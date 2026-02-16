"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Como si se tratara del Quinto Escalón de Parque Rivadavia, de donde surgieron artistas de la escena urbana actual del país, Rosario ofrece un proyecto con valor agregado para impulsar a músicos emergentes de entre 16 y 30 años a través del programa " Re-Suena , territorios de creación sonora" . Asomó allá por 2024 como un caballito para dar la batalla cultural en los barrios y demostrarle a los jóvenes que puedan creer en un proyecto de vida ligado a la música por utópico que parezca. Esa experiencia queda plasmada en el estudio de grabación de Plataforma Lavardén . Y eso no es todo: las producciones tienen una vinculación con el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y se suben a plataformas digitales para poder recibir una retribución por su tarea realizada.

Promovido por el Ministerio de Cultura de Santa Fe en 2024, comenzó en Casa Arijón (Arijón 84 bis) y el Centro de Acción Familiar 2 (avenida de los Trabajadores 961) . Allí, jóvenes con entusiasmo por el freestyle, hip-hop, rap, trap, reggaeton y RKT, entre otros, forjaron una identidad, desarrollaron un oficio y ganaron herramientas artísticas.

De ahí la naturaleza de este proyecto, que tiene como premisa dar una batalla cultural a través de la música como eje central. Los contenidos del programa se llevan a cabo a través de dos trayectos formativos: un trayecto musical y un trayecto sonoro que se realizarán en simultáneo y de manera presencial.

En las ultimas mediciones realizadas a lo largo de los 1 2 talleres realizados , el programa alcanzó un total de 38 barrios y llegó también a Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Pujato y Pueblo Esther. Los barrios de los que provienen la mayor cantidad son Saladillo, Alvear, Triángulo, Abasto, Godoy, Matheu, Acindar y el centro. Es más: este medio pudo saber que hasta los mismos integrantes del programa fueron, casa por casa, para realizar un seguimiento y evitar el factor dispersión de los pibes y pibas y que puedan culminar su trayecto musical.

El coordinador general del programa, Juan Manuel Verdún, aseguró en declaraciones a La Capital que las expectativas e inquietudes de la población que participa "son muy altas, sobre todo por incorporar nuevas herramientas que ayuden a complementar sus aptitudes innatas y así poder perfeccionarlas desde distintos angulos. Al programa arriban artistas emergentes y otros con un recorrido ya trazado pese a su temprana edad".

Semillero sonoro

También precisó que muchos artistas provienen del Semillero Re-Suena donde principalmente se trabaja en la composición y estructura de la canción, herramientas y tips mas vinculados a la improvisación y el desenvolvimiento escenico para las denominadas «Batallas de Freestyle» y «Batallas escritas» que son, entre otras, las principales atracciones que se desarrollan en esta cultura.

"Aquí participan los jóvenes de los Semilleros, así como también quienes deseen inscribirse a esta instancia de formación semanal, incorporando contenidos relativos a la técnica vocal, aptitud escénica, vestuario, producción de beats, composición de canciones, lenguaje musical, derechos y distribución digital en la música, entre otras", señaló.

"Es una generación que tiene mucho para decir por lo que los mensajes suelen ser tan diversos y profundos como los de las y los artistas de cualquier otro género. En el caso del programa, como la mayoría proviene de diferentes barrios de la ciudad, son artistas que cuentan la calle, el barrio, lo cotidiano. La realidad social con melodías intensas, letras con raíz urbana y mucho territorio", abundó.

re suena3

Asimismo, mencionó que también hallaron artistas que proponen una narrativa de lo que en la cultura se denomina «rap conciencia». "Desde allí se desprenden mensajes positivos de amor y respeto hacia el otro en sintonía con la naturaleza y el medio ambiente. Por último están quienes tiran «barras» más pesadas, con beats oscuros y un mensaje más crudo también atravesado por lo social", precisó.

Batalla cultural

El director de Integración territorial y Comunitaria del Ministerio de Cultura, Gino Svegliati, remarcó: “Pudimos consolidar una política que tiene como mirada a jóvenes de la ciudad de Rosario, en su mayoría jóvenes que habitan los barrios, que constantemente encuentran tensiones entre los desafíos que les presenta la calle, el acercamiento con las instituciones sociales donde se empiezan a vincular, pero también, por otro lado, el acercamiento con situaciones de violencia que muchas veces los atraviesan, siendo víctimas o partícipes de situaciones vinculadas al delito. Con este programa estamos pudiendo dar esa batalla cultural, convocando a esos pibes y esas pibas a pensar proyectos de vida que sean colectivos, que sean con otros y que tomen a la música como eje central”.

Es así que durante el transcurso de ese recorrido, 67 artistas emergentes participaron de las 60 grabaciones realizadas en el estudio de Plataforma Lavardén. Este año la cantidad se triplicó. “Pudimos inaugurar nuestra sala de grabación pública para los beneficiarios del programa, y hemos llegando a casi 70 temas grabados en un espacio público, como la sala de grabación que funciona en Plataforma Lavardén”, destacó.

re suena

Destacó además que “el 2025 fue un año de consolidación del programa Re-Suena en un doble sentido. Por un lado, en cuanto a la presencia territorial del programa, hemos logrado más que duplicar el número de instituciones con las que articulamos en territorio, la mayoría organizaciones sociales donde brindamos talleres de composición de musical, de rap y de freestyle, entre otros. Y el por otro, los pibes y las pibas tienen como referencia y habitan semanalmente esos espacios, construyendo lugares de comunidad, de compromiso y de convivencia”.

Es por eso que el desafío de este 2026 es lograr el despegue de estos artistas emergente de Rosario. “Queremos seguir potenciando en el 2026 a estos artistas para que puedan despegar, para que puedan ser artistas emergentes referentes en la ciudad, que muchos ya lo son, pero requieren de ese acompañamiento del Estado para encontrar esas herramientas que muchas veces la sociedad no les da”, aseguró.

Re Suena en el Inamu

Durante el mes de Agosto de 2025 se estableció un acuerdo con la Agregadora de Música Argentina (AMA), la plataforma digital pública del Instituto Nacional de la Música (Inamu), que permite a músicos independientes subir su música a casi 200 servicios de streaming y descarga, como Spotify y YouTube, para que puedan cobrar por la difusión de sus reproducciones, gestionar los derechos y de esta manera facilitar la distribución para proteger la propiedad intelectual de los artistas del programa.

A través de este acuerdo, el presidente del Inamu hizo entrega personal de los códigos de acceso necesarios para iniciar el proceso de carga en la agregadora, lo que permitió que los artistas del programa, que habían grabado en 2024, pudieran subir sus canciones a todas las plataformas digitales de música a través de la Agregadora de Música Argentina (AMA). El 12 de diciembre se realizó el lanzamiento de los temas grabados durante 2024 en las plataformas digitales.