El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El pronóstico anticipa un aumento de temperatura y no descarta chaparrones o tormentas aisladas después del mediodía

El primer feriado de carnaval asoma en un panorama incierto si se trata el tiempo en Rosario . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un lunes con pocas chances de lluvia y el regreso del calor para encarar la última parte del fin de semana extralargo.

El pronóstico prevé una leve mejora después de un domingo pasado por agua , pero no hay garantía total para guardar el paraguas y las botas de goma. Por lo pronto, la ciudad finalmente quedó excluida del área de cobertura del alerta amarilla por tormentas que se redujo al centro y norte de Santa Fe.

Las precipitaciones abundantes complicaron todo tipo de planes a nivel local y regional e incluso generaron la reprogramación de la segunda noche del Carnaval Central en la ex Rural . A su vez, la temperatura bajó después de una tarde de sábado muy pesada, pero es probable que la tendencia se revierta y la temperatura vuelva a subir en las próximas horas.

De acuerdo al registro del SMN, este lunes se viene una mañana templada y con poco sol en Rosario . La mínima probable es de 19 ° y todo indica que la marca del termómetro dará un salto importante después de la madrugada.

A partir del mediodía es posible que se produzcan tormentas aisladas a nivel local. A su vez se espera que el viento empiece a soplar desde el noreste con picos de 22 kilómetros por hora.

>> Leer más: Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

El pronóstico anticipa una tarde pesada e inestable en la ciudad, ya que la máxima asciende a 31 grados. A la noche no se descarta algún chaparrón, aunque eso no implica que haya demasiado margen para disfrutar de una velada fresca.

Según datos del Servicio Meteorológico, el feriado del martes también será caluroso pero prácticamente desaparece el anuncio de lluvias en Rosario. La temperatura se mantendrá dentro de los umbrales del lunes y sólo se prevé un leve aumento de la temperatura mínima.

Al parecer, el sol recién volverá a pasar al frente el próximo sábado. Entre el miércoles y el jueves reaparece un aviso con baja probabilidad de tormentas aisladas y es posible que la marca del termómetro retroceda un poco a partir del viernes.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Santa Fe

A diferencia de lo que ocurre en Rosario, buena parte de la provincia se mantiene bajo alerta amarilla por tormentas este lunes. El reporte se renovó cerca de las 18 de este lunes y despejó el panorama en el sur del territorio santafesino.

El aviso del SMN se extiende hasta la madrugada del martes en siete departamentos del centro: La Capital, Garay, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín. En cambio, se espera que el tiempo mejore antes en el norte.