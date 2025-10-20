El emotivo gesto de Luck Ra con el campeón de "La Voz Argentina" en su primer show

El cantante cordobés se sumó disfrazado al show gratuito del campeón de La Voz Argentina frente al Teatro Colón. El momento se volvió viral en redes sociales

Hace una semana se definió al ganador de "La Voz Argentina 2025" . En un desenlace inesperado, Nicolás Behringer, el artista callejero del Team Luck Ra , se consagró como el gran campeón del reality show y a pocos días de su consagración, Luck Ra y Nicolás dieron su primer show en vivo juntos.

Tras el final del programa, los jurados continuaron con sus agendas profesionales. Sin embargo, el cantante cordobés se tomó un momento para tener un gesto con Nicolás Behringer. El cuartero ofreció un show gratuito en una plaza de Buenos Aires junto a su participante, pero no de cualquier manera: Luck Ra se disfrazó para no ser reconocido.

Cabe destacar que no es la primera vez que el cantante realiza gestos de este tipo. Luck Ra suele mostrarse muy cercano a sus fanáticos. De hecho, hace apenas unas semanas se volvió viral al asistir a una clase de zumba de un grupo de fans que bailaba en su recital.

El gesto de Luck Ra con Nicolás Behringer

A pocos días de consagrarse campeones de "La Voz Argentina", Luck Ra y el cantante callejero Nicolás Behringer dieron un show en vivo y gratuito en Buenos Aires.

Frente al teatro Colón, en plena calle, el campeón de La Voz se encontraba dando una entrevista y cantando en vivo para los presentes. Allí también estaba Luck Ra, pero completamente disfrazado. Con una peluca, lentes, un bote falso y encapuchado, el cantante cordobés se sumó a una de las canciones que interpretaba Behringer . Juntos cantaron "Un pacto", el clásico de la Bersuit.

“Yo te quiero mucho Nicolas Behringer, lo que si este bigote me está picando” dijo Luck Ra antes de sacarse el disfraz que lo escondía. Todos los presentes lo aplaudieron y el video del momento rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La historia de Nicolás Behringer y Luck Ra

La historia de Nicolás Behringer fue uno de los grandes atractivos de esta edición. El joven artista callejero, que además es tutor legal de su hermana menor, llegó al programa con el sueño de poder vivir de la música y darle un futuro mejor a su familia. Su humildad y su notable evolución a lo largo del certamen lo convirtieron en uno de los participantes más queridos.

"Yo tenía miedo de cantar, solo lo hacía en la ducha o en mi casa", confesó emocionado en la final. Y sumó: "Hoy sentir una comodidad acá delante de ustedes, cuando me costaba ser grabado con un celular, es un orgullo".

Desde su primera aparición, cuando interpretó "Prófugos" de Soda Stereo, Nicolás demostró su fuerte conexión con el rock nacional e internacional. Cabe recordar que en aquella primera presentación, Luck Ra fue el único en tocar el botón rojo para incorporarlo en su equipo.

A lo largo de las galas, dejó su sello con versiones de clásicos como "Imágenes paganas" (Virus), "Better man" (Robbie Williams), "Ala delta" (Divididos), "Honesty" (Billy Joel) y "Is this love" (Whitesnake). En la final, antes del dueto con su coach, coronó su paso individual con una memorable interpretación de "Un pacto", de Bersuit Vergarabat.

Su coach, Luck Ra, lo despidió con palabras que marcarán su futuro: "Este es el final del comienzo. Te lo merecés y felicitaciones sobre todo por la persona que sos". En este sentido, el cuartetero a lo largo del certamen construyo una relación especial con el participante. De hecho, en una de las galas de Playoff, el cuartero cordobés le regalo un teléfono celular para que el artista callejero peuda mostrar su arte en redes sociales.

Quiénes fueron finalistas de “La Voz Argentina”

Los candidatos a cantar victoria fueron cuatro, uno por cada equipo. Así, la lista de finalistas se compuso por:

- Alan Lez (Team Lali). Alan se ha constituido como uno de los favoritos del público. Desde su aparición, ha conquistado la pantalla con sus enérgicas interpretaciones. El domingo, volvió a demostrar su personalidad al cantar “Crying” de Aerosmith. “Alan es único en el pop argentino”, expresó Lali después de las eufóricas ovaciones recibidas por el finalista.

- Milagros Gerez Amud (Team Soledad). Con apenas 19 años, Milagros se convirtió en la primera finalista del equipo de Sole y ha despertado una gran admiración. El domingo, desplegó una hipnótica versión de “Se dice de mí”, de Tita Merello, sobre el escenario del certamen. Tras su performance se emocionó hasta las lágrimas: “Ya me siento ganadora por todo lo que viví acá”.

- Eugenia Rodríguez (Team Miranda). Aclamada por su talento, Eugenia se animó a cerrar el domingo con una interpretación de la de icónica “I dreamed a dream”, del musical Les Misérables. Por su voz increíble y su historia personal, la artista tucumana conmovió al público profundamente, quien ha leído el potencial que tiene para llevarse la victoria.

- Nicolás Behringer (Team Luck Ra). Recordando sus inicios como músico callejero, Nicolás abrió la gala con una sensible interpretación del clásico “Un pacto para vivir”, de Bersuit Vergarabat. Su presentación, también marcada por una historia de resiliencia, conmovió intensamente al público. “Esta canción está dedicada a todos ustedes que están acá, para mi familia, para este país. Gracias”, concluyó su actuación.

Finalmente, Nicolás Behringer se impuso en la votación final sobre los otros tres talentosos finalistas. Como ganador, se llevó un premio de 70 millones de pesos, un contrato con el sello Universal Music para grabar su música y un automóvil 0 km.

