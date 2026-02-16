Más de 8.000 millones de pesos en la Revancha del Quini 6: ¿dónde salió el premio?

La Lotería de Santa Fe confirmó que la única apuesta ganadora se hizo en una provincia del Litoral argentino

El último sorteo del Quini 6 tuvo un resultado impactante en la mitad del fin de semana extralargo. Durante los festejos de carnaval se anunció un premio de más de 8.000 millones de pesos para una apuesta de la provincia de Corrientes en la Revancha , una cifra que no queda demasiado lejos del pozo del próximo miércoles.

La noticia generó un fuerte impacto en agencias oficiales, redes sociales y seguidores del producto, ya que era muy alta la expectativa en torno a lo que se ponía en juego este domingo. Como ocurre en estos casos, el anonimato está garantizado , pero la ilusión colectiva se multiplica: vecinos, clientes habituales y agencieros comparten la emoción de saber que la fortuna, una vez más, se materializa en el pago de un monto realmente impresionante.

La boleta ganadora alcanzó los seis aciertos con una sola apuesta , adjudicándose la totalidad del pozo acumulado. La apuesta se enfocó en los siguientes números: 07, 11, 13, 14, 36 y 37 .

El sorteo 3.348 concluyó con el anuncio de un premio de 8.061.570.084,60 pesos , de acuerdo al extracto oficial. Se trata de la única jugada que tuvo 100 % de efectividad en la modalidad Revancha.

Cada nuevo ganador del Quini 6 representa una historia de oportunidades, proyectos y cambios de vida posibles. Ese es sin duda, el capital que el juego de azar más vendido del país tiene con respecto a sus competidores: los premios que salen, las vidas que cambian los pozos récords que se logran y los afortunados que cada miércoles y cada domingo pueden contar millones.

¿Qué números salieron este domingo en el Quini 6?

El sorteo tradicional de este domingo no tuvo premios con seis aciertos. Los números que salieron fueron 06 ,12, 24, 26, 40 y 41.

Para la Segunda del Quini, las bolillas ganadoras fueron: 03, 17, 21, 34, 38 y 43, mientras que el Siempre Sale dejó 59 ganadores con cinco aciertos cada uno, acertando los números 04, 07, 12, 22, 26 y 39. Cada apuesta recibirá más de $ 6.850.000.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio y cuánto se va en impuestos

Desde la Lotería de Santa Fe recordaron que el juego se desarrolla bajo estrictos controles y que los recursos generados regresan a la sociedad a través de políticas públicas en salud, acción social, deporte y educación, reforzando el carácter solidario del sistema de loterías oficiales.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6?

El próximo sorteo se realizará el miércoles 18 de febrero con un pozo total estimado que supera los $10.450 millones, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país.

No te olvides de jugar, el próximo miércoles vos podés ser otro nuevo millonario en la Republica Argentina.