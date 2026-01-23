Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

La mediática aseguró que se da cuenta de sus acciones al chequearlas en las cámaras de su casa. ¿Es un trastorno del sueño común?

Levantarse por la noche y comer sin darse cuenta se inscribe dentro de las parasomnias

Wanda Nara volvió a hablar de su salud, pero esta vez no tuvo relación con la leucemia que le diagnosticaron hace dos años. Ahora, la conductora e influencer admitió que por las noches se levanta dormida y come , sin darse cuenta. ¿Es esto posible? ¿Se trata de un trastorno del sueño frecuente? ¿Tiene cura?

La neuróloga María Gabriela Borthiry, especialista en Medicina del Sueño, de Grupo Gamma, acreditada por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y diplomada en Epilepsia habló con La Capital sobre este tema.

Lo expresado por Wanda, una persona con alto impacto en redes y medios en general, provocó inquietud en torno a estos hechos que se producen nada menos que cuando uno descansa de noche, y que parecen sacados de las películas . Lo cierto es que son situaciones infrecuentes que deben ser bien diagnosticadas y conllevan un tratamiento médico.

Borthiry mencionó que las parasomnias son eventos físicos o experiencias indeseadas que ocurren durante el sueño" y que "se caracterizan por la aparición de eventos motores, conductuales, autonómicos o emocionales anormales" , que ocurren cuando alguien está dormido o en las transiciones entre el sueño y la vigilia. "Es un estado disociado en el que coexisten rasgos de sueño y rasgos de vigilia", puntualizó. Entre las parasomnias se encuentra el sonambulismo.

Qué se puede hacer dormido

sueño movimientos

La especialista explicó que es posible diferenciar las parasomnias asociadas con el sueño NO REM o sueño de ondas lentas, y las relacionadas con el sueño REM o de movimientos oculares rápidos.

"Las que suceden durante el sueño lento provocan un despertar incompleto durante el sueño profundo y se dan principalmente en el primer tercio del período principal de sueño. Generan movimientos y comportamientos complejos anormales que pueden estar asociados con diversos grados de activación del sistema nervioso autónomo en los que se ve una respuesta inapropiada con el entorno externo, con una conciencia limitada o ausente y amnesia parcial o completa del evento".

Dentro de las parasomnias del sueño lento podemos encontrar: despertares confusionales, los episodios de sonambulismo, los terrores nocturnos y también el trastorno alimentario relacionado con el sueño. "La duración es variable: de 1 a 30 minutos con una amnesia posterior del episodio".

Qué dispara estos episodios

"Es frecuente encontrar una predisposición genética o una asociación familiar y suele desaparecer durante la adolescencia. Existe un pico en la infancia: 34% de los niños han presentado despertares confusionales, sonambulismo o terrores nocturnos. A los 10 años un 13% presentan episodios ocasionales de sonambulismo", detalló la neuróloga.

Hay factores predisponentes, factores facilitadores y factores desencadenantes o precipitantes. "Dentro de los factores predisponentes existe una base genética en la cual hay una fuerte asociación familiar y esto explica la susceptibilidad de fondo, especialmente en los casos que son persistentes durante la adultez", dijo la neuróloga.

Los factores facilitadores son aquellos que preparan el terreno: "Los que profundizan el sueño y aumentan la inercia del sueño (pueden ser la activación de sueño por fármacos y dentro de ellos el Litio y los inductores del sueño, entre otros) y los factores que fragmentan el sueño, que son los que favorecen los micro despertares a partir del sueño profundo".

pesadilla sueño malestar

Apneas y lugares desconocidos

Las parasomnias pueden asociarse a otros factores como: apneas del sueño, movimientos periódicos de las extremidades inferiores, el síndrome de piernas inquietas, el dolor crónico y otros como la fiebre, la actividad física fuerte antes de dormir como así también las emociones intensas.

Los factores precipitantes, detalló la médica, pueden ser estímulos externos "como dormir en un lugar desconocido, el ruido, el contacto físico y estímulos internos que provoquen micro despertares durante etapas de sueño lento profundo".

Sonambulismo

Los episodios de despertar confusional "ocurren cuando el paciente está en la cama". ¿Qué pasa luego? "La persona suele incorporarse, mira a su alrededor con confusión, tiene un habla lenta, respuestas torpes a las preguntas. En los episodios de sonambulismo vemos a veces que comienza como un despertar confuso pero también puede comenzar en forma abrupta y el paciente presenta comportamientos como levantarse de la cama y deambular".

"De esta forma, pueden terminar espontáneamente en un lugar inapropiado o volver a la cama para continuar durmiendo sin alcanzar estado de conciencia en ningún momento". Los episodios de terrores nocturnos "tan característicos en la primera infancia, se acompañan de manifestaciones conductuales muy intensa como gritos y una fuerte activación del sistema nervioso autónomo".

Es común, en estos casos, según destacó, "encontrar al niño incorporado en la cama sin responder a estímulos externos, aumento del tono muscular, marcada sudoración con vocalizaciones incoherentes.

"Y en el caso de las conductas sexuales relacionadas con el sueño, se asocian frecuentemente con despertares confusionales, terrores nocturnos y sonambulismo", señaló.

Comer sin registrarlo

De acuerdo a lo que relató Wanda Nara durante una de las grabaciones de Masterchef abre la heladera, come de noche pero no tiene registro de esas acciones. Sin hacer referencia al caso puntual, ya que no es su paciente, la especialista comentó. "Los episodios de conductas alimentarios durante el sueño son episodios recurrentes de ingesta involuntaria de alimentos o bebidas qué ocurren después del despertar durante el sueño, el paciente tiene niveles disminuidos de conciencia y una alteración del recuerdo de estos eventos".

¿Es posible hacer un diagnóstico y encarar un tratamiento? "El diagnóstico se realiza por historia clínica, especialmente el interrogatorio dirigido a los testigos de los eventos. Si el paciente vive solo puede encontrarse durmiendo fuera de su cama o ver al despertar elementos de su habitación fuera de lugar".

En estos casos pueden ser de utilidad los videos aportados por los familiares o cámaras que haya en el hogar. "Ante dudas diagnóstica el registro simultáneo de la actividad eléctrica cerebral con video y audio, denominada video polisomnografía nocturna puede definir los casos clínicos difíciles o cuando se sospecha otras patologías del sueño".

Tratamiento

Borthiry dijo que hay otros diagnósticos relacionados con conductas inapropiadas o "extrañas" durante el sueño. "Puede ser epilepsia durante el sueño con crisis hipermotoras, trastornos de la conducta del sueño REM, narcolepsia y también la simulación".

El tratamiento "dependerá de la frecuencia de los episodios, la búsqueda de los factores predisponentes y precipitantes, una correcta higiene de sueño, medidas de seguridad en la habitación (ventanas, puertas), medicación específica si los episodios son persistentes y frecuentes".

Es importante, señaló la especialista, evaluar comorbilidades como "las apneas de sueño, el síndrome de movimientos periódicos de las extremidades, ansiedad, depresión, estrés post traumático, uso de fármacos, alcohol, drogas que pueden ser factores precipitantes en los pacientes predispuestos".