escenarios y cómo seguir por streaming

La edición número 26 del festival de música contará con más de cien artistas nacionales e internacionales en el Aeródromo de Santa María de Punilla

El Cosquín Rock 2026 se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de febrero

Este sábado 14 y domingo 15 de febrero llega el Cosquín Rock , uno de los festivales musicales más importantes de Argentina que se llevará a cabo en el Aeródromo Santa María de Punilla en la ciudad cordobesa. A pocas horas de que arranque el evento, muchos fanáticos se preguntan cómo es la grilla de artistas y sus horarios para poder organizar su estadía en el show .

Con más de 100 artistas confirmados y a la espera de miles de fanáticos de todo el país, el festival representa una oportunidad única para compartir con amigos y la familia en una experiencia que quedará en el recuerdo.

El line incluye a figuras como Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, Fito Páez, La Vela Puerca, Lali y Trueno. Además, destacan artistas internacionales como la banda colombiana Morat y el escocés Franz Ferdinand.

Para esta edición, el festival incorporó una web que permite armar tu propia grilla personalizada para organizar tu agenda para cada día , junto a los horarios y escenarios en los que tocarán tus bandas y artistas favoritos. Una vez finalizada, se puede descargar el cronograma en PDF y llevarlo al predio para no perder tiempo y disfrutar de tus gustos musicales.

Grilla de artistas: horarios y escenarios

Día 1 - 14 de febrero

Escenario Norte

14:30 – Kill Flora

15:20 – Eruca Sativa

16:30 – El Zar

17:50 – Turf

19:30 – Dillom

21:20 – Babasónicos

23:20 – Lali

00:40 – Caligaris

Escenario Sur

14:30 – Fantasmagoría

15:20 – La Mississippi

16:30 – Emi

17:50 – Cruzando el Charco

19:40 – Ciro y Los Persas

21:40 – La Vela Puerca

23:20 – Las Pelotas

00:40 – Viejas Locas y Jóvenes Pordioseros

Escenario Montaña

14:15 – Chechi de Marcos

15:00 – Ryan

15:50 – Bersuit Vergarabat

17:10 – Marilina Bertoldi

18:40 – El Kuelgue

20:40 – Cuarteto de Nos

22:40 – Franz Ferdinand

00:00 – The Chemical Brothers (DJ Set)

02:00 – Victoria Whynot

Escenario Boomerang

14:10 – Microtul

14:50 – 1915

15:40 – Un Muerto Más

16:30 – Girl Ultra

17:20 – Hermanos Gutiérrez

18:20 – Indios

19:20 – Estelares

20:40 – Abel Pintos

21:50 – La Franela

23:10 – Coti

00:30 – Amigo de Artistas

Escenario La Casita del Blues

14:15 – Golo´s Band

15:05 – Los Mentidores

15:55 – Las Witches

16:50 – Le Dracs

17:45 – Perro Suizo

18:40 – Misty Soul Choir

19:35 – Tango & Roll

20:30 – Wayra Iglesias

21:25 – Los Espíritus

22:30 – Piti Fernández

23:35 – Les Diabolettes

La Plaza – Electronic Stage

16:00 – Claudio Ricci

17:00 – Valentin Huedo B2B Bruz

19:00 – Lehar B2B Santiago García

21:00 – Sorä

22:30 – Arkadyan

Escenario Sorpresa

15:50 – Falsed

18:40 – Sorpresa

22:20 – Sorpresa

Día 2 - 15 de febrero

Escenario Norte

14:30 – Sofi Mora

15:20 – Blair

16:30 – Gauchito Club

17:50 – Bándalos Chinos

19:10 – Fito Páez

20:55 – Airbag

23:00 – YSY A

00:20 – Caras Extrañas

Escenario Sur

14:20 – Ainda

15:10 – Kapanga

16:25 – Pappo x Juanse

17:45 – El Plan de la Mariposa

19:40 – Divididos

21:30 – Trueno

23:10 – Guasones

00:50 – Louta

Escenario Montaña

14:30 – Renzo Leali

15:00 – Beats Modernos

15:50 – Gustavo Cordera

17:00 – Los Pericos

18:30 – Silvestre y La Naranja

20:20 – Morat

22:20 – Las Pastillas del Abuelo

00:00 – Peces Raros

01:00 – Mariano Mellino

02:00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

14:20 – Wanda Jael

15:10 – TGK

16:10 – Malandro

17:20 – Gauchos of the Pampa

18:20 – Devendra Banhart

19:30 – Dum Chica

20:30 – Marky Ramone

21:35 – David Ellefson

22:35 – CTM

23:35 – Six Sex

00:45 – El Club de la Serpiente

Escenario La Casita del Blues

14:15 – Rosy Gomez

15:05 – Labios de Sal

15:55 – Rudy

16:50 – Bulldozer Blues Band

17:45 – Cordelias Blues

18:40 – Grasshopper’s

19:35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso

20:40 – Crystal Thomas & Luca Giordano

21:45 – Nina Portela

22:40 – Xime Monzón

23:35 – Loretta Sorbello

La Plaza – Electronic Stage

16:00 – Lourdes Lourdes

17:00 – Glauco Di Mambro

18:00 – Brigado Crew

19:30 – Deer Jade

21:00 – Franky Wah

22:30 – Kölsch

00:00 – Matias Tanzmann

Escenario Sorpresa

15:50 – Golden Floyd

17:10 – Sorpresa

22:20 – Agarrate Catalina

Dónde ver el Cosquín Rock 2026

Los dos días del Cosquín Rock serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+.

La cobertura incluirá los tres escenarios principales y comenzará a las 14.30 en ambas jornadas. Los usuarios podrán ir cambiando de escenario según prefieran para no perderse ninguno de los shows.

Además, a partir de las 18.30, la plataforma ofrecerá una transmisión especial conducida por Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino, quienes realizarán entrevistas exclusivas durante el festival con algunos de los artistas que forman parte de la grilla.