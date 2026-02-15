Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Las chicas de Náutico derrotaron como visitantes a Bochas de Colonia Caroya y ganaron tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga Femenina de Básquet

Náutico ahora tiene un registro de 4 triunfos y 6 derrotas en la Liga Femenina de Básquet.

Náutico tuvo una primera quincena de febrero muy promisoria en la Liga Femenina de Básquet, la cual cerró con un triunfo en condición de visitante frente a Bochas de Colonia Caroya por 68 a 54 y continúa siendo un equipo competitivo que sigue creciendo en el máximo nivel del básquet nacional.

Las conducidas por Guillermo Carrozo jugaron cuatro partidos en este mes, todos de visitante. En total se alzaron con tres triunfos y sufrieron una sola derrota . Anteriormente habían derrotado 68 a 65 a Quimsa en Santiago del Estero el pasado 7 de febrero y un día después a Fusión Riojana en La Rioja por 71 a 61. Mientras que el 13 de febrero cayeron 94 a 70 frente a Chañares de James Craik.

Las rosarinas ante Bochas ganaron todos los cuartos y nunca estuvieron por debajo en el marcador por el goleo de Milagros Morell (14 puntos y 9 rebotes), Isabella Boullon (12 puntos y 8 rebotes) y María Luz Tamietti (11 puntos y 4 rebotes).

Las posiciones en la Liga Femenina de Básquet

Con este triunfo Náutico tiene un récord de 4 triunfos y 6 derrotas en este campeonato y se ubica en la sexta colocación de la Conferencia Norte con un 40 % de triunfos detrás de Chañares 9-0 (100 % de triunfos), Qimsa 6-2 (75 %), Hindú 8-3 (72,70 %), Instituto 6-4 (60 %) y Gorriones de Río Cuarto 4-4 (50 %).

El próximo partido de Náutico será también ante Bochas, pero en el Ricardo Velasco, el 21 de febrero desde las 21.30, mientras que el 24 jugará como local contra Fusión Riojana desde las 21.